/समंदर में तैर रहा 6.3 करोड़ बैरल कच्चा तेल, OPEC+ ने भी खोली टोंटी; ट्रंप की चाल से फिर तांडव मचाएगा तेल, LPG संकट का मंडराया खतरा

Oil-LPG Gas Crisis: अमेरिका और ईरान दोनों ही युद्धविराम को तोड़ने में आमादा है. ईरान ने होर्मुज में कमर्शियल टैंकरों पर हमले कर युद्ध फिर से शुरू करने का सिग्नल दे दिया. अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई में देरी नहीं की और ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया. अमेरिका और ईरान के बीच ताजा हमलों ने एक बार फिर से खाड़ी युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ा दिया है.
युद्धविराम टूटने का खतरा तेज हो गया है. वहीं मिसाइल हमले तेज होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद किया जा सकता है. होर्मुज स्ट्रेट ईरान की सबसे बड़ी ताकत है. वैश्विक ऑयल इंपोर्ट के लिए अहम समुद्री रास्ते पर ईरान फिर से नाकेबंदी लगा सकता है. ऐसा हुआ, तो कच्चे तेल और गैस का आयात फिर से रुक जाएगा.
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम टूटने की कगार पर है. दोनों ओर से हमले शुरू होने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि होर्मुज का रास्ता फिर से बंद हो सकता है. अगर ये रास्ता फिर से पूरी तरह बंद हो गया, तो कच्चे तेल और गैस का आयात-निर्यात ठप पड़ सकता है. तेल और गैस के सप्लाई पर संकट के बादल मंडराने लगा है.
ईरान के रवैये के बाद अमेरिका ने ईरान को तेल निर्यात पर दी गई छूट को बीच में ही खत्म कर दिया है. अमेरिका ने फिर से ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. अमेरिका के इस फैसले से ईरान अपने तेलों का निर्यात नहीं कर पाएगा.
अमेरिका ने ईरान पर नकेल कसने और उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए तेल के निर्यात पर दी गई 60 दिनों की छूट को बीच में ही खत्म कर दिया. अमेरिका के फैसले के बाद ईरान का तेल वैश्विक बाजार में फंस गया है. ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक अमेरिकी की ओर से अचानक ऑयल लाइसेंस रद्द किए जाने से करीब 6.3 करोड़ (63 मिलियन) बैरल ईरानी कच्चा तेल समुद्र फंस गया है. ये तेल टैंकरों पर लदे है, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा. फारस की खाड़ी (Persian Gulf) और एशियाई समुद्री क्षेत्रों में मौजूद टैंकरों पर ये ईरानी तेल खरीदार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के डर से कोई भी देश इन तेलों को खरीदना नहीं चाहता है. बिना किसी निश्चित गंतव्य के ये जहाज समुद्र में भटकने के लिए मजबूर हैं. अमेरिकी नीति में बदलाव के बाद ईरानी तेल के निर्यात पर दबाव बढ़ गया है. ईरान का करोड़ों बैरल कच्चा तेल फंस गया है. करोड़ों डॉलर का राजस्व अमेरिका के फैसले से अटक गया है.
खाड़ी में बढ़े तनाव, होर्मुज पर ईरान के बढ़ते प्रतिबंध और ईरानी तेल पर फिर से अमेरिकी बैन से ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल मचा है. OPEC+ ने भी कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का दावा किया है, लेकिन होर्मुज पर ईरान के प्रतिबंध की वजह से इस बढ़े हुए प्रोडक्शन का फायदा खरीदारों तक नहीं पहुंच सकेगा. यानी बाजार में तेल रहते हुए भी देश नहीं खरीद पाएंगे. ऐसे में तेल की सप्लाई में आई कमी कीमतों में इजाफा करेगी. आज 24 घंटे में ही तेल ने अपना रूप दिखा दिया. 24 घंटे में 71 डॉलर वाला कच्चा तेल 76 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया. ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है.
अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ. वहीं कच्चे तेल की कीमतों में ये तेजी भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं होने देगी. मतलब ये कि सस्ते पेट्रोल-डीजल के लिए आपका इंतजार अभी लंबा हो सकता है. बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती करने का फैसला नहीं लेंगी. भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद कह चुके हैं कि अगर अगले 2-3 महीने कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आती है, तब जाकर भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम गिरेंगे. ऐसे में जिस तरह से खाड़ी में फिर से तनाव बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल की कीमत गिरने की उम्मीद टूटती जा रही है.
U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026