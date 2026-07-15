/कच्चा तेल 85 डॉलर के पार, पर बेफिक्र बाजार, ट्रंप के TACO ट्रेड ने शेयर बाजार को कैसे बचाया ?

Stock Market: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध टेंशन के साथ आज फिर से कच्चा तेल उछला. क्रूड ऑयल में 15 जुलाई को 1.71 फीसदी से अधिक की तेजी लौटी और ब्रेंट क्रूड ऑयल 86.38 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. तेल के दाम बढ़े, बावजूद इसके आज बाजार संभला रहा. कच्चे तेल की कीमत बाजार को ट्रिगर नहीं कर पाई और शेयर बाजार 500 अंक की तेजी के खुला.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बाद से कच्चे तेल की कीमत में तेजी लौटी और दाम 86 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए. आम तौर पर तेल के चढ़ने पर वैश्विक बाजार में भारी गिरावट देखने को मिलती है,लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. चढ़ता तेल बाजार को ट्रिगर करने में फेल रहा और निवेशकों ने अपेक्षाकृत शांत प्रतिक्रिया दी. ग्लोबार मार्केट में पैनिक सेलिंग जैसे हालात नहीं दिखें. भारतीय बाजार की बात करें तो मंगलवार, 14 जुलाई को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन बुधवार 15 जुलाई को बाजार ने तेजी के साथ शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 600 अंक तक चढ़ गया, जबकि निफ्टी 24,200 के स्तर के ऊपर पहुंच गया. हालांकि बाद में कुछ मुनाफावसूली भी देखने को मिली.
ग्लोबल मार्केट की बाद करें तो अमेरिकी बाजार सूचकांक Dow Jones Futures 50.11 अंक की तेजी के साथ 55,556.39 प्वाइंट पर ट्रेड कर रहा है. S&P 500 28 अंक तो Nasdaq 233.83 प्वाइंट अंक चढ़ा है. Gift Nifty 14 प्वाइंट की तेजी के साथ आज तेजी के साथ 24,028.50 पर, Nikkei 225 तो 978 अंक तक चढ़कर बंद हुआ.
तेल के चढ़ने के बावजूद बाजार के संभलने रहने की सबसे बड़ी वजह ट्रंप के TACO Trade की रणनीति रही. वॉल स्ट्रीट में इसे TACO Trade कहा जाता है, जिसका मतलब है "Trump Always Chickens Out". यानी ये कि निवेशकों को भरोसा है कि ट्रंप आखिरी समय में ऐसे फैलने लेने से बचते हैं, जिनसे गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो.
पिछली बार जब खाड़ी युद्ध भड़का था, निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाकर रखी, लेकिन इस बार ऐसा कम देखने को मिल रहा है. बाजार की प्रतिक्रिया कहीं अधिक संयमित देखी जा रही है. निवेशक और ट्रेडर्स को उम्मीद है कि इस बार तनाव किसी बड़े युद्ध या वैश्विक आर्थिक संकट में नहीं बदलेगा. ट्रंप ने पहले होर्मुज पर 20 फीसदी टोल टैक्स का ऐलान किया, बाद में वो उससे पीछे हट गए. सीजफायर को लेकर उनकी ओर से कई बार कदम उठाए गए, समझौते का भरोसा दिया गया. ट्रंप होर्मुज पर किसी भी पाबंदी का विरोध कर रहे हैं, ताकि कार्गों की आवाजाही बने लगे. इन संकेतों से निवेशकों की आशंका कम हुई है. बड़े पैमाने पर बिकवाली के बजाय निवेशक इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि ट्रंप हालात को पूरी तरह बेकाबू नहीं होने देंगे.