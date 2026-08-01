/तेल और गैस से बाद अब आपके बैंक खाते तक पहुंची ईरान जंग की आग,टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक इन सबपर दिखेगा असर

Price Hike: खाड़ी युद्ध ने भारत में पेट्रोल-डीजल, LPG सिलेंडर, CNG-PNG के दाम बढ़ा दिए. अब इस युद्ध की मार आपके बैंक खाते पर पड़ने वाली है.युद्ध की वजह से बैंक में जमा आपकी सेविंग और जेब में रखे वॉलेट दोनों पर असर दिखेगा.
अगस्त महीने के साथ फेस्टिव सीजन और महंगाई के ओवरडोज दोनों एक साथ दस्तक दे चुके हैं. दरअसल देश की बड़ी कंज्यूमर कंपनियां आपके रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है. सुबह की चाय से लेकर रात का डिनर तक महंगा होने वाला है.
त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का एक और झटका लगने वाला है. देश की कई बड़ी कंज्यूमर कंपनियां रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, पेंट, टायर , इलेक्ट्रॉनिक , ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंस, पैकेज्ड फूड एंड ड्रिंक्स सबकी कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever Ltd), डोडला डेयरी (Dodla Dairy Ltd) और एशियन पेंट्स (Asian Paints Ltd) समेत सात-दस कंपनियों ने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर रही है. ये लगातार दूसरी तिमाही होगी, जब ये कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है.
खाड़ी युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है. जिसकी वजह से आयात बिल में इजाफा हुआ है. वहीं युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ी है. कंपनियों की उत्पादन और लॉजिस्टिक लागत में बढ़ोतरी हो रही है. कंपनी बढ़ती लागत का दवाब अब ग्राहकों पर डालने की तैयारी में है.हैवेल्स इंडिया अपने उत्पादों की कीमतें 8 फीसदी तक बढ़ा चुकी है. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नमक से लेकर दाल तक की कीमत में 7 फीसदी का इजाफा कर चुकी है.बढती कीमत सिर्फ आपके जेब पर बोझ नहीं बढ़ा रही, RBI की मुश्किलें भी बढ़ा रही है.
कच्चे तेल और गैस की बढ़ी कीमतों की वजह से जून 2026 में भारत का खुदरा महंगाई (CPI) RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर पहुंच गया. RBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में औसत महंगाई 5.1% पर पहुंच सकती है. महंगाई के बढ़े अनुमान ने RBI के लिए ब्याज दरों में कटौती करने की संभावना को कम कर दिया है. इस बात की संभावना कम होती जा रही है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई कटौती करे. SBI रिसर्च ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अगले दो तिमाहियों तक खुदरा महंगाई (CPI) 5% से ऊपर रहने की उम्मीद है. ऐसे में आरबीआई के लिए फिलहाल ब्याज दरों को स्थिर रखना बेहतर विकल्प होगा. यानी होम लोन, कार लोन के लिए ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम हो गई है. EMI घटने का चांस कम हो गया है. यानी आपके बचत खाने पर महंगाई का बोझ तो बढ़ेगा ही, आरबीआई से मिलने वाली राहत की उम्मीद में कम हो गई है. ईरान युद्ध की चपेट आपके बैंक खाते तक पहुंच रही है.