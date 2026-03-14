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Hindi NewsबिजनेसUS-Iran War: रूस, चीन या फ‍िर इजरायल... क‍िसकी यह चाहत-जंग के बीच जल्‍दी खुल जाए होर्मुज स्‍ट्रेट?

US-Iran War: रूस, चीन या फ‍िर इजरायल... क‍िसकी यह चाहत-जंग के बीच जल्‍दी खुल जाए होर्मुज स्‍ट्रेट?

Israel Iran War: अमेर‍िका-इजरायल और ईरान की जंग शुरू हुए आज 15वें द‍िन है. जंग के कारण होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बंद होने से क्रूड ऑयल के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:06 PM IST
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US-Iran War: रूस, चीन या फ‍िर इजरायल... क‍िसकी यह चाहत-जंग के बीच जल्‍दी खुल जाए होर्मुज स्‍ट्रेट?

Hormuz Strait: अमेरिका-ईरान के बीच शुरू हुई जंग हल्‍की पड़ने का नाम नहीं ले रही है. दोनों देशों के बीच चले आ रहे युद्ध का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है. लेक‍िन म‍िड‍िल ईस्‍ट के इस संकट में राहत के संकेत नजर नहीं आ रहे. जानकारों के अनुसार अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच चल रही जंग ने बड़ी ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन वाले हालात बना द‍िये हैं. दुनिया की अलग-अलग महाशक्तियों के आर्थिक और रणनीतिक हित पूरी तरह अलग-अलग हैं. जानकारों का कहना है अमेरिका-ईरान जंग का सबसे बड़ा लाभार्थी रूस है. तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जो बैन से जूझ रही रूस की एनर्जी से होने वाली कमाई को बढ़ा रही है.

चीन भी होर्मुज स्‍ट्रेट में रुकावट के बाद अपनी एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी के खतरे को कम कर सकता है. चीन के पास बफर ऑयल स्टॉक और रूसी तेल इम्‍पोर्ट है. ईरानी सरकार इस संघर्ष को लंबा खींचना चाहती है और क्रूड ऑयल की कीमत को ऊंचा रखना चाहती है, क्योंकि इससे नवंबर 2026 में होने वाले अमेरिकी मिड-टर्म इलेक्‍शन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की जीत पर न‍िगेट‍िव असर पड़ेगा. तेहरान का मानना है कि ट्रंप का यू-टर्न म‍िड‍िल ईस्‍ट की इस्लामी दुनिया में लीडरश‍िप को मजबूत करेगा.

अमेरिका-ईरान जंग लंबी क्‍यों ख‍िंच रही?

अमेरिका-ईरान जंग के लंबे चलने के कारणों पर जानकार कहते हैं क‍ि अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े म‍िड‍िल ईस्‍ट के तनाव ने जबरस्‍त ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल हालात बना द‍िये हैं, जहां अलग-अलग ग्‍लोबल पावर के आर्थिक और रणनीतिक हित अलग-अलग हैं. हाल‍िया जंग 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी, जब अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई. अब ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है. जहाजों पर हमले हो रहे हैं और ट्रैफिक करीब-करीब रुक गया है.

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अमेरिका-ईरान के बीच जंग से रूस को फायदा

संघर्ष जारी रहता है तो शॉर्ट टर्म में इसका सबसे बड़ा फायदा रूस को होगा. र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंची तेल की कीमत ने रूस की क्रूड ऑयल से होने वाली कमाई को बढ़ाया है. इससे पहले अमेर‍िका की तरफ से लगाए गए बैन उसकी इकोनॉमी पर असर डाल रहे थे. इसके अलावा दुन‍ियाभर का म‍िड‍िल ईस्‍ट की तरफ से शिफ्ट होने से रूस-यूक्रेन संघर्ष पर दबाव कम हो सकता है और पश्‍च‍िमी सैन्‍य सपोर्ट यूक्रेन को धीमी पड़ सकती है. हाल‍िया रिपोर्ट से पता चलता है क‍ि मॉस्को ईरान को यूएस और इजरायली ठिकानों को लेकर खुफिया जानकारी दे रहा है, जिससे तेहरान ब्लॉकेज बनाए रख पा रहा है. इससे रूस को फायदा हो रहा है.

चीन के लिए चुनौती अमेरिका-ईरान की जंग

होर्मुज स्‍ट्रेट में लंबी रुकावट रहने से चीन की एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी पर सीधा र‍िस्‍क है. चीन के तेल आयात का बड़ा ह‍िस्‍सा इसी रूट से होकर गुजरता है. अमेरिका का म‍िड‍िल ईस्‍ट में लंबा जुड़ाव वॉशिंगटन का ध्यान इंडो-पैसिफिक से हटा सकता है, लेकिन बीजिंग आमतौर पर ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता पसंद करता है. जानकार यह भी मानते हैं क‍ि होर्मुज रुकावट से चीन की एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी पर अस्‍थायी खतरा है. बीजिंग रूसी तेल का आयात बढ़ाकर ड‍िमांड और सप्‍लाई के असंतुलन को दूर कर सकता है. चीन की सरकार अपने ऑयल स्‍टोरेज को बढ़ाने पर काम कर रही है.

होर्मुज में रुकावट से तेल निर्यात को झटका

होर्मुज स्‍ट्रेट में रुकावट से फायदों के बारे में बात करते हुए जानकार कहते हैं तेल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचे रेट ऑप्‍शन एनर्जी सप्लाई चेन को सपोर्ट करते हैं. अमेरिका, वेनेजुएला जैसे देश यूरोप और एशिया के ल‍िये निर्यात बढ़ा सकते हैं. दअअसल, डोनाल्ड ट्रंप ग्‍लोबल क्रूड ऑयल के ट्रेड में बड़ा रोल चाहते हैं, जहां म‍िड‍िल ईस्‍ट की जगह वेनेजुएला और अमेरिका लें. हालांकि, इसके ल‍िए अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी. कच्चे तेल के ऊंचे दाम महंगाई दर को बढ़ा सकते हैं.

अमेरिकी मिड-टर्म चुनाव

महंगाई बढ़ने के बाद अमेरिकी फेड ब्‍याज दर में कटौती का प्‍लान टाल सकता है. इससे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की मिड-टर्म इलेक्‍शन में जीत की संभावना कम हो सकती है. ट्रंप पहले ही विरोध और जन आलोचना का सामना कर रहे हैं. ईरान भी इस बात पर फोकस कर रहा है क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट खुलने से अमेरिकी दबाव को मानने से इनकार कर रहा है. मॉस्को, बीजिंग, तेहरान और कुछ अन्य अमेरिका विरोधी जैसे क्यूबा, मैक्सिको भी लंबी जंग पर फोकस रखते हैं.

युद्ध लंबा चला तो 'कमजोर डॉलर 'अमेरिका मजबूत है' का नैरेट‍िव कमजोर होगा. कुछ देश लंबे अमेर‍िका-इजरायल के संघर्ष में अस्‍थायी रणनीतिक फायदा देख सकते हैं. बाजारों के लिए सबसे बड़ा र‍िस्‍क एनर्जी सप्‍लाई रूट्स में रुकावट बना हुआ है. होर्मुज स्‍ट्रेट ग्‍लोबल ऑयल ट्रेड में अहम भूमिका निभाता है. इस जंग से केवल म‍िड‍िल ईस्‍ट ही नहीं बल्‍क‍ि ग्‍लोबल इकोनॉमी ह‍िल रही है. होर्मुज बंद होने से जहाजों पर हमले बढ़े हैं और ट्रैफिक रुक गया है. अमेरिका ने जहाजों को एस्कॉर्ट देने की बात कही है लेक‍िन ईरान ने माइंस बिछाने की धमकी दी है. भारत जैसे देशों को ईरान से विशेष अनुमति मिल रही है. लेकिन रूस, चीन और ईरान लंबे संघर्ष से फायदा देख रहे हैं. जबकि अमेरिका, इजरायल और तेल आयातक देश जल्द खुलने की उम्मीद कर रहे हैं. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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