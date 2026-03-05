Gold Price: जंग का 'गोल्डन इफेक्ट', सोने का संकट थम नहीं रहा, चांदी ₹2.70 लाख के पार, क्या सस्ता होगा सोना या तेजी बरकरार ?

Gold silver price : अमेरिका-ईरान की हिंसक होती जंग का असर दुनियाभर के बाजार पर देखने को मिल रहा है. एक महाशक्ति है, तो दूसरा मिडिल ईस्ट का ताकतवर देश, जो तेल और गैस के सप्लाई का सेंटर है. ईरान पर हमले के बाद के क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लग चुकी है. तेल रिफाइनरियों पर हमले और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद से ग्लोबल मार्केट कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है. जैसी हालत तेल की है, वैसा ही असर सोने पर भी दिख रहा है. ईरान-अमेरिका की जंग के बाद से सोने की कीमत रॉकेट बनी हुई है. मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद से सोने की कीमत में 20 फीसदी की तेजी आ चुकी है.

आज सोना सस्ता हुआ या महंगा ?

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोने-चांदी की कीमतों में तेज बढ़त जारी है. जंग के बाद से सुरक्षित निवेश के चलते सोने की मांग में तेजी आई है. मांग बढ़ने के साथ दाम में बढ़ोतरी स्वाभाविक है. सोना आज तेजी के साथ चढ़ा है. COMEX पर स्पॉट गोल्ड 0.8% बढ़कर 5,176.69 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. इसी तरह से अप्रैल डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 5,186 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. साल 2026 में सोने में अब तक करीब 20% की तेजी आ चुकी है.

भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत

भारतीय बाजार में सोने की कीमत में तेजी जारी है. 5 मार्च को 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत का ग्राफ चढ़ता दिखा है. जानकारों की मुताबिक शेयर बाजार में कमजोरी और वैश्विक तनाव के चलते निवेशक पूंजी सुरक्षित रखने के लिए सोने की ओर बढ़ रहे हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर जारी रेटलिस्ट देखें तो...

- 24 कैरेट वाला सोना आज 1,62,550 रुपये प्रति 10 ग्राम.

- 22 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 1,48,890 रुपये प्रति 10 ग्राम.

- 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,21,910 रुपये प्रति 10 ग्राम

MCX पर आज सोने की कीमत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने की कीमत ने फिर से जबरदस्त रफ्तार पकड़ी. अप्रैल गोल्ड फ्यूचर्स 0.66% की बढ़त के साथ 1,62,598 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं सिल्वर फ्यूचर्स 1.85% उछलकर 2,70,484 रुपये से पार चला गया. DA Hike: एमपी, महाराष्ट्र...होली से पहले बढ़ गई इनकी सैलरी, केंद्र सरकार कब करेगी तोहफे का ऐलान, DA बढ़ोतरी में देरी क्यों ?

सोना अभी सस्ता होगा या महंगा ?

सोने की कीमत में अभी गिरावट की उम्मीद कम है. जिस तरह से ग्लोबल हालात बने हुए हैं, निवेशक सेफ हैवन के तौर पर सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं. शेयर बाजार से पैसे निकालकर सोने में लगा रहे हैं. ऐसे में सोने की कीमतों में अभी तेजी जारी रहने की उम्मीद है.