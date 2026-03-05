Advertisement
trendingNow13130418
Hindi NewsबिजनेसGold Price: जंग का गोल्डन इफेक्ट, सोने का संकट थम नहीं रहा, चांदी ₹2.70 लाख के पार, क्या सस्ता होगा सोना या तेजी बरकरार ?

Gold Price: जंग का 'गोल्डन इफेक्ट', सोने का संकट थम नहीं रहा, चांदी ₹2.70 लाख के पार, क्या सस्ता होगा सोना या तेजी बरकरार ?

Gold Rate Today 5 March:  जंग के बीच सोने-चांदी की डिमांड हाई पर है. मांग बढ़ने से कीमतों में इजाफा हो रहा है. लगातार सोना महंगा होता जा रहा है. आज भी सोने की कीमत में बड़ी तेजी आई. अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 05, 2026, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Price: जंग का 'गोल्डन इफेक्ट', सोने का संकट थम नहीं रहा, चांदी ₹2.70 लाख के पार, क्या सस्ता होगा सोना या तेजी बरकरार ?

Gold silver price : अमेरिका-ईरान की हिंसक होती जंग का असर दुनियाभर के बाजार पर देखने को मिल रहा है. एक महाशक्ति है, तो दूसरा मिडिल ईस्ट का ताकतवर देश, जो तेल और गैस के सप्लाई का सेंटर है. ईरान पर हमले के बाद के क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लग चुकी है. तेल रिफाइनरियों पर हमले और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद से ग्लोबल मार्केट कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है. जैसी हालत तेल की है, वैसा ही असर सोने पर भी दिख रहा है. ईरान-अमेरिका की जंग के बाद से सोने की कीमत रॉकेट बनी हुई है. मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद से सोने की कीमत में 20 फीसदी की तेजी आ चुकी है. 

आज सोना सस्ता हुआ या महंगा ?  

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोने-चांदी की कीमतों में तेज बढ़त जारी है. जंग के बाद से सुरक्षित निवेश के चलते सोने की मांग में तेजी आई है. मांग बढ़ने के साथ दाम में बढ़ोतरी स्वाभाविक है. सोना आज तेजी के साथ चढ़ा है. COMEX पर स्पॉट गोल्ड 0.8% बढ़कर 5,176.69 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. इसी तरह से अप्रैल डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 5,186 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.  साल 2026 में सोने में अब तक करीब 20% की तेजी आ चुकी है.  

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत  

भारतीय बाजार में सोने की कीमत में तेजी जारी है. 5 मार्च को 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत का ग्राफ चढ़ता दिखा है. जानकारों की मुताबिक शेयर बाजार में कमजोरी और वैश्विक तनाव के चलते निवेशक पूंजी सुरक्षित रखने के लिए सोने की ओर बढ़ रहे हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन पर जारी रेटलिस्ट देखें तो...

- 24 कैरेट वाला सोना आज 1,62,550 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
- 22 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 1,48,890 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
- 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,21,910 रुपये प्रति 10 ग्राम

MCX पर आज सोने की कीमत  

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने की कीमत ने फिर से जबरदस्त रफ्तार पकड़ी. अप्रैल गोल्ड फ्यूचर्स 0.66% की बढ़त के साथ  1,62,598 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं सिल्वर फ्यूचर्स 1.85% उछलकर 2,70,484 रुपये से पार चला गया.  DA Hike: एमपी, महाराष्ट्र...होली से पहले बढ़ गई इनकी सैलरी, केंद्र सरकार कब करेगी तोहफे का ऐलान, DA बढ़ोतरी में देरी क्यों ?

 

सोना अभी सस्ता होगा या महंगा ?  

सोने की कीमत में अभी गिरावट की उम्मीद कम है. जिस तरह से ग्लोबल हालात बने हुए हैं, निवेशक सेफ हैवन के तौर पर सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं. शेयर बाजार से पैसे निकालकर सोने में लगा रहे हैं. ऐसे में सोने की कीमतों में अभी तेजी जारी रहने की उम्मीद है. 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold Price

Trending news

RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
iran
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं 'धर्म' याद आया
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं 'धर्म' याद आया
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका