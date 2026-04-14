US-Iran War: एशिया में बढ़ सकती है तबाही! दुनिया के इन देशों को हो सकता है नुकसान? ADB ने दी बड़ी चेतावनी

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US-Iran War Impact : दूसरे महीने में पहुंच चुका अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. इस टकराव का असर सीधे एनर्जी मार्केट और व्यापारिक मार्गों पर पड़ रहा है. इससे एशिया में व्यापर पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपने ताजा आर्थिक आउटलुक में चेतावनी दी है कि ये सैन्य संघर्ष एशिया के महामारी के बाद शुरू हुए आर्थिक सुधार को पटरी से उतार सकता है. इसके चलते विकासशील एशियाई देशों की आर्थिक ग्रोथ दर इस साल घटकर 5.1% रहने का अनुमान है. ये पिछले साल 5.4% थी.
हालांकि, अनुमान ये है कि 2026 के अंत तक तेल की कीमतें फिर से युद्ध से पहले के स्तर पर लौट सकती हैं. लेकिन, फिलहाल ऊर्जा बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ये एक बड़ा और अनिश्चित जोखिम है. एशियाई विकास बैंक (ADB) के वरिष्ठ अधिकारी मासातो कांडा ने चेतावनी दी है कि बढ़ती ऊर्जा और कमोडिटी कीमतें महंगाई को बढ़ा सकती हैं और पूरे एशिया में वित्तीय हालात को कड़ा कर सकती हैं.
चीन और भारत पर दबाव
एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और भारत भी इस दबाव से अछूती नहीं हैं. चीन की विकास दर 5% से घटकर 4.6% रहने का अनुमान है. जिसका मुख्य कारण कमजोर घरेलू डिमांड है. वहीं, भारत की विकास दर भी 7.6% से घटकर 6.9% तक आने की संभावना है. हालांकि, मजबूत घरेलू मांग कुछ राहत दे सकती है. इसी बीच, विकासशील एशिया में महंगाई बढ़कर 3.6% तक पहुंचने का अनुमान है. इसका मुख्य कारण महंगी ऊर्जा है. खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि कई एशियाई देश उर्वरकों के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर हैं.
वैश्विक सप्लाई चेन हो रही है प्रभावित
ऊर्जा संकट के अलावा, ये युद्ध वैश्विक सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर रहा है. सेमीकंडक्टर उद्योग में हीलियम और पेट्रोकेमिकल्स जैसे कच्चे माल की सप्लाई बाधित हो सकती है. पर्यटन उद्योग अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में गिरावट के कारण फिर से दबाव में आ गया है. ADB ने नीति निर्माताओं को सलाह दी है कि वे आक्रामक ब्याज दर बढ़ोतरी या व्यापक मूल्य नियंत्रण से बचें. इसके बजाय, महंगाई पर संतुलित नियंत्रण के जरिए इस संकट से निपटने की रणनीति अपनाई जानी चाहिए.
'एशियन डेलवपमेंट आउटलुक' की खास बातें
1. एशिया की आर्थिक तेजी रुकने का अनुमान
2. GDP ग्रोथ 2025 के 5.4% से घटकर इस साल 5.1% रहने के आसार
3. चीन की आर्थिक विकास दर 2025 के 5% से घटकर 4.6% रह जाएगी