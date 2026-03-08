India-US Trade Deal: क्या 3-4 महीने में फाइनल होगी भारत-अमेरिका ट्रेड डील? मोदी सरकार ने दिया बड़ा संकेत

India-US Trade Deal: अमेरिका आने वाले तीन-चार महीनों में भारत समेत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप दे सकता है. शनिवार को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका पहले टैरिफ से जुड़े कानूनी मुद्दों पर अपनी रणनीति तय करेगा. उसके बाद ही समझौते की अंतिम शर्तें तय होंगी. अधिकारी के मुताबिक, अंतिम डिटेल तब तय होगी जब अमेरिका में ये स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे टैरिफ कैसे लागू करना चाहते हैं. हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल टैरिफ लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के इस्तेमाल को खारिज कर दिया था.

इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट सेक्शन 122 के तहत सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. संभावना है कि इसे बढ़ाकर 15% किया जा सकता है, ये अधिकतम 150 दिनों तक लागू रह सकता है. इसके अलावा ट्रंप सरकार व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने के लिए अन्य प्रावधानों का भी इस्तेमाल कर सकती है, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनका पहले कभी उपयोग नहीं हुआ.

टैरिफ 15% बढ़ाने की मंशा

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी प्रशासन ने आने वाले दिनों में टैरिफ को 15% तक बढ़ाने की मंशा जताई है. लेकिन वो इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इसका असर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौतों पर क्या पड़ेगा, जहां पहले ही टैरिफ कम करने पर सहमति बनी थी. अधिकारी ने कहा कि भारत ने अपने किसानों के लिए काफी अच्छा समझौता हासिल किया है. इसमें आम जैसे उत्पादों के लिए बाजार खोलने की बात शामिल है, जबकि भारत ने कृषि या डेयरी उत्पादों पर कोई नई प्रतिबद्धता नहीं दी है.

ये भी पढ़ें : तेल और गैस तो कुछ भी नहीं मिडिल ईस्ट जंग से भारत पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा

पीयूष गोयल ने क्या कहा?

उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस समझौते से घरेलू सेब और अखरोट उत्पादकों को नुकसान होने की आशंका नहीं है. वहीं, कपास के मामले में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को लंबे रेशे वाली कपास की जरूरत होती है. इस बीच रायसीना डायलॉग में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपने प्रतिद्वंद्वी देशों की तुलना में सबसे बेहतर व्यापार समझौता हासिल किया है. उन्होंने कहा, 'ट्रेड डील का मतलब है कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए विशेष या प्राथमिकता वाला बाजार हासिल करने की कोशिश करते हैं और हमें सभी प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले सबसे अच्छा समझौता मिला है.'