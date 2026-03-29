Advertisement
trendingNow13158047
Hindi Newsबिजनेसमिडिल ईस्ट की जंग भारत की इकोनॉमी के लिए कितनी खतरनाक? युद्ध के 31वें दिन CEA ने क्या दी चेतावनी

मिडिल ईस्ट की जंग भारत की इकोनॉमी के लिए कितनी खतरनाक? युद्ध के 31वें दिन CEA ने क्या दी चेतावनी

खुदरा महंगाई में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है. इसमें खाद्य कीमतों का योगदान ज्यादा है. वहीं, कच्चे तेल की कीमतों का पूरा असर अभी आना बाकी है. इससे आगे महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट की जंग भारत की इकोनॉमी के लिए कितनी खतरनाक? युद्ध के 31वें दिन CEA ने क्या दी चेतावनी

Middle east Conflict : साल 2026 की शुरुआत तक भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी रही. लेकिन, अब इजरायल-ईरान संघर्ष के झटकों का असर दिखने लगा है. मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंथा नागेस्वरन ने चेतावनी दी है कि इसका असर डेवलपमेंट, महंगाई, राजकोषीय बैलेंस और बाहरी बैलेंस जैसे प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक इंडेक्स पर महत्वपूर्ण हो सकता है. वित्त मंत्रालय की मार्च माह की मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, फरवरी तक आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रहीं. सप्लाई और डिमांड दोनों पक्षों में मजबूती, घरेलू खपत की स्थिरता और सरकारी पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) के चलते अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है.

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में विस्तार 

हाई-फ्रीक्वेंसी आंकड़ों में भी ये मजबूती दिखी. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर विस्तार के क्षेत्र में बने रहे. वहीं, वाहन बिक्री और डिजिटल पेमेंट्स में अच्छी बढ़त दर्ज की गई. स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोडक्शन ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण गतिविधियों की रफ्तार को भी दर्शाया.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, मार्च में स्थिति बदलती नजर आई है. वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव ने ऊर्जा बाजार और सप्लाई चेन को प्रभावित किया. रिपोर्ट के मुताबिक, इन झटकों का असर अब बढ़ती लागत, सप्लाई बाधाओं और विभिन्न सेक्टरों पर दबाव के रूप में दिख रहा है. मार्च के शुरुआती आंकड़ों में सुस्ती के संकेत मिले हैं. ई-वे बिल जनरेशन में गिरावट और फ्लैश PMI के अनुसार प्रोडक्शन ग्रोथ में नरमी दर्ज की गई. हालांकि साल-दर-साल आधार पर स्थिति अभी भी सकारात्मक है.

कौन से सेक्टर बन रहे हैं चुनौती?

एनर्जी, मालभाड़ा और बीमा लागत में बढ़ोतरी प्रमुख चुनौती बनकर उभर रही है. इससे उत्पादन लागत बढ़ रही है. खासकर उन सेक्टरों में जो आयात पर निर्भर हैं. इसके बावजूद डिमांड की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है. वाहन रजिस्ट्रेशन और डिजिटल लेनदेन में ग्रोथ से खपत को सहारा मिला है. हालांकि, ग्रामीण मांग में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं. इससे स्पष्ट है कि सुस्ती का मुख्य कारण मांग में गिरावट नहीं. बल्कि सप्लाई से जुड़ी बाधाएं और बढ़ती लागत हैं.

महंगाई के मोर्चे पर भी यही रुझान दिख रहा है. खुदरा महंगाई में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है. इसमें खाद्य कीमतों का योगदान ज्यादा है. वहीं, कच्चे तेल की कीमतों का पूरा असर अभी आना बाकी है. इससे आगे महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है. V. अनंथा नागेस्वरन ने कहा कि विकास, महंगाई, राजकोषीय बैलेंस और बाहरी बैलेंस- इन चारों पर संयुक्त प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है. ये अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक चुनौती है.

CEA ने क्या सलाह दी? 

उन्होंने सरकार को सलाह दी कि कमजोर वर्गों और व्यवसायों के लिए त्वरित राहत के कदम उठाए जाएं. साथ ही राजकोषीय गुंजाइश बढ़ाने और जरूरी वस्तुओं के लिए लॉन्ग टर्म सुरक्षा इकोसिस्टम तैयार किया जाए.  कुल मिलाकर, मार्च की समीक्षा एक संतुलित तस्वीर पेश करती है जहां भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति से वैश्विक झटकों का सामना कर रही है. लेकिन, अब उस पर दबाव के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं और जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं. इन पर करीबी नजर रखने और सक्रिय नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

middle east conflict

Trending news

मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
Gujrat
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
Ashok Kharat
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
Assembly Election 2026
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें