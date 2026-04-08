Crude Oil Price: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर का ऐलान क‍िये जाने के बाद दुन‍ियाभर के बाजार में हलचल तेज हो गई. इस खबर के बाद तेल की कीमतें धड़ाम हो गईं और शेयर बाजार के फ्यूचर्स में तेजी आई है. ट्रंप की तरफ से क‍िये गए ऐलान के बाद अमेरिकी क्रूड ऑयल के दाम में 16% से ज्यादा की गिरावट आई और ये 94 डॉलर प्रति बैरल से नीचे चला गया. दिन में इसके दाम 117 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गए थे. इसके अलावा ब्रेंट क्रूड के दाम में भी करीब 15% की भारी गिरावट देखी गई. बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड 94.76 डॉलर प्रत‍ि बैरल और WTI क्रूड 96.77 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया.

इससे पहले अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट क‍िया क‍ि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की अपील पर उन्‍होंने ईरान पर हमले को दो हफ्ते के लिए रोकने का फैसला किया है. लेकिन इसके लिए शर्त यह है क‍ि ईरान को होर्मुज स्‍ट्रेट को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलना होगा. इजरायल की तरफ से भी दो हफ्ते के ल‍िए सीजफायर जारी रखने पर सहमति जताई गई. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अराघची ने एक्स (X) पर लिखा कि दो हफ्ते तक होर्मुज से जहाजों के सुरक्षित गुजरने का इंतजाम ईरानी सशस्त्र बलों की मदद से किया जाएगा.

आसमान पर पहुंच गई थीं तेल की कीमतें

आपको बता दें होर्मुज स्‍ट्रेट से दुनियाभर की जरूरत का 20% से ज्‍यादा तेल सप्‍लाई होता है. 28 फरवरी को इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के अबाद से होर्मुज से टैंकरों की आवाजाही करी‍ब-करीब बंद है. इस दौरान ड्रोन और मिसाइल से जहाजों पर हमलों को अंजाम द‍िया गया. इससे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं थीं. लेक‍िन अब मंगलवार को तेल की कीमत में ग‍िरावट आई है.

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शेयर बाजार में आया उछाल

सीज फायर की खबर के बाद तेल सस्‍ता होने की उम्‍मीद में अमेरिकी शेयर फ्यूचर्स में जोरदार तेजी आई. एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 2.5% से ज्यादा चढ़ गए. डाउ फ्यूचर्स में 1000 प्‍वाइंट का उछाल दर्ज किया गया. नैस्डैक 100 फ्यूचर्स करीब 3% ऊपर गए. यूरोपीय मार्केट ग‍िरावट के साथ बंद हुए लेक‍िन एश‍ियाई बाजार में तेजी देखी जा रही है. ग‍िफ्ट न‍िफ्टी 677 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, ज‍िससे भारतीय बाजार में आज जबरदस्‍त तेजी आने की उम्‍मीद है.