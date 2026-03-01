मिडिल ईस्ट तनाव का असर; तेल 8% उछला, सोना-चांदी में चमक बढ़ी, जंग का कितना होगा आपकी जेब पर असर

US-Israel strikes on Iran : ईरान पर US-इजराइल के मिले-जुले हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है. ईरान ने इजराइल और कतर, कुवैत, बहरीन और UAE जैसे खाड़ी देशों पर मिसाइल से जवाबी हमला किया है. सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत से लंबे समय तक लड़ाई का डर बढ़ गया है और ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है. इसी बीच कच्चे तेल पर युद्ध के दौरान प्रीमियम बढ़ गया है. जबकि सुरक्षित निवेश के तौर पर इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी की चमक बढ़ गई है. केडिया एडवाइजरी के कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने भारत की इंपोर्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर गहरे असर की चेतावनी दी है.

तेल की कीमतों में उछाल की उम्मीद

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि युद्ध के दौरान प्रीमियम के कारण सोमवार को MCX पर कच्चे तेल की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी होगी. इससे मार्च डिलीवरी शुक्रवार के ₹6,100 के करीब से बढ़कर ₹6,588 हो जाएगी. इंटरनेशनल लेवल पर हाल की ट्रेडिंग के हिसाब से WTI क्रूड $67.02 (+2.78%), ब्रेंट $72.84 (+2.78%) और मुरबन $74.24 (+4.05%) प्रति बैरल पर है. फरवरी में ब्रेंट पहले ही 8% बढ़ चुका है और इजराइल-ईरान के बीच लंबे समय तक टकराव से कीमतें 15% बढ़कर $80-100+ प्रति बैरल हो सकती हैं. इससे दुनिया भर में महंगाई का खतरा है.

90 परसेंट तेल इंपोर्ट पर निर्भर है भारत

भारत अपना 90% क्रूड इंपोर्ट करता है. इससे से आधा तेल खाड़ी देशों से आता है. ईरान के होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर की 20 परसेंट सप्लाई रुक गई है. इसकी वजह से बहुत बुरा हाल हो सकता है. लंबे समय तक रुकावट से सप्लाई रुक सकती है. फ्यूल की कीमतें और रोजमर्रा के सामान बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रूड से पेट्रोल (70-80% इस्तेमाल) से लेकर प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, सिरिंज, लिपस्टिक जैसे कॉस्मेटिक्स और एस्फाल्ट तक 6,000 प्रोडक्ट्स बनते हैं.

अफरा-तफरी के बीच सोना और चांदी की कीमतों में उछाल

जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स से सोने और चांदी की ओर ले जा रही है. ये महंगाई और करेंसी की गिरावट पर फलने-फूलने वाले सबसे अच्छे 'सेफ हेवन' हैं. केडिया का अनुमान है कि सोमवार को MCX पर सोने में 5% और चांदी में 7-8% की तेजी आएगी, जिसकी वजह US-ईरान-इजराइल के बीच डिमांड बढ़ने का रिस्क है. जैसे-जैसे इक्विटी डगमगाती है. ये मेटल्स स्थिरता देते हैं जब युद्ध पेपर एसेट्स पर भरोसा कम करता है.

क्या आएगी महंगाई की सुनामी?

तेल की आसमान छूती कीमतें डीजल और LPG से लेकर जेट फ्यूल, सिंथेटिक्स, लुब्रिकेंट्स और कंज्यूमर स्टेपल्स तक सब कुछ बढ़ा देंगी. रोजमर्रा की जिंदगी का 90% हिस्सा पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स से जुड़ा है. भारत के लिए इसका मतलब है बेकाबू महंगाई, खराब ट्रेड बैलेंस और धीमी ग्रोथ होगी.