ट्रंप ने एक तीर से किए दो शिकार, ईरान पर हमले से चोट चीन को लगी, तेल में खेल की रच रहा था साजिश

Hindi Newsबिजनेसट्रंप ने एक तीर से किए दो शिकार, ईरान पर हमले से चोट चीन को लगी, तेल में खेल की रच रहा था साजिश

Iran attack impact China: इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करकेे अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है. मिडिल ईस्ट की टेंशन से चीन के तेल के साथ खेल की प्लानिंग बिगड़ सकती है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 28, 2026, 09:15 PM IST
Iran Attack Latest Update:  अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन ने ईरान में तबाही मचा दी है. ईरान पर इजरायली मिसाइलें दागीं जा रही हैं. दुनिया के सुपरपावर और एक 'जिद्दी कट्टरपंथी नेता' की वजह से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है. ईरान पर हमले के बाद तेहरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए और पलटवार करते हुए 400 मिसाइलें दागीं हैं. उसके निशाने पर इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, UAE में बने अमेरिकी बेस हैं. इस जंग ने सिर्फ  मिडिल ईस्ट में टेंशन नहीं पूरी दुनिया में तनाव को बढ़ा दिया है. ग्लोबल इकोनॉमी पर खतरा मंडराने लगा है, तेल सप्लाई बाधित होने का डर पैदा हो गया है. ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने से कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. इजरायल के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका ने ईरान पर निशाना लगाया, लेकिन इस हमले का दर्द चीन को भी होगा. चीन की अर्थव्यवस्था, जो पहले से हिली हुई है, उसे ट्रंप की इस चालबाजी से बड़ा झटका लगने वाला है. तेल पर जो खेल चीन रच रहा था, ईरान पर हमले से उसका प्लान फेल होता नजर आ रहा है. 

चीन पर ईरान हमले का असर 

ईरान तेल के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है. मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जहां रोज करीब 33 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है, ये कुल ग्लोबल सप्लाई का करीब 3% है. अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान  की ओर से तेल का निर्यात जारी है. चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. भारी डिस्काउंट के चलते वो अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है. Kpler डेटा के मुताबिक चीन ईरान के कुल निर्यात का 80% खरीदता है. औसतन 1.38 मिलियन बैरल रोजाना ईरान से आयात करता है. दरअसल प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपने तेल पर 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल का छूट ऑफर करता है, चीन इसी मौके का फायदा उठाकर ईरान से बड़ी खरीदारी करता है.अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के बाद ईरान का तेल निर्यात बढ़ा है. पिछले महीने की तुलना में 200 फीसदी बढ़कर 20 मिलियन बैरल पहुंच गया, इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चीन को था. ईरान पर हमले से सोने में महा-विस्फोट , एक झटके में चांदी ₹16000 महंगी, सोना फिर से छुएगा आसमान ?

ईरान पर हमले से चीन की इकोनॉमी पर सर्जिकल स्ट्राइक 

दरअसल चीन ईरान, रूस जैसे देशों से सस्ता तेल खरीदकर अपने यहां स्टोर करता है. फिर जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो वह उस तेल को ऊंची कीमतों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है, लेकिन इस जंग ने चीन के सस्ते तेल निर्यातक की मुश्किल बढ़ा दी है. युद्ध की वजह से ईरानी  तेल की सप्लाई रूक सकती है. वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का खतरा मंडराने लगा है. ये दुनिया का वो रास्ता है, जहां से कच्चे तेल का 20 फीसदी आयात-निर्यात होता है, इसलिए इसे तेल की 'लाइफलाइन' तक कहते हैं. युद्ध की वजह से अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन अटक सकती है, जिससे तेल की कीमतों में आग लग सकती है.  यानी चीन जो पहले सस्ते तेल खरीदकर कीमत बढ़ने पर उसे बेचकर मुनाफे की प्लानिंग कर रहा है, अमेरिकी हमले से उसकी योजना को बर्बाद कर दिया. वहीं ईरान, जहां से वो सबसे सस्ते तेल खरीद रहा था, वो सोर्स भी फिलहाल बंद हो सकता है. ऐसे में ईरान हमले का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा. 

Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

'Iran

