/फेड के फैसले से अमेरिका में हाहाकार, मार्केट 1100 अंक क्रैश पर संभला भारत का सेंसेक्स, रुपये में लौटी जान

Share Market Update: अमेरिका के शेयर बाजार में तबाही दिखी. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले ने बाजार का निराश किया. डॉऊ जोंस 1100 प्वाइंट तक गिर गया. फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में फिर से कोई बदलाव नहीं किया, जिससे निवेशकों में मायूसी दिखी और अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली दिखी. अमेरिकी बाजार के विपरीत भारतीय बाजार में फ्लैट ओपनिंग की. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे रंग के साथ खुले हैं.
बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ बाजार गुरुवार 30 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ खुला. शेयर बाजार में 30 जुलाई को फ्लैट कारोबार देखा जा रहा है. सेंसेक्स 77,650 और निफ्टी 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. भारतीय शेयर बाजार में ऑटो और IT शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखी जा रही है, वहीं बैंकिंग और रियल्टी शेयर्स में भारी बिकवाली है. भारतीय रुपया भी 6 पैसा मजबूत होकर 95.59 पर पहुंच गया.
29 जुलाई अमेरिकी बाजारों के लिए काला दिन साबित हुआ है. फेडरल रिजर्व के फैसले से खफा निवेशकों में भारी निराशा दिखी . डॉउ जोन्स 1100 अंक कर फिसल गया. ब्याज दर पर फेड के फैसले के निराश डॉऊ जोन्स 1153 अंक गिरकर 51594 पर फिसल गया. इसी तरह से नैस्डैक 434 अंक फिसलकर 24443 पर पहुंच गया. जबकि S&P में 113 प्लाइंट की गिरावट आई है. एशियाई बाजार में मिला-जुला असर दिखा. कोस्पी में 34 प्वाइंट की तेजी, जापान के निक्केई में 784 अंक की बढ़त देखी गई, जबकि हॉन्गकॉन्ग में 49 अंक की गिरावट आई है.
दरअसल निवेशकों को उम्मीद थी कि फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इसके बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल आया और बाजार में भारी तबाही दिखी. फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 3.5 फीसदी से 3.75 फीसदी के दायरे में रखने का फैसला किया. जिसके बाद फेड चीफ केविन वॉर्श ने कहा कि महंगाई को काबू पाने के लिए लड़ाई लंबी चल सकती है. जिससे निवेशकों को ब्याज दरों को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले और बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली