Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /फेड के फैसले से अमेरिका में हाहाकार, मार्केट 1100 अंक क्रैश पर संभला भारत का सेंसेक्स, रुपये में लौटी जान

फेड के फैसले से अमेरिका में हाहाकार, मार्केट 1100 अंक क्रैश पर संभला भारत का सेंसेक्स, रुपये में लौटी जान

US Fed meeting: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद डॉऊ जोंस 1100 प्वाइंट तक गिर गया. फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में फिर से कोई बदलाव नहीं किया, जिससे निवेशकों में मायूसी दिखी और अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली दिखी. हालांकि भारत के शेयर बाजार ने हरे निशान के साथ शुरुआत की है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 30, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:17 AM IST
फेड के फैसले से अमेरिका में हाहाकार, मार्केट 1100 अंक क्रैश पर संभला भारत का सेंसेक्स, रुपये में लौटी जान

About the Author

Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
• शेयर बाजार 
• बिजनेस एक्सप्लेनर 
• पर्सनल फाइनेंस और टैक्सेशन  
• कमोडिटी, गोल्ड-सिल्वर ट्रेड
• ग्लोबल ट्रेड 
• जियो इकोनॉमिकस डेवलपमेंट 
• कारोबार से जुड़ी सरकारी योजना और पॉलिटी 
• बिजनेस और मार्केट ट्रेंड 

Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
9275 करोड़ के मनीपाल हेल्थ इश्‍यू में पैसा लगाएं या नहीं?क्‍या है अनिल सिंघवी की राय
IPO48 min ago
2
Lock Upp 250 min ago
3
Spider Brand New Day52 min ago
4
ramayan57 min ago
5
Monsoon session57 min ago