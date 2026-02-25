फिर से 'वसूली भाई' बने ट्रंप के साथ कैसे होगी भारत की ट्रेड डील ? 126% वाली धमकी से भारत को डराने चले,पर नुकसान अपना करा बैठे

Trump on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड 'स्टेट ऑफ यूनियन' में खूब बोले.इतना बोले कि उन्होंने ना सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का बल्कि अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. ट्रंप लगातार 108 मिनट तक बोलते रहे. अपने अब तक के सबसे लंबे स्पीच में वो कभी अमेरिका फर्स्ट तो कभी टैरिफ का गुणगान करते दिखें. अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ भाषण में ट्रंप टैरिफ पर कोर्ट से मिली हार को गलत साबित करने और अमेरिकियों का भरोसा जीतने की कोशिश में लगे रहें. ट्रंप ने अपना पुराना 'झुनझुना' फिर से निकालते हुए टैरिफ का दांव चल दिया. भारत, इंडोनेशिया और लाओस के सोलर आयात पर 126 फीसदी का टैरिफ लगाने का फैसला किया. ट्रंप का ये फैसले ऐसे मोके पर आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच बाइलेटरल डील होने वाली है. दोनों देश व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए ट्रेड डील करने वाले है. डील साइन होने से ठीक पहले ट्रंप का ये फैसला हैरान करने वाला है.

अमेरिका ने क्या लगाया नया टैरिफ

अमेरिका की सोलर कंपनियों फर्स्ट सोलर, हनव्हा क्यूसेल्स और मिशन सोलर ने सरकार ने शिकायत की थी कि सस्ते इंपोर्ट के चलते उन्हें भारी नुकसान हो रहा है.अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों की याचिका पर फैसला लेते हुए भारत, इंडोनेशिया, लाओस के सोलर इंपोर्ट पर भारी भरकम काउंटरवेलिंग ड्यूटी टैक्स लगा दिया है. काउंटरवेलिंग ड्यूटी तब चलाई जाती है, जब सरकार सब्सिडी के असर को खत्म करने के लिए आयात पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है. फिलहाल ये प्रीलिमिनरी ड्यूटी हैं. अंतिम फैसला 6 जुलाई 2026 तक आने की उम्मीद है. अमेरिकी सरकार का आरोप है कि ये तीनों देश अपनी सोलर कंपनियों को सब्सिडी देते हैं, जिसकी वजह से कंपनियां सस्ते सामान अमेरिकी बाजार में बेचती हैं, और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है.

अमेरिका के नए टैरिफ फैसले का भारत पर क्या होगा असर ?

अमेरिका ने सोलर इंपोर्ट पर टैक्स काफी ज्यादा रखा है. भारत से आने वाले सोलर इंपोर्ट पर 125.87 प्रतिशत है. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का असर भारत की सोलर पैनल, सोलर एनर्जी कंपनियों पर होगा, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा मार्केट है. अगर यहां इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, लागत बढ़ेगी और कीमतों में इजाफा होगा. भारतीय सोलर कंपनियों को अमेरिका बाजार में लोकल कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी. कंपनियों पर खर्च का बोझ बढ़ेगा.

भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल

2025 की पहली छमाही में अमेरिका के कुल सोलर इंपोर्ट में भारत,इंडोनेशिया और लाओस की हिस्सेदारी 57 फीसदी की रही. साल 2024 में अमेरिका ने भारत से 7204.5 करोड़ रुपये का सोलर इंपोर्ट किया. साल-दर-साल इसमें इजाफा हुआ. साल 2022 के मुकाबले ये आंकड़ा 9 फीसदी तक बढ़ गया. अगर टैरिफ इसी तरह से रहा तो भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा. ड्यूटी रेट अधिक होने से भारतीय सोलर पैनल कंपनियां अमेरिकी बाजार का विकल्प तलाशेगी. भारत की सोलर कंपनी Waaree Energies अमेरिका में सबसे ज्यादा पैनल सप्लाई करती है, उसपर दवाल दिख सकता है. Vikram Solar और Premier Energies जैसी कंपनियों को नुकसान होगा.

खुद अमेरिका भी होगा परेशान

ट्रंप के फैसले से भारत तो परेशान होगा कि अमेरिका की भी परेशानी बढ़ेगी .इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से अमेरिकी बाजार से भारतीय सोलर कंपनियां दूर हो सकती हैं, जिससे सप्लाई चेन में बाधा आ सकती है. अमेरिकी कंपनियों के लिए सोलर पैनल उपलब्धता में परेशानी हो सकती है. जो अमेरिका इन तीनों देशों से हर साल 4.5 अरब डॉलर का सोलर इंपोर्ट करता हो, अगर वो अमेरिकी बाजार छोड़ दें तो उसकी मुश्किल बढ़नी तय है. सोलर पैनल की कमी अमेरिका में प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर असर डाल सकती है. जब ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाया था तब सबने देखा था कि कैसे अमेरिका में महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई. मांग की कमी, बाजार में सामान की उपलब्धता कम होने पर कीमतों में आई तेजी से अमेरिकियों को परेशान कर दिया था.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की बढ़ती मुश्किल

टैरिफ पर ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से मिली हार के बाद ट्रेड डील पर सस्पेंस बरकरार है. ट्रंप बार-बार धमकी दे रहे हैं कि जो देश ट्रेड डील पर पीछे हटेगा, उसे बड़े टैरिफ का सामना करना होगा. वहीं भारत ने कोर्ट के फैसले के बाद 23 से 26 फरवरी के बीच वॉशिंगटन में टैरिफ पर होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया. कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि हम पहले टैरिफ को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे, फिर अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होगी. भारत के रवैये से साफ है कि वो अमेरिकी की धमकियों से पहले भी नहीं घबराया है और अभी भी नहीं डरने वाला हैं. सोलर पैनल पर ट्रंप का नया टैरिफ उनकी इस खीज का ही नतीजा दिखता है. नए-नए टैक्स और टैरिफ का डर दिखाकर अमेरिका भारत को डील साइन करवाना चाहता है, वहीं भारत अब ट्रेड डील पर निगोशिएशन की स्थिति में है, इसलिए कुछ और शर्तों को अपने पाले में करना चाहता है.बाइलेटरल ट्रेड डील से पहले ट्रंप जिस तरह से नए-नए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ट्रेड डील की राह और मुश्किल हो रही है. भारत-यूएस ट्रेड डील की शर्तों के मुताबिक भारत पर 18 फीसदी टैरिफ लगना है , जबकि ट्रंप ने खुद ग्लोबल टैरिफ को 10 फीसदी कर दिया है, जिसे बढ़ाकर 15 फीसदी किया जा सकता है. ऐसे में भारत 18 फीसदी की शर्तों पर ट्रेड डील करने से बच रहा है.