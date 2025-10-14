Advertisement
Passport Ranking 2025: दुनिया में अमेरिकी पासपोर्ट का रुतबा हुआ कम, पहली बार टॉप 10 से बाहर

Passport Ranking 2025: हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकी पासपोर्ट 20 सालों बाद पहली बार दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट से बाहर हो गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:18 PM IST
Henley Passport Index 2025 : 20 पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत के बाद पहली बार अमेरिकी पासपोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की लिस्ट से बाहर हो गया है. 2014 में नंबर 1 पर रहने वाला ये पासपोर्ट अब मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर है. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकी पासपोर्ट 20 सालों बाद पहली बार दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट से बाहर हो गया है. इसके विपरीत, चीन ने इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है. पिछले एक दशक में ये 2015 में 94वें स्थान से 2025 में 64वें स्थान पर पहुंच गया है.

टॉप पर सिंगापुर 

नयी रैंकिंग में सिंगापुर 193 डेस्टिनेशन की पहुंच के साथ टॉप पर बना हुआ है. लिस्ट में इसके बाद बाद दक्षिण कोरिया (190) और जापान (189) का स्थान है. ये इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के आंकड़ों का इस्तेमाल कर बनाई गयी है.  

अमेरिकी पासपोर्ट की ताकत क्यों घट रही है?

अमेरिकी पासपोर्ट अब 10वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गया है। इसकी वजह कई बदलाव हैं. अप्रैल में ब्राजील ने अमेरिकी नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा की सर्विस बंद कर दी है. चीन ने भी अमेरिकी पासपोर्ट को अपनी वीजा फ्री लिस्ट से हटा दिया. इसके अलावा, पापुआ न्यू गिनी और म्यांमार के नियमों में बदलाव के कारण इसका स्कोर और घट गया है. हाल ही में सोमालिया ने ई-वीजा लागू किया और वियतनाम ने अपनी नई वीजा फ्री लिस्ट से अमेरिका को बाहर कर दिया है. इन सभी बदलावों की वजह से अमेरिकी पासपोर्ट अब पहली बार टॉप 10 में नहीं है.

ब्रिटेन का पासपोर्ट भी जुलाई के बाद से अपने सबसे निचले स्थान पर आ गया है. ये 2015 में इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहने के बावजूद 6वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया है.

 

