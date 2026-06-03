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Hindi Newsबिजनेसअब लगेगा 12.5% का एक्‍स्‍ट्रा टैर‍िफ! अमेर‍िका की भारत समेत 60 देशों पर यह टैक्‍स लगाने की तैयारी

अब लगेगा 12.5% का एक्‍स्‍ट्रा टैर‍िफ! अमेर‍िका की भारत समेत 60 देशों पर यह टैक्‍स लगाने की तैयारी

Import Tariff: पहले अमेर‍िका ने अगस्‍त 2025 में भारत समेत कई देशों पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान क‍िया था. लेक‍िन बाद में इसे अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट ने खार‍िज कर द‍िया. इसके बाद अब ट्रंप फ‍िर से 12.5 प्रत‍िशत का अत‍िर‍िक्‍त टैर‍िफ लगाने का प्‍लान कर रहे हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 03, 2026, 12:36 PM IST
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US Tariff on India: ग्‍लोबल लेवल पर बाजार में सुस्‍ती छाई पड़ी है. अधि‍कतर देशों के शेयर बाजार में ग‍िरावट देखी जा रही है. लेक‍िन अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप मानने को तैयार नहीं हैं. अगस्‍त 2025 में टैर‍िफ लगाने के बाद अब अमेर‍िका ने ग्‍लोबल ट्रेड वर्ल्‍ड में बड़ा धमाका करते हुए भारत समेत दुनिया के 60 देशों से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैरिफ (Import Duty) लगाने का प्रस्ताव रखा. यह कदम अमेरिका की तरफ से की गई एक जांच के बाद उठाया गया है. इसमें पाया गया क‍ि ये देश अपने यहां 'जबरन श्रम' (फोर्स्ड लेबर) यानी बंधुआ मजदूरी से बनने वाले सामान पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं.

नए फैसले के तहत भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्‍ट पर 12.5 प्रत‍िशत का भारी टैक्स लग सकता है. अमेर‍िका के इस कदम के बाद भारतीय निर्यातकों की चिंताएं बढ़ सकती हैं. अमेर‍िका के शीर्ष ट्रेड ऑफ‍िसर जेमिसन ग्रीर ने टैर‍िफ लगाने के फैसले की वजह साफ करते हुए कहा क‍ि हमारे सबसे अहम ट्रेड‍िंग पार्टनर की तरफ से फोर्स्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी से बने प्रोडक्‍ट के आयात को नहीं रोक पाना काफी निराशाजनक है.

फोर्स्ड लेबर खत्म करने के लिए काम करने की जरूरत

इस कारण अमेरिकी कामगारों को ग्‍लोबल लेवल पर असमान और नुकसानदेह माहौल का मुकाबला करना पड़ता है, यह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है. उन्‍होंने साफ कहा क‍ि अमेरिका अब इस अंतर को ज्‍यादा बर्दाश्त नहीं करेगा. हालांकि कुछ देशों ने अमेरिकी डील के तहत शुरुआती कदम उठाए हैं. लेकिन दुनिया से फोर्स्ड लेबर खत्म करने के लिए हर देश को काफी कुछ करने की जरूरत है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के ऑफ‍िस ने इस मामले में देशों को दो कैटेगरी में बांटा है.

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पहली कैटेगरी में भारत समेत 54 देश शामिल

पहली कैटेगरी में भारत के साथ चीन, वियतनाम, ताइवान और ब्रिटेन जैसे 54 देश शामिल हैं, जो अपने यहां इस बैन को ठीक से लागू करने में पूरी तरह विफल रहे. इन देशों पर सबसे ज्यादा 12.5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है. दूसरी कैटेगरी में कनाडा, मेक्सिको, यूरोपीय यून‍ियन (ईयू), इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जिन्हें इस नियम को आंशिक रूप से नहीं मानने का दोषी पाया गया और इन पर 10% का टैक्स लगाया जाएगा.

इन प्रोडक्‍ट को नए टैर‍िफ से दी गई छूट

इस प्रस्ताव के बीच अमेरिका ने कुछ जरूरी चीजों को अतिरिक्त टैक्स के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है. आम ग्राहकों और बाजार की जरूरत को देखते हुए मांस, कॉफी, और कुछ खास तरह के फ्रूड एंड नट्स (मेवों) को इस टैरिफ से छूट दी गई है. इसके अलावा, कनाडा और मेक्सिको के जो प्रोडक्‍ट उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (USMCA) के न‍ियमों का पूरी तरह पालन करते हैं, उन्हें और टेक्सटाइल एंड अपैरल को इस दायरे से बाहर रखा गया है.

यह घटनाक्रम फरवरी में अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुराने टैरिफ को रद्द क‍िये जाने के बाद शुरू हुआ है. इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने ज्‍यादा टिकाऊ और कानूनी रूप से मजबूत टैक्स लगाने के लिए नई जांच शुरू कर दी. अब दुनियाभर के देशों की तरफ से इसको लेकर क्‍या कदम उठाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी. ये देश अमेरिका के साथ बातचीत से टैक्स कम कराने का रास्ता चुनते हैं. फिलहाल अमेरिका ने इस प्रपोजल पर 6 जुलाई तक लिखित आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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