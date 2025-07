ट्रंप ने भारत पर ठोका 25% टैरिफ, बोले-दोनों देशों में सब ठीक नहीं, 1 अगस्त से अमेरिकी व्यापार होगा महंगा

अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. ट्रंप ने यह फैसला आगामी 1 अगस्त से लागू करने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने भारत पर एक पेनल्टी भी लगाने का ऐलान किया है, जिसका सीधा असर द्विपक्षीय व्यापार और सामरिक संबंधों पर पड़ सकता है.

ट्रंप ने अपने हालिया पोस्ट में भारत को 'दोस्त' कहते हुए भी सख्त लहजे में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते संतोषजनक नहीं हैं और भारत के हाई टैरिफ, रूस से सैन्य उपकरण और ऊर्जा खरीद और यूक्रेन संकट में उसकी भूमिका ने इस कदम को मजबूर किया. आइए, इस विवादास्पद फैसले की गहराई में झांकते हैं.

US President Donald Trump announces 25% tariffs on India starting August 1st.

Posts, "Remember, while India is our friend, we have, over the years, done relatively little business with them because their Tariffs are far too high, among the highest in the World, and they have the… pic.twitter.com/eqVj981lGD

