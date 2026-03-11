अमेरिकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा क‍ि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के इनवेस्‍टमेंट से टेक्सास के ब्राउनसविले में नई ऑयल रिफाइनरी खोली जाएगी. अमेरिका में प‍िछले 50 साल के दौरान यह पहला नया बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट है. ट्रंप की तरफ से इसे अमेरिकी एनर्जी सेक्‍टर के ल‍िए ऐतिहासिक कदम बताया. उन्‍होंने कहा यह कदम अमेरिका को एक बार फ‍िर से एनर्जी में मजबूत बनाएगा.

ट्रंप ने अपने सोशल मीड‍िया अकाउंट ट्रुथ पर पोस्ट किया 'अमेरिका असली एनर्जी एकाध‍िकार की तरफ लौट रहा है!' उन्होंने अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग कंपनी के तहत ब्राउनसविले (Brownsville), टेक्सास में इस रिफाइनरी को खोलने की बात कही. ट्रंप ने इसे 300 अरब डॉलर की सबसे बड़ा डील बताया. उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी मजदूरों, एनर्जी सेक्‍टर और साउथ टेक्सास के लोगों के लिए बड़ी जीत है. ट्रंप ने इस मौके पर रिलायंस जैसी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी का आभार जताया.

'टैक्स कम करने से बड़े इनवेस्‍टमेंट वापस आ रहे'

ट्रंप ने इस दौरान यह भी दावा किया कि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉल‍िसी, परमिट के प्रोसेस को आसान करने और टैक्स कम करने से बड़े इनवेस्‍टमेंट वापस आ रहे हैं. अमेर‍िका में र‍िलायंस की नई रिफाइनरी अमेरिकी मार्केट को ईंधन म‍िलेगा, नेशनल स‍िक्‍योर‍िटी मजबूत होगी और एनर्जी प्रोडक्‍शन बढ़ेगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह दुनिया की सबसे साफ रिफाइनरी होगी. इससे अरबों डॉलर का इकोनॉम‍िक इम्‍पैक्‍ट होगा और हजारों नौकरियां पैदा होंगी.

अमेरिका की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी

उन्‍होंने कहा क‍ि र‍िफाइनरी खुलने से साउथ टेक्सास के इलाके में तेजी से व‍िकास होगा. अमेर‍िका में इस प्रोजेक्‍ट के शुरू होने से ग्लोबल एक्सपोर्ट को बढ़ावा म‍िलेगा और अमेरिका की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी. ट्रंप की तरफ से यह ऐलान ऐसे समय में क‍िया गया है जब वेस्‍ट एशिया में बड़ा संघर्ष चल रहा है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की तरफ से क‍िये गए हमलों में जान चली गई थी.

सप्‍लाई बाध‍ित होने से ग्‍लोबल मार्केट में तेजी

इसके बाद ईरान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में म‍िसाइल और ड्रोन से अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावास पर हमला किया गया. इस संघर्ष को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम द‍िया गया. इसका असर होर्मुज स्‍ट्रेट पर पड़ा, जहां से दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल गुजरता है. तेल की सप्‍लाई बाध‍ित होने से ग्‍लोबल मार्केट में कीमत में तेजी आ रही है. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा क‍ि तेल और गैस की कीमत में की गई हालिया बढ़ोतरी अस्थायी है.

भारत और अमेर‍िका के संबंधों को म‍िलेगी मजबूती

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नेशनल स‍िक्‍योर‍िटी गोल्‍स (National Security Goals) पूरे होने पर कीमतें तेजी से नीचे आएंगी. दाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले के लेवल से भी नीचे आ सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा क‍ि अमेरिकी जनता चिंता नहीं करें, ईरान अब परमाणु बम से अमेरिका या उसके सहयोगियों को धमकी नहीं दे पाएगा. अमेर‍िका में र‍िलायंस की तरफ से क‍िया जाने वाला न‍िवेश आने वाले समय में भारत और अमेर‍िका के संबंधों को मजबूती देगा.

र‍िलायंस के शेयर में तेजी की संभावना

अमेर‍िका में र‍िलायंस की तरफ से 300 अरब डॉलर का न‍िवेश क‍िये जाने की खबर के बाद र‍िलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयर में तेजी आने की संभावना है. मंगलवार के कारोबारी सत्र में र‍िलायंस इंडस्‍ट्रीज का शेयर 1 प्रत‍िशत से ज्‍यादा की ग‍िरावट के बाद 1409 रुपये पर बंद हुआ था. कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 1430 रुपये का हाई लेवल टच क‍िया था. शेयर का 52 हफते का हाई लेवल 1,611 रुपये और लो लेवल 1,115 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 19,06,793 करोड़ रुपये है.