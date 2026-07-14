/ईरान के तंज के बाद ट्रंप ने 24 घंटे में लिया यू-टर्न, होर्मुज पर 20% टैक्स का फैसला वापस लिया

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिकी सेना की क्षमता की खुलकर सराहना की और कहा कि यह उपलब्धि सैन्य नेतृत्व की रणनीति और कार्रवाई का नतीजा है. उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन और सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उनकी भूमिका की प्रशंसा की. ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब ईरान को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों के जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है और समुद्री यातायात पहले की तुलना में अधिक सुचारु रूप से चल रहा है.