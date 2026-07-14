/ईरान के तंज के बाद ट्रंप ने 24 घंटे में लिया यू-टर्न, होर्मुज पर 20% टैक्स का फैसला वापस लिया

Trump makes U-turn : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले सभी कार्गो (मालवाहक) जहाजों पर 20% शुल्क लगाने का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया. उन्होंने कहा कि अब इसकी जगह खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौतों को प्राथमिकता दी जाएगी.
ये फैसला उस घोषणा के महज एक दिन बाद आया है, जिसमें ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा के बदले वहां से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था.
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए बताया कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने का फैसला वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि अब इस शुल्क की जगह खाड़ी देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार और निवेश समझौते किए जाएंगे. ट्रम्प के मुताबिक, इन निवेशों से अमेरिका में नई फैक्ट्रियां लगेंगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
सोमवार को ट्रंप ने घोषणा की थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी मालवाहक जहाजों से 20% शुल्क वसूला जाएगा. इस प्रस्ताव की कई देशों ने आलोचना की थी. वहीं, ईरान ने इस पर तंज कसते हुए कहा था कि ट्रंप का विचार तो सही है, लेकिन 20% टैक्स बहुत ज्यादा है. ईरान ने व्यंग्य करते हुए कहा कि वह इससे कम शुल्क लेकर भी यह काम कर सकता है.
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिकी सेना की क्षमता की खुलकर सराहना की और कहा कि यह उपलब्धि सैन्य नेतृत्व की रणनीति और कार्रवाई का नतीजा है. उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन और सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उनकी भूमिका की प्रशंसा की. ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब ईरान को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों के जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है और समुद्री यातायात पहले की तुलना में अधिक सुचारु रूप से चल रहा है.
अपने बयान में ट्रंप ने ईरान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब अमेरिका ईरान से जुड़े समुद्री व्यापार पर 'पूर्ण नाकेबंदी' लागू करेगा. उनके मुताबिक, यह कार्रवाई उन सभी जहाजों पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों से आते-जाते हैं या जिनमें ईरान से संबंधित कोई भी सामान लदा होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की नीतियां क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा हैं और दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देगा.