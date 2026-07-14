Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /ईरान के तंज के बाद ट्रंप ने 24 घंटे में लिया यू-टर्न, होर्मुज पर 20% टैक्स का फैसला वापस लिया

ईरान के तंज के बाद ट्रंप ने 24 घंटे में लिया यू-टर्न, होर्मुज पर 20% टैक्स का फैसला वापस लिया

ये फैसला उस घोषणा के महज एक दिन बाद आया है, जिसमें ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा के बदले वहां से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 14, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:39 PM IST
ईरान के तंज के बाद ट्रंप ने 24 घंटे में लिया यू-टर्न, होर्मुज पर 20% टैक्स का फैसला वापस लिया
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ENG vs IND: विराट ने हासिल किया नया मुकाम, दिग्गजों के एलीट क्बल में हुई एंट्री
eng vs ind32 min ago
2
Punjab CM35 min ago
3
haryana crime news36 min ago
4
raipur news52 min ago
5
‪‪Aamir Khan‬53 min ago