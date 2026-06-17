अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ताओं में बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ये बात कही है. मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और अब निर्णायक दौर शुरू हो चुका है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह दुनिया के सबसे कठिन और कुशल वार्ताकारों में से एक हैं. ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मोदी देखने में बेहद शांत और सरल लगते हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर उनकी रणनीति बेहद मजबूत होती है.