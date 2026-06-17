India-US Trade Deal : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं. फ्रांस में G-7 शिखर सम्मेलन के इतर मोदी से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने बुधवार को बातचीत की स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'हम कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं और वह बेहद सख्त वार्ताकार हैं. वास्तव में सबसे सख्त लोगों में से एक हैं.'
अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ताओं में बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ये बात कही है. मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और अब निर्णायक दौर शुरू हो चुका है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह दुनिया के सबसे कठिन और कुशल वार्ताकारों में से एक हैं. ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मोदी देखने में बेहद शांत और सरल लगते हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर उनकी रणनीति बेहद मजबूत होती है.
राष्ट्रपति ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर बातचीत तेज हो चुकी है. दोनों देशों के अधिकारी शेष बचे मुद्दों को सुलझाने में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द पहले चरण के समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकें. इस दिशा में अगले सप्ताह अहम कदम उठाया जाएगा. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीयर 23 और 24 जून को भारत दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान उनकी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है, जिसमें समझौते के बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा होगी.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि समझौते के अधिकांश बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है. जून की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि लगभग सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान हो चुका है और केवल कुछ तकनीकी तथा छोटे बिंदुओं पर चर्चा जारी है. उन्होंने भरोसा जताया था कि समझौते के पहले चरण को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी हाल ही में कहा था कि आगामी वार्ता का मुख्य उद्देश्य उस फ्रेमवर्क डील को अंतिम रूप देना होगा, जिस पर पहले दौर की बैठकों में सहमति बनी थी. इसके साथ ही व्यापक व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी.
दोनों देशों के वार्ताकारों ने वस्तुओं के व्यापार, गैर-टैरिफ बाधाओं, सीमा शुल्क, व्यापार सुगमता, निवेश सहयोग और आर्थिक सुरक्षा जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया है. माना जा रहा है कि अधिकांश मामलों में सहमति बन चुकी है और अब अंतिम राजनीतिक मंजूरी का इंतजार है.
G7 सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात में व्यापार के अलावा कई सामरिक और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके पुराने मित्र हैं और दोनों देशों के संबंध भविष्य में और मजबूत होंगे. उन्होंने भारत यात्रा की इच्छा भी जताई. हालांकि, किसी संभावित तारीख का उल्लेख नहीं किया.