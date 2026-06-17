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India-US Trade Deal पर बड़ी अपडेट; 'हम समझौते के बेहद करीब', G7 से ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत

India-US Trade Deal : G7 से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील को लेकर कहा कि दोनों देश इस महत्वपूर्ण डील के बेहद करीब हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 17, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:43 PM IST
India-US Trade Deal पर बड़ी अपडेट; 'हम समझौते के बेहद करीब', G7 से ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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