'वे उम्मीद कर रहे थे कि मैं देख रहा हूं', मुझे दिखाने के लिए आयोजित हुई सैन्‍य परेड: ट्रंप
'वे उम्मीद कर रहे थे कि मैं देख रहा हूं', मुझे दिखाने के लिए आयोजित हुई सैन्‍य परेड: ट्रंप

China Victory Day Parade: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चीन की विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया. परेड की ऑनलाइन साझा की गई क्लिप में, तीनों नेता एक-दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में नजर आए. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:18 PM IST
'वे उम्मीद कर रहे थे कि मैं देख रहा हूं', मुझे दिखाने के लिए आयोजित हुई सैन्‍य परेड: ट्रंप

China Victory Day Parade: शी जिनपिंग ने चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड की मेजबानी की. ये आयोजन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ पर हुआ. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार (3 सितंबर) को चीन की विशाल सैन्य परेड को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है. ट्रंप ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया पर अमेरिका के खिलाफ 'साजिश' रचने का आरोप लगाया है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चीन की विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया. परेड की ऑनलाइन साझा की गई क्लिप में, तीनों नेता एक-दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में नजर आए. 

अपने बयान से पलटे ट्रंप

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुधवार को चीन की सबसे बड़ी सैन्य परेड में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा था कि पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं. लेकिन चंद घंटों बाद ट्रंप ने बीजिंग और वाशिंगटन के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी की है और चीन की लीडरशिप के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को बहुत अच्छा बताया है.

बुधवार यानी 3 सितंबर को ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, ‘जब उन्होंने जो किया, मुझे लगा कि ये एक सुंदर समारोह था ये बहुत प्रभावशाली था, लेकिन मैं समझ गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे. वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं देख रहा हूं, और मैं देख रहा था. उन सभी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं और अगले एक या दो सप्ताह में हमें पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है.'

ये भी पढ़ेंः  GST: मिडिल क्लास के लिए हैप्पी दिवाली, खाने से लेकर पहनने-ओढ़ने की ये चीजें हो गईं सस्ती,वित्त मंत्री ने हाउस वाइफ,किसानों, स्टूडेंट सबको दिया तोहफा

 

US के खिलाफ कोई नहीं रच रहा साजिश: रूस

इस बीच, क्रेमलिन ने ट्रंप के इस आरोप को खारिज कर दिया है क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने एक रूसी मीडिया आउटलेट से बात करते हुए कहा कि वो विश्व मामलों में अमेरिका की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हैं और 'किसी ने कोई साजिश नहीं रची है, कोई साजिश नहीं रची है' उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं में से किसी के मन में भी ऐसा विचार नहीं आया था. 

उन्होंने आगे कहा, 'मैं कह सकता हूं कि हर कोई वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप के वर्तमान प्रशासन और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका को समझता है.'

