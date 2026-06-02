Donald Trump Tariff Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खेती-किसानी और इंडस्ट्रियल यूज में आने वाले उपकरणों पर लगने वाले टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है. ट्रंप प्रशासन की तरफ से दी गई यह राहत दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी.
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US Tariff Cut: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की इकोनॉमी को नई रफ्तार देने और प्रमुख सेक्टर को मजबूत करने के लिए बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है. ट्रंप सरकार ने खेती-किसानी और इंडस्ट्रियल यूज में आने वाले तमाम उपकरणों और हेवी मशीनों पर लगने वाले टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया है. यह फैसला अस्थायी है, राष्ट्रपति के नए आदेश के तहत यह राहत दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी. इस फैसले के पीछे व्हाइट हाउस का मकसद अमेरिकी कंपनियों और किसानों के लिए मशीनों की लागत कम करना है, ताकि वे ज्यादा निवेश कर सकें. साथ ही देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट मिल सके.
टैक्स कटौती का यह कदम सीधे तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा पहुंचाने वाला है. सरकार के नए फैसले के तहत विदेशों से मंगाए जाने वाले कंबाइन, हार्वेस्टर और खेती में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों पर अब पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा. व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि टैक्स की दरों में भारी कटौती से देश के किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े उत्पादकों को बड़ी मदद मिलेगी. लागत कम होने से अब किसान कम पैसों में नई और मॉडर्न टेक्निक वाली मशीन खरीद पाएंगे. इससे जिससे न सिर्फ उनका काम आसान होगा बल्कि देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
खेती की मशीनों के अलावा ट्रंप प्रशासन ने फैक्ट्रियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में आने वाली भारी मशीनों की लिस्ट का दायरा भी काफी बड़ा कर दिया है. अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रखने वाले देशों से आयात होने वाली मोबाइल इंडस्ट्रियल मशीनरी, जैसे बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट और दूसरे भारी उपकरणों पर भी 25 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत ही कस्टम ड्यूटी वसूली जाएगी. यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप प्रशासन अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में टैरिफ को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. सरकार का मानना है कि इस अस्थायी कटौती से खेती, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को सीधे सपोर्ट मिलेगा.
नई गाइडलाइंस के अनुसार यदि कोई विदेशी मशीन निर्माता मशीन में वजन के हिसाब से कम से कम 85 प्रतिशत अमेरिकी स्टील या एल्युमिनियम का यूज करता है तो उसे 15 प्रतिशत से कम, यानी महज 10 प्रतिशत स्पेशल टैरिफ रेट का फायदा मिलेगा. हालांकि, इस छूट को पाने के लिए सख्त शर्त भी जोड़कर रखी गई है. शर्त यह है कि मशीन में इस्तेमाल होने वाला स्टील और एल्युमिनियम पूरी तरह से अमेरिका में ही पिघलाया और ढाला गया होना चाहिए. व्हाइट हाउस का कहना है कि इस कदम से विदेशी कंपनियां अमेरिका में बने मेटल का यूज बढ़ाने के लिए मजबूर होंगी.
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