Advertisement
trendingNow13013848
Hindi Newsबिजनेस

उधर रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध की डेडलाइन खत्म, इधर ₹5200 फिसलकर क्रैश हुआ कच्चा तेल, दो खबर का भारत पर क्या असर, पेट्रोल-डीजल का क्या होगा ?

Russia Crude Oil:  कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का असर देखने को मिल सकता है. डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध की डेडलाइन 21 नवंबर से खत्म हो रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 22, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उधर रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध की डेडलाइन खत्म, इधर ₹5200 फिसलकर क्रैश हुआ कच्चा तेल, दो खबर का भारत पर क्या असर, पेट्रोल-डीजल का क्या होगा ?

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का असर देखने को मिल सकता है. डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध की डेडलाइन 21 नवंबर से खत्म हो रही है. अमेरिका ने रूसी तेल कंपनी लूकोइल ( Lukoil) और रोननेफ्ट (Rosneft) पर प्रतिबंध लगाया है, जिसकी डेडलाइन 21 नवंबर 2025 को खत्म हो गई है.  इस प्रतिबंध के खत्म होने के बाद भारत की ओर से तेल की खरीद कम हो सकती है. रूस से तेल सप्लाई कम हो जाएगी.  

भारत में रूसी तेल की सप्लाई कम 

 रूस से भारत आने वाले तेल के जहाजों की लोडिंग 1.88 मिलियन के मुकाबले घटकर सिर्फ 672,000 बैरल प्रतिदन का रह गया है. रूस से तेल खरीदकर भारतीय कंपनियां अमेरिका प्रतिबंधों से टकराव नहीं लेना चाहती है.  IOCL और रिलायंस रिफाइनरी के बाद एक और सरकारी कंपनी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने रूस से तेल खऱीदना बंद कर दिया है. एचएमईएल पहली भारतीय कंपनी है, जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद आधिकारिक रूप से कहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगी. रूस के तेल खरीद कम करने पर भारत ने दूसरे विकल्पों की तलाश की. अमेरिका से खरीदारी बढ़ा दी, लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा. रूस से तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट कम होगा.  लागत बढ़ने पर कीमत बढ़ने की आशंका है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार  

भारत को भेजे जाने वाले रूसी तेल में रोसनेफ्ट और लीकोइल की हिस्सेदारी 60 फीसदी की है. उनपर प्रतिबंध लगने से सप्लाई प्रभावित होगी. रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदारों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका और यूरोपिय यूनियन के प्रतिबंधों के चलते इनसे दूरी बना ली है. रिलायंस ने 20नवंबर से अपनी निर्यात केंद्रित (SEZ) रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का आयात रोक दिया.  घोषणा किया गया कि SEZ में गैर रूसी तेलों का आयात होगा.  

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट  

एक तरफ रूसी तेल से सप्लाई बंद हो गई है तो वहीं कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है.अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 1 महीने के नीचे फिसले है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट में $63 के नीचे तो WTI भी $59 के नीचे फिसल गया है. जबकि MCX पर कच्चे तेल का भाव 5200 के नीचे फिसल गया है. रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध थमने के आसार दिख रहे हैं. माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द बातचीतहो सकती है. अगर ऐसा होता है तो रूस के तेलों पर प्रतिबंध हट सकते हैं. ऐसे में कीमतों में आगे भी नरमी दिख सकती है.    
 
  भारत के लिए क्या है मायने  

भारत के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि भारत में रोजाना 56 लाख बैरल तेल का खर्च है, जिसमे में वो 89 फीसदी क्रूड इंपोर्ट करता है.  अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है और रूस पर प्रतिबंध हटता है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत और घट सकती है. कच्चे तेल की कीमतों में कटौती से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी राहत मिल सकती है.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

crude oil

Trending news

सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
Terrorism
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
Jagdeep Dhankhar news
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
Banned items in Train
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Delhi pollution
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
jet crash
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
CJI Gawai
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
Weather
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
Mamata Banerjee
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
Naman Syal
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद