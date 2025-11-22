उधर रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध की डेडलाइन खत्म, इधर ₹5200 फिसलकर क्रैश हुआ कच्चा तेल, दो खबर का भारत पर क्या असर, पेट्रोल-डीजल का क्या होगा ?

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का असर देखने को मिल सकता है. डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध की डेडलाइन 21 नवंबर से खत्म हो रही है. अमेरिका ने रूसी तेल कंपनी लूकोइल ( Lukoil) और रोननेफ्ट (Rosneft) पर प्रतिबंध लगाया है, जिसकी डेडलाइन 21 नवंबर 2025 को खत्म हो गई है. इस प्रतिबंध के खत्म होने के बाद भारत की ओर से तेल की खरीद कम हो सकती है. रूस से तेल सप्लाई कम हो जाएगी.

भारत में रूसी तेल की सप्लाई कम

रूस से भारत आने वाले तेल के जहाजों की लोडिंग 1.88 मिलियन के मुकाबले घटकर सिर्फ 672,000 बैरल प्रतिदन का रह गया है. रूस से तेल खरीदकर भारतीय कंपनियां अमेरिका प्रतिबंधों से टकराव नहीं लेना चाहती है. IOCL और रिलायंस रिफाइनरी के बाद एक और सरकारी कंपनी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने रूस से तेल खऱीदना बंद कर दिया है. एचएमईएल पहली भारतीय कंपनी है, जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद आधिकारिक रूप से कहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगी. रूस के तेल खरीद कम करने पर भारत ने दूसरे विकल्पों की तलाश की. अमेरिका से खरीदारी बढ़ा दी, लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा. रूस से तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट कम होगा. लागत बढ़ने पर कीमत बढ़ने की आशंका है.

रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार

भारत को भेजे जाने वाले रूसी तेल में रोसनेफ्ट और लीकोइल की हिस्सेदारी 60 फीसदी की है. उनपर प्रतिबंध लगने से सप्लाई प्रभावित होगी. रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदारों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका और यूरोपिय यूनियन के प्रतिबंधों के चलते इनसे दूरी बना ली है. रिलायंस ने 20नवंबर से अपनी निर्यात केंद्रित (SEZ) रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का आयात रोक दिया. घोषणा किया गया कि SEZ में गैर रूसी तेलों का आयात होगा.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

एक तरफ रूसी तेल से सप्लाई बंद हो गई है तो वहीं कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है.अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 1 महीने के नीचे फिसले है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट में $63 के नीचे तो WTI भी $59 के नीचे फिसल गया है. जबकि MCX पर कच्चे तेल का भाव 5200 के नीचे फिसल गया है. रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध थमने के आसार दिख रहे हैं. माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द बातचीतहो सकती है. अगर ऐसा होता है तो रूस के तेलों पर प्रतिबंध हट सकते हैं. ऐसे में कीमतों में आगे भी नरमी दिख सकती है.



भारत के लिए क्या है मायने

भारत के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि भारत में रोजाना 56 लाख बैरल तेल का खर्च है, जिसमे में वो 89 फीसदी क्रूड इंपोर्ट करता है. अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है और रूस पर प्रतिबंध हटता है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत और घट सकती है. कच्चे तेल की कीमतों में कटौती से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी राहत मिल सकती है.