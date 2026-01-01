वेनेजुएला की चार तेल कंपनियों पर पाबंदी, अमेरिका ने तेल टैंकरों पर भी लगाया बैन

Venezuela oil exports: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की तेल कंपनियों पर नई पाबंदी लगाई है. अमेरिका के वित्त विभाग ने वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री से जुड़ी चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है. इसके साथ ही इन चारों कंपनियों से जुड़े तेल टैंकरों को बढ़ते बैन की लिस्ट में जोड़ा.अमेरिकी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया है.

अमेरिकी वित्त विभाग के दफ्तर ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बैन एरीज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एलटीडी, कॉर्नियोला लिमिटेड, क्रेप मर्टल कंपनी एलटीडी और विंकी इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ-साथ उनसे जुड़े जहाजों डेला, वैलिएंट, नॉर्ड स्टार और रोजालिंड पर लगाया गया है. विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया आज की कार्रवाई इस बात का और इशारा करती है कि वेनेजुएला के तेल व्यापार में शामिल लोगों पर अभी भी बड़े बैन का खतरा बना हुआ है.

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है हम गैर-कानूनी मादुरो सरकार को तेल एक्सपोर्ट करके फायदा नहीं उठाने देंगे जबकि वह अमेरिका में जानलेवा ड्रग्स की बाढ़ ला रही है. वित्त विभाग, मादुरो सरकार पर राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव वाले अभियान को लागू करना जारी रखेगा. इसके अलावा, विभाग ने इन जहाजों को वेनेजुएला की सेवा करने वाले गुप्त समुद्री जहाजी बेड़े का हिस्सा बताया. ट्रंप सरकार की तरफ से की गई इस हालिया कार्रवाई से पहले अमेरिका ने इस हफ्ते की शुरुआत में वेनेजुएला और ईरान में मौजूद 10 कंपनियों और लोगों पर बैन लगाया था.

अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक का बड़े स्तर पर व्यापार किया था.दूसरी ओर, अमेरिका ने इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है. बता दें, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों और साथियों पर भी बैन लगाया है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को पुष्टि की थी कि यूएस ने वेनेजुएला में एक डॉक पर हमला किया. ट्रंप ने कहा कि इसका इस्तेमाल नावों पर ड्रग्स लोड करने के लिए किया जाता था और यह वेनेजुएला के खिलाफ पहला जमीनी हमला था. यह वेनेजुएला के सबसे बड़े एक्सपोर्ट और उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले वेनेजुएला सरकार को आतंकवादी संगठन करार दिया था. आईएएनएस