US Share Market: अमेरिकी शेयर बाजार के ल‍िए कल का द‍िन ब्‍लैक फ्राइडे बन गया. यूएस मार्केट के न‍िवेशकों के बीच ब‍िकवाली का ऐसा दौर चला क‍ि महज दो घंटे के अंदर निवेशकों के करीब 190 लाख करोड़ रुपये (2 ट्रिलियन डॉलर) खाक हो गए. वॉल स्‍ट्रीट पर साल 2026 की सबसे बड़ी ग‍िरावट देखी गई. अमेर‍िका और ईरान जंग के बीच यूएस जॉब मार्केट के आंकड़ों से शेयर बाजार के साथ ही सोने में भी बड़ी ब‍िकवाली देखी गई, ज‍िससे बाजार धराशायी हो गया. हल्‍की ग‍िरावट से शुरू हुआ कारोबारी सेशन देखते ही देखते बड़ी ग‍िरावट में बदल गया. इस दौरान वॉल स्‍ट्रीट के तीनों एक्‍सचेंज डाउ जोंस, एसएंडपी 500 और नैस्‍डैक में ब‍िकवाली हावी रही. कारोबारी सत्र के अंत में डाउ जोंस करीब 700 अंक, एसएंडपी 500 200 अंक और नैस्‍डैक 1100 प्‍वाइंट से ज्‍यादा टूटकर बंद हुआ.