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US Share Market: यह आंकड़ा देख अमेर‍िकी शेयर बाजार में हाहाकार, 190 लाख करोड़ हुए खाक; क्‍या है कारण?

Dow Jones and Nasdaq: अमेर‍िकी शेयर बाजार में ऐसी ग‍िरावट देखने को म‍िलेगी, शायद क‍िसी ने सोचा भी न हो. महज दो घंटे के अंदर बाजार में ऐसी तबाही मची कि न‍िवेशकों के 190 लाख करोड़ रुपये खाक हो गए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 06, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:08 AM IST
US Share Market: यह आंकड़ा देख अमेर‍िकी शेयर बाजार में हाहाकार, 190 लाख करोड़ हुए खाक; क्‍या है कारण?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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