US Share Market: अमेरिकी शेयर बाजार के लिए कल का दिन ब्लैक फ्राइडे बन गया. यूएस मार्केट के निवेशकों के बीच बिकवाली का ऐसा दौर चला कि महज दो घंटे के अंदर निवेशकों के करीब 190 लाख करोड़ रुपये (2 ट्रिलियन डॉलर) खाक हो गए. वॉल स्ट्रीट पर साल 2026 की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई. अमेरिका और ईरान जंग के बीच यूएस जॉब मार्केट के आंकड़ों से शेयर बाजार के साथ ही सोने में भी बड़ी बिकवाली देखी गई, जिससे बाजार धराशायी हो गया. हल्की गिरावट से शुरू हुआ कारोबारी सेशन देखते ही देखते बड़ी गिरावट में बदल गया. इस दौरान वॉल स्ट्रीट के तीनों एक्सचेंज डाउ जोंस, एसएंडपी 500 और नैस्डैक में बिकवाली हावी रही. कारोबारी सत्र के अंत में डाउ जोंस करीब 700 अंक, एसएंडपी 500 200 अंक और नैस्डैक 1100 प्वाइंट से ज्यादा टूटकर बंद हुआ.
यूएस शेयर मार्केट में गिरावट का कारण और सोने-चांदी टूटने का कारण एक जैसा ही रहा. दरअसल, कल आए यूएस जॉब मार्केट के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा मजबूत आए. इन नंबर्स की मजबूती से निवेशकों के बीच यह यह मैसेज चला गया कि अब फेडरल रिजर्व की तरु से ब्याज दर को पहले की तरह हायर लेवल पर रखा जाएगा. फिर क्या इस खबर का निवेशकों पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू कर दी. कुछ ही घंटों में शेयर बाजार की इस गिरावट से निवेशकों के 2 ट्रिलियन डॉलर खाक हो गए.
गिरावट का असर वॉल स्ट्रीट के तीनों ही सूचकांक में देखा गया. इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट टेक्नोलॉजी के शेयरों में देखी गई. अमेरिकी शेयर मार्केट की सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाने वाली कंपनी Nvidia, Alphabet और Meta Platforms के शेयर में भी गिरावट हावी रही. ब्रॉडकॉम के शेयर में गिरावट का आलम यह रहा कि यह 7 फीसदी टूट गया. बाजार में यह गिरावट अमेरिका के जॉब मार्केट का मजबूत होना है.
अमेरिकी जॉब मार्केट की तरफ से जारी आंकड़े उम्मीद से दोगुना हो गए. मई के महीने में अमेरिकी कंपनियों ने 1.72 लाख लोगों को रोजगार दिया है. इकोनॉमिस्ट की तरफ से 80,000 नौकरियों का अनुमान जताया गया था. लेकिन यह आंकड़ा दोगुने के पार पहुंचने से सभी चौंक गए. अमेरिका पर लगातार बढ़ते कर्ज, ईरान जंग के बीच तनाव और महंग क्रूड ऑयल के बावजूद अमेरिकी इकोनॉमी में तेजी की उम्मीद से यूएस ट्रेजरी यील्ड में शानदार उछाल आया. इसकी ब्याज दर भी 15 महीने के रिकॉर्ड लेवल 4.16 प्रतिशत पर पहुंच गई.
शेयर बाजार की हलचल का सीधा असर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर भी देखने को मिला. बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट आई और यह फिसलकर 60,690 यूएस डॉलर के करीब पहुंच गया. बाजार में अचानक आई बिकवाली से पिछले 24 घंटे के दौरान निवेशकों को करीब 1.8 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा. क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी डर के माहौल से गुजर रहा है.
अमेरिकी जॉब मार्केट के आंकड़ों शेयर बाजार और सोना दोनों ही टूट गए. लेकिन इस बीच राहत की बात यह रही कि क्रूड ऑयल के दाम में भी गिरावट आई. इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर पर आ रहे अपडेट के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई. इससे महंगाई के रुख में कमी देखी जा सकती है. दुनिया के सबसे मजबूत बाजार से मिल रहे इन संकेतों का असर आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है.