एयर ट्रैफिक ठप! अमेरिका में 10,000 फ्लाइट्स लेट, 2,800 रद्द, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

US Shutdown : अमेरिका में जारी रिकॉर्ड 40 दिन लंबे सरकारी शटडाउन का असर अब हवाई यात्रा पर साफ दिखाई देने लगा है. रविवार 9 नवंबर को देशभर में फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. अमेरिकी एयरलाइनों ने 2,800 से अधिक उड़ानें रद्द कीं और 10,200 से अधिक उड़ानें लेट रहीं हैं. ये स्थिति शटडाउन शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे खराब दिन माना जा रहा है.

एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की कमी से संकट गहराया

रॉयटर्स के मुताबिक, परिवहन सचिव शॉन डफी ने चेतावनी दी है कि थैंक्सगिविंग अवकाश से पहले हालात और भी बिगड़ सकते हैं. सरकारी शटडाउन के चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों समेत हजारों संघीय कर्मचारियों को 40 दिनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे स्टाफ की भारी कमी हो गई है.

FAA ने उड़ानें घटाने का आदेश दिया

संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने सुरक्षा चिंताओं के चलते शुक्रवार से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर डेली उड़ानों में 4% कटौती का आदेश दिया है. ये कटौती मंगलवार को 6% तक और 14 नवंबर तक 10% तक पहुंच जाएगी.

थैंक्सगिविंग पर यात्रा करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ीं

हर साल लाखों छात्र और यात्री थैंक्सगिविंग (27 नवंबर, 2025) से पहले यात्रा करते हैं. ऐसे में उड़ानों के रद्द होने और देरी से यात्रियों की परेशानी और बढ़ने की संभावना है.

एयरलाइंस ने तेज समाधान की मांग की

अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा कि पिछले 40 दिनों से संघीय विमानन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और ग्राहक लगातार देरी और कैंसिलेशन झेल रहे हैं. कंपनी ने सीनेट से जल्द बिल पास कर शटडाउन समाप्त करने की अपील की है.

शेयर बाजार में हल्की राहत

रविवार देर रात सीनेट ने शटडाउन खत्म करने के लिए बिल आगे बढ़ाया, जिसके बाद सोमवार, 10 नवंबर की प्री-मार्केट ट्रेडिंग में एयरलाइन कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. यूनाइटेड एयरलाइंस के शेयर 1.9% बढ़े, जबकि डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस में 1.4% की ग्रोथ हुई. अलास्का एयर के शेयर भी 1% चढ़े.