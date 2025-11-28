Advertisement
चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, $55 के करीब; MCX रेट ₹1.66 लाख के पार

 ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी रेट बढ़ गए. जहां सिल्वर फ्यूचर्स 2.5% बढ़कर 1.66 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था. पिछले महीने MCX पर रिकॉर्ड किए गए 1.7 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल-टाइम हाई के करीब था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:34 PM IST
Silver Price Today : US स्पॉट सिल्वर की कीमत शुक्रवार को 2.5% बढ़कर $55 प्रति औंस के करीब हो गई हैं. जिससे ये अक्टूबर में अपने रिकॉर्ड हाई को पार कर गई है. ये कीमती मेटल अब तक $54.75 प्रति औंस के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया है. 7:47 बजे तक यह पिछले दिन के बंद भाव से 2.2% बढ़कर $54.57 पर ट्रेड कर रहा है. ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी रेट बढ़ गए. जहां सिल्वर फ्यूचर्स 2.5% बढ़कर 1.66 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था. 

 ऑल-टाइम हाई के करीब था सिल्वर 

पिछले महीने MCX पर रिकॉर्ड किए गए 1.7 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल-टाइम हाई के करीब था. US स्पॉट मार्केट में सिल्वर 17 अक्टूबर को $54.48 प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया था. तब से, कीमतों में काफी कमी आने लगी और मेटल पिछले महीने $40-50 प्रति औंस के बीच रेंज में था.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक स्तर पर तेजी का प्रमुख कारण अमेरिका की फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में संभावित कटौती की बढ़ती उम्मीदें हैं. इन उम्मीदों ने सोना और चांदी को मजबूती का समर्थन दिया है और कीमती धातुओं में निवेशकों की खरीदारी लगातार जारी है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

