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Hindi NewsबिजनेसShare Market: दुबई पर गिरा ईरानी मिसाइल,अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश, गिफ्ट निफ्टी भी टूटा, भारतीय बाजार पर मंडराया खतरा

Share Market: दुबई पर गिरा ईरानी मिसाइल,अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश, गिफ्ट निफ्टी भी टूटा, भारतीय बाजार पर मंडराया खतरा

4 मई की रात को अचानक अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश हो गया.  Dow Jones Industrial Average 407 गिर गया. S&P 500 0.4 फीसदी गिर गया. Nasdaq Composite में गिरावट आई. अमेरिका का साथ-साथ एशियाई बाजारों में खलबली मच गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 05, 2026, 07:54 AM IST
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Share Market: दुबई पर गिरा ईरानी मिसाइल,अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश, गिफ्ट निफ्टी भी टूटा, भारतीय बाजार पर मंडराया खतरा

Stock Market: 4 मई की रात को अचानक अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश हो गया.  Dow Jones Industrial Average 407 गिर गया. S&P 500 0.4 फीसदी गिर गया. Nasdaq Composite में गिरावट आई. अमेरिका का साथ-साथ एशियाई बाजारों में खलबली मच गई. GIFT NIFTY खुलते ही क्रैश हो गया.  Hang Seng में 398 अंक की गिरावट आई.  4 मई को 3:56 pm पर GIFT Nifty 0.6 फीसदी गिरकर  24,010.5 पर ट्रेड कर रहा था.  

अमेरिकी बाजार में गिरावट 

ईरान के हमले के साथ ही फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है. डाओ जोंस 557 अंक टूटकर 48,941 के स्तर पर बंद हुआ. इसी तरह से नैस्डैक गिरकर 25,067 पर आ गया. एस एंड पी 500 गिरकर 7,200 पर बंद हुआ. 5 मई की सुबह गिफ्टी निफ्टी 180 अंक गिरकर 24030 पर खुला, लेकिन बाद में उसमें रिकवरी आई.  

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अमेरिकी बाजार क्यों टूटा  
 
अमेरिका-ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है. वेस्ट एशिया में खलबली फिर से तेज हो गई है. ईरानी मीडिया ने दावा किया है उन्होंने दो अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है. ईरान ने दुबई पर किया मिसाइल से हमला किया है. पिछले महीने के युद्ध विराम के बाद यह पहली बार है ईरान ने मिसाइल हमले फिर से शुरू कर दिए हैं.  ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने जैक्स आईलैंड के पास एक अमेरिकी वॉरशिप पर दो मिसाइल हमले किए हैं. अमेरिका ने धमकी दी है कि वो ईरान का नामोनिशान मिटा देगा. इस खबर के आने के साथ ही कच्चे तेल की कीमत फिर से चढ़ गई. WTI फ्यूचर्स 105 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 5 प्रतिशत बढ़कर 114 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है.  

आज भारत के शेयर बाजार में क्या होगा ?  

ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेत बाजार को डरा रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी ने फ्लैट शुरुआत के संकेत दिए. चुनावी नतीजों को लेकर बाजार में तेजी की उम्मीद की जा रही है, लेकिन हॉर्मुज तनाव को देखते हुए निवेशकों सतर्ताक बनाए हुए है.माना जा रहा है कि मंगलवार को बाजार में शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव रहने की संभावना जताई जा रही है. BSE, NSE गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुल सकते हैं. 

 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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