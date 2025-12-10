Advertisement
फेड के फैसले के इंतजार में थमा अमेरिकी शेयर बाजार! ब्याज दर पर क्‍या होगा फैसला?

Federal Reserve Meeting: फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर को लेकर की जाने वाली घोषणा से पहले अमेर‍िकी शेयर बाजार पुराने लेवल पर ही बंद हुआ. अब देखने वाली बात यह है क‍ि फेड की तरफ से ब्‍याज दर में कटौती की जाती है या नहीं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:58 AM IST
फेड के फैसले के इंतजार में थमा अमेरिकी शेयर बाजार! ब्याज दर पर क्‍या होगा फैसला?

US Share Market Update: अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में करीब-करीब पुराने लेवल पर ही बंद हुआ. दरअसल, निवेशकों को फेडरल रिजर्व (फेड) की तरफ से बुधवार को द‍िये जाने वाले बयान का इंतजार है. फेड की तरफ से बताया जाएगा क‍ि ब्याज दरें क‍िस तरफ जाएंगी. मंगलवार को एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.1% गिरकर अक्टूबर के रिकॉर्ड हाई के करीब रहा. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 179 प्‍वाइंट यानी 0.4% नीचे खुला, जबकि नैस्‍डैक कम्‍पोज‍िट 0.1% ऊपर चढ़ गया. मार्केट की नजरें फेड पर टिकी हैं, उम्‍मीद की जा रही है क‍ि फेड की तरफ से तीसरी बार ब्‍याज दर में कटौती की जाएगी. लेकिन फेड 2026 के लिए क्या कहेगा, यही बड़ा सवाल है?

मार्केट में नए घरों की मांग कम

मार्केट पर सबसे ज्यादा असर जेपीमॉर्गन चेस का पड़ा. बैंक की टॉप एक्जीक्यूटिव मैरीन लेक ने कहा कि अगले साल खर्च बढ़कर 105 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. यह इस साल के 95.9 अरब डॉलर के अनुमान से 9% ज्यादा है. होमबिल्डर टोल ब्रदर्स के शेयर 2.4% गिरे, क्योंकि तिमाही नतीजे एनालिस्ट्स के अनुमान से कमजोर रहे. सीईओ डगलस यर्ले जूनियर ने कहा कि कई मार्केट में नए घरों की मांग कम है. 'एफोर्डेबिलिटी प्रेशर' यानी घर खरीदने की क्षमता पर दबाव साफ देखा जा रहा है. इसका बड़ा कारण मोर्टगेज रेट्स हैं. साल की शुरुआत से इनमें ग‍िरावट देखी गई लेक‍िन अक्टूबर के बाद ये ऊपर चढ़ गए.

फेड की घोषणा पर सबकी नजरें ट‍िकीं
फेड की बुधवार को होने वाली घोषणा पर सबकी नजरें ट‍िकीं हैं. उम्मीद है क‍ि फेड की तरफ से साल में तीसरी बार ब्याज दर में 0.25% की कटौती की जाएगी. कम ब्याज दरें इकोनॉमी और इनवेस्‍टमेंट को बूस्‍ट करती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती हैं. वॉल स्ट्रीट का मानना है कि बाजार रिकॉर्ड के कगार पर इसलिए पहुंचा क्योंकि फेड कटौती करेगा. लेकिन बड़ा सवाल है कि उसके बाद क्या? कई ब्रोकर्स 2026 में ज्‍यादा कटौती की उम्मीद कम कर रहे हैं.

इन्फ्लेशन Vs सुस्त जॉब मार्केट पर बंटे फेड अधिकारी
फेड 2% इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर महंगाई जिद पकड़े हुए है और फेड अधिकारी हाई इन्फ्लेशन Vs सुस्त जॉब मार्केट पर बंटे हुए हैं. मंगलवार की जॉब ओपनिंग्स रिपोर्ट ने बॉन्ड मार्केट हिला दिया. अक्टूबर के अंत में अमेरिकी नियोक्ताओं ने 77 लाख जॉब खाली होने की घोषणा की, जो पिछले महीने से थोड़ा ऊपर और मई के बाद सबसे ज्यादा है. अगर जॉब मार्केट बिगड़ नहीं रहा तो फेड को ज्यादा कटौतियों से मदद की जरूरत कम पड़ेगी. रिपोर्ट के बाद 10-ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.17% से बढ़कर 4.18% हो गई. टू-ईयर ट्रेजरी, जो फेड की उम्मीदों से जुड़ी है, 3.57% से 3.60% पर पहुंची.

बाजार में कुछ चमकते सितारे भी थे. एक्सॉन मोबिल के शेयर 2% ऊपर चढ़े. कंपनी ने अगले पांच साल के मुनाफे का अनुमान बढ़ाया, खासकर अमेरिका के परमियन बेसिन और गयाना के तट पर तेल क्षेत्रों की ताकत से. ऊर्जा सेक्टर में यह अच्छी खबर है, जब तेल कीमतें उतार-चढ़ाव में हैं. निवेशक सोच रहे हैं कि क्या ग्लोबल एनर्जी डिमांड फेड की पॉलिसी से ज्यादा मजबूत साबित होगी?

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

share market

