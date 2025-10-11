Advertisement
Hindi News

US-China Trade War : चीन पर ट्रंप ने ठोका 100% टैरिफ...दहल गया मार्केट, वॉल स्ट्रीट से 1.5 ट्रिलियन डॉलर साफ

शुक्रवार को नैस्डैक 3.56 प्रतिशत गिर गया है, वहीं डॉव जोन्स 878.82 अंक गिर गया और एसएंडपी 500 2.71 प्रतिशत गिर गया था. 

Gaurav Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:41 AM IST
Wall Street Crashes: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैक्स (टैरिफ) लगाने का ऐलान किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक रद्द करने की धमकी भी दी है. डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय के बाद वाल स्ट्रीट और क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है. बिटकॉइन, एथेरियम सहित अन्य क्रिप्टोकरेंसी की भी कीमतें गिर गईं हैं.  इस कदम ने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नए सिरे से ट्रेड वॉर आशंकाओं को फिर से हवा दे दी है.

मार्केट में जबरदस्त गिरावट

शुक्रवार को नैस्डैक 3.56 प्रतिशत गिर गया है, वहीं डॉव जोन्स 878.82 अंक गिर गया और एसएंडपी 500 2.71 प्रतिशत गिर गया था. डॉव जोन्स 878.82 अंक या 1.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 45,479.60 पर बंद हुआ है. एसएंडपी 500 182.60 अंक या 2.71 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,552.51 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक 820.20 अंक या 3.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,204.43 पर बंद हुआ.

1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक साफ

अमेरिकी शेयर बाजार से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक साफ हो गया है जबकि क्रिप्टोकरेंसी मर्कट में 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है. ये बिकवाली वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव और संभावित वैश्विक आर्थिक नतीजों को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाती है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि नए टैरिफ 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे. ट्रंप ने कहा, 'इस तथ्य के आधार पर कि चीन ने यह अभूतपूर्व रुख अपनाया है और केवल अमेरिका की ओर से बोल रहा हूं, न कि उन अन्य देशों की ओर से जिन्हें इसी तरह की धमकी दी गई थी, 1 नवंबर, 2025 से (या उससे पहले, चीन द्वारा की गई किसी भी आगे की कार्रवाई या बदलाव के आधार पर), संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में उनके द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा. इसके अलावा, 1 नवंबर से हम सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाएंगे.'

