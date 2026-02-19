Advertisement
trendingNow13115177
Hindi Newsबिजनेसअमेरिका-ईरान की जंग की आग से जलेगा चीन! सस्ते तेल की लालच में दिखा रहा था चालबाजी, अब ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसा बीजिंग

अमेरिका-ईरान की जंग की आग से जलेगा चीन! सस्ते तेल की लालच में दिखा रहा था चालबाजी, अब ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसा बीजिंग

US-Iran War Impact on China: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते अब खत्म हो गए हैं. अमेरिका ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है. CNN और CBS की रिपोर्ट की माने तो US मिलिट्री इस वीकेंड तक ईरान पर हमला कर सकते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 19, 2026, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका-ईरान की जंग की आग से जलेगा चीन! सस्ते तेल की लालच में दिखा रहा था चालबाजी, अब ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसा बीजिंग

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते अब लगभग खत्म हो गए हैं. बैठकों में बात नहीं बनी तो अब अमेरिका ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है. CNN और CBS की रिपोर्ट की माने तो US मिलिट्री इस वीकेंड तक ईरान पर हमला कर सकते हैं. अमेरिकी युद्ध पोतों ने तेहरान को अपने निशाने पर रखा है, ट्रंप के एक आर्डर के साथ फायरिंग शुरू हो जाएगी. अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट से मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच चुका है. जिसका असर तेल की सप्लाई पर, कच्चे तेल की कीमतों पर अभी से दिखने लगा है. ईरान और अमेरिका के बीच जंग से तेल की कीमतों में आग लगना तय है. इसकी चपेट में दुनियाभर के तमाम देश आ जाएंगे. भले ही ये हमला अमेरिका की ओर से ईरान पर हो, लेकिन उसकी सबसे गहरी मार चीन पर पड़ेगी. चीन से 4622 किलोमीटर ईरान के पास जैसे-जैसे अमेरिकी मिसाइलें, युद्धपोतों की तैनाती बढ़ रही है, चीन की सासें तेज होने लगी है. 

ईरान पर अमेरिका के हमले का दर्द चीन को होगा ?  

अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है, अमेरिकी मिसाइलें ईरानी जमीन को निशाना बनाती हैं तो चीन की मुश्किल बढ़नी तय है. दरअसल चीन ईरानी तेज का सबसे बड़ा खरीदार है. तमाम पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है. ईरानी तेल का 80 फीसदी निर्यात चीन को जाता है.  साल 2025 में चीन की तेल रिफाइनरियों ने रोजाना 1.38 मिलियन बैरल ईरानी तेल की खरीदारी की है. ईरान से उसे भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदता है, लेकिन अब यही सस्ता तेल उसकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

कौन है ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार  

चीन ईरान की तेल का सबसे बड़ा खरीदार है.Kpler डेटा के मुताबिक चीन ईरान के कुल तेल निर्यात का 80 फीसदी खरीदता है. साल 2025 की बात करें तो चीन के कुल तेल आयात में ईरानी तेल की हिस्सेदारी 13.4 फीसदी की है.  अमेरिका ने साल 2018 से ही ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, बावजूद इसके चीन की ओर से ईरानी तेल की खरीद में कोई कमी नहीं की गई. इस रिस्क की वड़ी वजह है भारी भरकम छूट. चीन को ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है. ईरान से $6–$8 डॉलर की छूट के साथ तेल खरीदने की चीन की चालबाजी अब उसे भारी पड़ सकती है. अमेरिका ने पहले ईरान के तेल खरीदारों पर 25 फीसदी टैरिफ का जाल फेंका और अब युद्ध की धमकी लेकर सप्लाई रोकने का डर पैदा कर दिया है. चीन को अब ईरान का सस्ता तेल महंगा पड़ने वाला है.  चीन ने ईरान से तेल खरीदने के लिए काफी चालबाजी दिखाई,पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए वो मलेशिया और इंडोनेशिया के रास्ते से तेल की खरीद करते हैं. वहीं ईरान की ओर से इंपोर्ट्स के नामों को गोपनीय रखा जाता है, जिसकी वजह से चीन और ईरान की तेल वाली दोस्ती जारी है. अब अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग हुआ तो चीन की मुश्किल बढ़ेगी. 

fallback

ईरान पर हमले से चीन की बढ़ेगी परेशानी  

अगर युद्ध शुरू होता है कि ईरान के तेल चीन के लिए बंद हो सकते हैं. चीन के लिए तेल सप्लाई की मुश्किल बढ़ रही है.चूंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, अगर वो सप्लाई बंद होता है तो चीन की मुश्किल बढ़नी तय है. वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्‍चे तेल (क्रूड) की कमी हो जाएगी. चीन को ईरान का विक्लप खोजना होगा. वहीं अमेरिकी हमले से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज को बंद कर दिया है. बता दें कि इसी रास्ते से दुनिया के 30 फीसदी तेल की सप्लाई होती है. हर दिन इस स्ट्रेट से 20 मिलियन बैरल कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है. सप्लाई बाधित होने से तेल की कीमतों में तेजी आएगी.  

fallback

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल 

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में 4 फीसदी का उछाल आया है. एक दिन में क्रूड ऑयल की कीमत 3 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गई. ब्रेंट 70 डॉलर के पार पहुंच गया है. जो तेल $65 प्रति बैरल था, दो हफ़्तों में पहली बार $70 से ऊपर पहुंच गया है. तेल की कीमतों में अगर तेजी इसी तरह से बनी रही तो पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ सकते हैं. Gold Price: अमेरिका और रूस के बीच सीक्रेट डील से महा क्रैश होगा सोना ! एक लाख से नीचे लुढ़केंगे दाम? इस डील में क्या होगा खास

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

US Iran

Trending news

घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
jammu kashmir news
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
43 Temporary Operating Bases (TOBs) in hilly terrains located at altitudes of nearly 6
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
DMDK
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
AI Impact Summit 2026
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
Pune Stampede
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?