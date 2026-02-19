अमेरिका-ईरान की जंग की आग से जलेगा चीन! सस्ते तेल की लालच में दिखा रहा था चालबाजी, अब ट्रंप के चक्रव्यूह में फंसा बीजिंग

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते अब लगभग खत्म हो गए हैं. बैठकों में बात नहीं बनी तो अब अमेरिका ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है. CNN और CBS की रिपोर्ट की माने तो US मिलिट्री इस वीकेंड तक ईरान पर हमला कर सकते हैं. अमेरिकी युद्ध पोतों ने तेहरान को अपने निशाने पर रखा है, ट्रंप के एक आर्डर के साथ फायरिंग शुरू हो जाएगी. अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट से मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच चुका है. जिसका असर तेल की सप्लाई पर, कच्चे तेल की कीमतों पर अभी से दिखने लगा है. ईरान और अमेरिका के बीच जंग से तेल की कीमतों में आग लगना तय है. इसकी चपेट में दुनियाभर के तमाम देश आ जाएंगे. भले ही ये हमला अमेरिका की ओर से ईरान पर हो, लेकिन उसकी सबसे गहरी मार चीन पर पड़ेगी. चीन से 4622 किलोमीटर ईरान के पास जैसे-जैसे अमेरिकी मिसाइलें, युद्धपोतों की तैनाती बढ़ रही है, चीन की सासें तेज होने लगी है.

ईरान पर अमेरिका के हमले का दर्द चीन को होगा ?

अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है, अमेरिकी मिसाइलें ईरानी जमीन को निशाना बनाती हैं तो चीन की मुश्किल बढ़नी तय है. दरअसल चीन ईरानी तेज का सबसे बड़ा खरीदार है. तमाम पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है. ईरानी तेल का 80 फीसदी निर्यात चीन को जाता है. साल 2025 में चीन की तेल रिफाइनरियों ने रोजाना 1.38 मिलियन बैरल ईरानी तेल की खरीदारी की है. ईरान से उसे भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदता है, लेकिन अब यही सस्ता तेल उसकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार

चीन ईरान की तेल का सबसे बड़ा खरीदार है.Kpler डेटा के मुताबिक चीन ईरान के कुल तेल निर्यात का 80 फीसदी खरीदता है. साल 2025 की बात करें तो चीन के कुल तेल आयात में ईरानी तेल की हिस्सेदारी 13.4 फीसदी की है. अमेरिका ने साल 2018 से ही ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, बावजूद इसके चीन की ओर से ईरानी तेल की खरीद में कोई कमी नहीं की गई. इस रिस्क की वड़ी वजह है भारी भरकम छूट. चीन को ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है. ईरान से $6–$8 डॉलर की छूट के साथ तेल खरीदने की चीन की चालबाजी अब उसे भारी पड़ सकती है. अमेरिका ने पहले ईरान के तेल खरीदारों पर 25 फीसदी टैरिफ का जाल फेंका और अब युद्ध की धमकी लेकर सप्लाई रोकने का डर पैदा कर दिया है. चीन को अब ईरान का सस्ता तेल महंगा पड़ने वाला है. चीन ने ईरान से तेल खरीदने के लिए काफी चालबाजी दिखाई,पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए वो मलेशिया और इंडोनेशिया के रास्ते से तेल की खरीद करते हैं. वहीं ईरान की ओर से इंपोर्ट्स के नामों को गोपनीय रखा जाता है, जिसकी वजह से चीन और ईरान की तेल वाली दोस्ती जारी है. अब अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग हुआ तो चीन की मुश्किल बढ़ेगी.

ईरान पर हमले से चीन की बढ़ेगी परेशानी

अगर युद्ध शुरू होता है कि ईरान के तेल चीन के लिए बंद हो सकते हैं. चीन के लिए तेल सप्लाई की मुश्किल बढ़ रही है.चूंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, अगर वो सप्लाई बंद होता है तो चीन की मुश्किल बढ़नी तय है. वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्‍चे तेल (क्रूड) की कमी हो जाएगी. चीन को ईरान का विक्लप खोजना होगा. वहीं अमेरिकी हमले से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज को बंद कर दिया है. बता दें कि इसी रास्ते से दुनिया के 30 फीसदी तेल की सप्लाई होती है. हर दिन इस स्ट्रेट से 20 मिलियन बैरल कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है. सप्लाई बाधित होने से तेल की कीमतों में तेजी आएगी.

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल में 4 फीसदी का उछाल आया है. एक दिन में क्रूड ऑयल की कीमत 3 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गई. ब्रेंट 70 डॉलर के पार पहुंच गया है. जो तेल $65 प्रति बैरल था, दो हफ़्तों में पहली बार $70 से ऊपर पहुंच गया है. तेल की कीमतों में अगर तेजी इसी तरह से बनी रही तो पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ सकते हैं. Gold Price: अमेरिका और रूस के बीच सीक्रेट डील से महा क्रैश होगा सोना ! एक लाख से नीचे लुढ़केंगे दाम? इस डील में क्या होगा खास