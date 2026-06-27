/अमेरिकी कंपनियों पर Tax लगाया तो भुगतना होगा अंजाम, ट्रंप ने दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी

यह पहला मौका नहीं है, जब ट्रंप अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर विदेशी टैक्स या नियमों के खिलाफ खड़े हुए हैं. इससे पहले पिछले साल अगस्त में भी उन्होंने ऐसे कदम उठाने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. उनका हमेशा मानना रहा है कि इस तरह के डिजिटल टैक्स (Digital Tax) और कड़े नियम केवल और केवल अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर को नुकसान पहुंचाने और उनके साथ भेदभाव करने के मकसद से बनाए जाते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति की यह चेतावनी ठीक उस समय आई है, जब अमेरिका और यूरोपीय यून‍ियन (EU) के बीच टैरिफ एग्रीमेंट को मंजूरी देने की 4 जुलाई की टाइम ल‍िम‍िट बेहद नजदीक आ गई है.