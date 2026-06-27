/अमेरिकी कंपनियों पर Tax लगाया तो भुगतना होगा अंजाम, ट्रंप ने दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी

Donald Trump Threat: अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाकर लगाए जाने वाले डिजिटल टैक्स के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा आक्रामक रुख अपनाया है. ट्रंप ने दुनियाभर के देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी देश अमेरिकी कंपनियों पर 'डिजिटल सर्विसेज टैक्स' (DST) लगाएगा. उस देश को अमेरिका को किये जाने वाले अपने एक्सपोर्ट पर 100 फीसदी आयात शुल्क (टैरिफ) का सामना करना पड़ेगा. उनकी तरफ से टैरिफ को लेकर किये जा रहे गुस्से के बाद यह साफ हो गया है कि वह पूरी तरह धमकी के मूड में आ गए हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में आगाह करते हुए यह भी कहा, यह टैक्स पुराने या मौजूदा सभी व्यापारिक समझौतों को दरकिनार कर लागू किया जाएगा. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट में लिखा कि कई यूरोपीय देश अमेरिकी कंपनियों को घेरने के लिए डिजिटल टैक्स लगाने पर चर्चा कर रहे हैं. कुछ देश इसे लागू करने के बेहद करीब हैं. ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी कहा कि डिजिटल टैक्स (Digital Tax) की दिशा में आगे बढ़ने वाले किसी भी देश के खिलाफ अमेरिका तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा.
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके इस बयान को अंतिम चेतावनी माना जाए. जो भी देश ऐसा टैक्स लगाएगा उसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी सामान पर तुरंत प्रभाव से 100% टैरिफ लगाया जाएगा. ट्रंप ने साफ किया कि नया टैरिफ उस देश के साथ हुए किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट से ऊपर माना जाएगा. फिर चाहे समझौता पहले से लागू हो, उस पर साइन हुए हो या नहीं हुए हो. उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो यह कार्रवाई बिना किसी देरी के तुरंत प्रभावी हो जाएगी.
यह पहला मौका नहीं है, जब ट्रंप अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर विदेशी टैक्स या नियमों के खिलाफ खड़े हुए हैं. इससे पहले पिछले साल अगस्त में भी उन्होंने ऐसे कदम उठाने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. उनका हमेशा मानना रहा है कि इस तरह के डिजिटल टैक्स (Digital Tax) और कड़े नियम केवल और केवल अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर को नुकसान पहुंचाने और उनके साथ भेदभाव करने के मकसद से बनाए जाते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति की यह चेतावनी ठीक उस समय आई है, जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच टैरिफ एग्रीमेंट को मंजूरी देने की 4 जुलाई की टाइम लिमिट बेहद नजदीक आ गई है.
दरअसल, महीनों की बातचीत के बाद यूरोपीय यूनियन की चेयरपर्सन उर्सुला वॉन डेर लेयन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच स्कॉटलैंड में हुई मुलाकात के बाद मई में इस ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया था. इस करार के तहत अधिकांश यूरोपीय एक्सपोर्ट पर फीस की लिमिट 15% तय की जानी थी. हालांकि, इस पूरे एग्रीमेंट में डिजिटल सर्विसेज टैक्स का मामला शामिल नहीं था. यह लंबे समय से वाशिंगटन और यूरोपीय ब्लॉक के बीच विवाद की अहम वजह बना हुआ था. ट्रंप की नई धमकी के बाद दोनों वैश्विक शक्तियों के बीच व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ने की आशंका बन गई है.