Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /अमेरिकी कंपनियों पर Tax लगाया तो भुगतना होगा अंजाम, ट्रंप ने दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी

अमेरिकी कंपनियों पर Tax लगाया तो भुगतना होगा अंजाम, ट्रंप ने दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी

Digital Services Tax: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा क‍ि डिजिटल टैक्स (Digital Tax) की दिशा में आगे बढ़ने वाले किसी भी देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 27, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:54 PM IST
अमेरिकी कंपनियों पर Tax लगाया तो भुगतना होगा अंजाम, ट्रंप ने दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेगुनाह हूं...' पिता की दलील नहीं आई काम, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Delhi news47 min ago
2
Maharashtra TET Paper Leak53 min ago
3
India education system57 min ago
4
Weekly Horoscope1 hr ago
5
Delhi University admission1 hr ago