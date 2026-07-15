US Tariff Threat: ग्लोबल लेवल पर क्रूड के बढ़ते दाम के बीच अमेरिका की तरफ से भारत और चीन जैसे देशों के लिए राहत की खबर है. अमेरिका और ईरान की तरफ से सैन्य कार्रवाई किये जाने के बाद तेल बाजार में उबाल है. इस बीच अमेरिकी सीनेट ने रूस पर बैन लगाने वाले एक नए संशोधित बिल को पेश किया है. नए बिल में रूस से क्रूड ऑयल और गैस खरीदने वाले भारत और चीन को राहत दी गई है. अमेरिका ने ऐसे देशों पर लगाए जाने वाले प्रपोज्ड टैरिफ के खतरे को काफी कम कर दिया है. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों के समर्थन से तैयार इस कानून का मकसद रूसी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और एनर्जी प्रोजेक्ट पर शिकंजा कसना है.
अमेरिकी प्रशासन इन टैरिफ का इस्तेमाल खरीदार देशों को रूस पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार संशोधित बिल में सबसे बड़ी राहत टैरिफ की दर को लेकर दी गई है. नए प्रपोजल के तहत रूसी तेल और नेचुरल गैस के बड़े तीसरे पक्ष के खरीदारों पर लगाए जाने वाले अधिकतम इम्पोर्ट फीस को घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे पहले तैयार किए गए मसौदे में इन देशों पर 500 प्रतिशत का एकमुश्त टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी.
आपको बता दें इस सख्त कानून की पैरवी दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने की थी. उन्होंने पिछले दिनों अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस पर सहमति बनने का दावा किया था. शनिवार को सीनेटर ग्राहम के अचानक निधन के बाद संशोधित बिल को आगे बढ़ाया गया है. सीनेट अधिकारियों के अनुसार, नए कानून के दायरे में रूसी क्रूड ऑयल खरीदने वाले दुनिया के पांच सबसे बड़े देश आएंगे. इन देशों में खासतौर पर भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं.
रूस से नेचुरल गैस का आयात करने वाले चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम जैसे देश भी इसकी रडार पर हैं. नए विधेयक के तहत उन देशों को खास छूट दी गई है जो रूस की तरफ से निर्यात की जाने वाली कुल गैस का 15 प्रतिशत से कम हिस्सा खरीदते हैं. इस कानून की शर्तों का फायदा सीधे तौर पर जापान, फ्रांस, हंगरी और बेल्जियम जैसे देशों को मिलने की उम्मीद है. आयात शुल्क के अलावा, इस बिल में रूस के शैडो फ्लीट पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जो पश्चिमी देशों की समुद्री सेवाओं के दायरे से बाहर काम कर रहा है.
इसके लावा रूस के सेंट्रल बैंक सहित कई बड़े वित्तीय संस्थानों और यामल एलएनजी व आर्कटिक एलएनजी जैसी प्रमुख सरकारी एनर्जी प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया गया है. हालांकि, इसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप को एक विशेष अधिकार दिया गया है. इसके तहत यदि ट्रंप को लगता है कि यह बिल अमेरिका के हित में है तो वह इन बैन को हटाने या छूट देने का फैसला ले सकते हैं. अभी इस बिल को 26 सीनेटर का समर्थन मिल चुका है और इसके जल्द पारित होने की उम्मीद है.