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US Tariff: अमेर‍िका ने भारत और चीन को दी राहत! 500 की बजाय लग सकता है 100% टैर‍िफ; रूस पर प्रत‍िबंध का नया ब‍िल पेश

Russia Sanctions Bill: रिपोर्ट के अनुसार अमेर‍िकी सीनेट के संशोध‍ित ब‍िल में टैर‍िफ की दर पर बड़ी राहत दी गई है. हाल‍िया प्रपोजल में रूसी तेल और नेचुरल गैस के खरीदार देशों पर अमेर‍िकी तरफ से लगाए जाने वाले टैर‍िफ को 500 से 100 प्रत‍िशत पर लाए जाने का प्रस्‍ताव है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 15, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:45 AM IST
US Tariff: अमेर‍िका ने भारत और चीन को दी राहत! 500 की बजाय लग सकता है 100% टैर‍िफ; रूस पर प्रत‍िबंध का नया ब‍िल पेश
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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