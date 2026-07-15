US Tariff Threat: ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड के बढ़ते दाम के बीच अमेर‍िका की तरफ से भारत और चीन जैसे देशों के लि‍ए राहत की खबर है. अमेरिका और ईरान की तरफ से सैन्‍य कार्रवाई क‍िये जाने के बाद तेल बाजार में उबाल है. इस बीच अमेरिकी सीनेट ने रूस पर बैन लगाने वाले एक नए संशोधित बिल को पेश क‍िया है. नए बिल में रूस से क्रूड ऑयल और गैस खरीदने वाले भारत और चीन को राहत दी गई है. अमेरिका ने ऐसे देशों पर लगाए जाने वाले प्रपोज्‍ड टैरिफ के खतरे को काफी कम कर दिया है. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों के समर्थन से तैयार इस कानून का मकसद रूसी अधिकारियों, व‍ित्‍तीय संस्थानों और एनर्जी प्रोजेक्‍ट पर शिकंजा कसना है.