सामने आ रहा ट्रंप के टैर‍िफ का असर, लगातार ऑर्डर हो रहे कैंस‍िल; यहां गई एक लाख वर्कर्स की नौकरी
सामने आ रहा ट्रंप के टैर‍िफ का असर, लगातार ऑर्डर हो रहे कैंस‍िल; यहां गई एक लाख वर्कर्स की नौकरी

Diamond Industry Crisis: ट्रंप की तरफ से टैर‍िफ बढ़ाने जाने का असर अलग-अलग सेक्‍टर पर देखा जा रहा है. कई सेक्‍टर के ऑर्डर कैंस‍िल होने से लाखों लोगों की नौकर‍ियां दांव पर हैं. ऐसे में इंडस्‍ट्री से जुड़े लोगों ने सरकार से बातचीत के जर‍िये रास्‍ता न‍िकालने की मांग की है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:45 PM IST
सामने आ रहा ट्रंप के टैर‍िफ का असर, लगातार ऑर्डर हो रहे कैंस‍िल; यहां गई एक लाख वर्कर्स की नौकरी

US Tariff Job Crisis: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप की तरफ से भारत से आयात क‍िये जाने वाले सामान पर टैर‍िफ बढ़ाकर 50 प्रत‍िशत कर द‍िया गया है. इसका असर ज्‍वैलरी, गारमेंट्स समेत अलग-अलग सेक्‍टर पर देखा जा रहा है. प‍िछले द‍िनों खबर आई थी क‍ि गारमेंट एक्‍सपोर्टर अपने कारखानों को ऐसे देशों में श‍िफ्ट करने का प्‍लान कर रहे हैं जहां पर अमेर‍िकी टैर‍िफ कम है. वे लोग अपने कारोबार को बनाए रखने के ल‍िए ऐसे देशों में ब‍िजनेस करने की सोच रहे हैं, जहां पर अमेर‍िका ने कम टैर‍िफ का ऐलान क‍िया है. ट्रंप के फैसले का असर सूरत के डायमंड कारोबार‍ियों पर भी देखा जा रहा है.

पिछले 10 दिन में तेजी से गईं नौकर‍ियां

गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में डायमंड कट‍िंग और पॉलिश‍िंग का काम करने वाले करीब एक लाख मजदूर अप्रैल के महीने से अपनी नौकरी गंवा चुके हैं. अमेरिका की तरफ से डायमंड पर पहले ही 10% का टैरिफ लगाया गया था. ईटी की खबर के अनुसार गुजरात डायमंड वर्कर्स यूनियन के वाइस प्रेसीडेंट भावेश टैंक ने बताया क‍ि पिछले 10 दिन में डायमंड कारीगरों की नौकरी तेजी से गई है. इसका कारण टैरिफ को पहले बढ़ाकर 25% और उसके बाद 50% करना है. टैरिफ बढ़ाने से अध‍िकतर नौकरियां भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ के छोटे कारखानों में गई हैं. ये कारखाने बड़ी कंपनियों के लिए कच्चे हीरों की कट‍िंग और पॉल‍िश‍िंग का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: भारतीय शेयर बाजार ने न‍िकाल दी ट्रंप के टैर‍िफ की हवा, इन आंकड़ों को देखकर शर्मा जाएगा अमेर‍िका

एक्सपोर्ट ऑर्डर को रोका या रद्द क‍िया गया
टैर‍िफ बढ़ने के बाद अमेरिकी खरीदारों से म‍िलने वाले कई एक्सपोर्ट ऑर्डर को या तो रोक द‍िया गया है या फिर रद्द कर द‍िया गया है. भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ में हीरों से जुड़ा काम करने वाले तीन से चार लाख लोग हैं. अमेर‍िका और चीन की तरफ से हीरों की खरीद कम क‍िये जाने के कारण यहां काम पहले ही कम हो रहा था. लेकिन अब टैर‍िफ बढ़ाए जाने के बाद इंडस्‍ट्री को बड़ा झटका लगा है. अप्रैल के महीने में टैरिफ का ऐलान क‍िये जाने के बाद डायमंड इंडस्‍ट्री में अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल है. उसके बाद डायमंड कट‍िंग और पॉल‍िश‍िंग के काम में कमी आई है और मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया.

बड़ी कंपन‍ियों ने नहीं द‍िया आंकड़ा
टैंक ने बताया क‍ि जिन लोगों की नौकरी गई है, वे हर महीने 15,000 से 20,000 रुपये कमाते थे. बड़ी कंपनियां नौकरी से निकाले गए वर्कर्स की संख्‍या के बारे में नहीं बता रहीं. देश के बड़े डायमंड एक्‍सपोर्टर किरण जेम्स के ग्रुप डायरेक्टर दिनेश लखानी ने बताया क‍ि हाई टैर‍िफ से प्रोडक्‍शन कम हो सकता है और लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा क‍ि यद‍ि ऑर्डर्स में कमी आएगी तो हमें खर्चों को संभालने के लिए मजबूरन लोगों को निकालना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: डोनाल्‍ड ट्रंप के टैर‍िफ वार का असर, कैंस‍िल होने लगे भारतीय एक्‍सपोर्टर के ऑर्डर

डायमंड इंडस्‍ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की क‍ि अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेजी से करे, ज‍िससे टैरिफ की प्रॉब्‍लम को सॉल्‍व क‍िया जा सके. 

