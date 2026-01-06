Advertisement
trendingNow13065416
Hindi NewsबिजनेसUS Tariff Threat: तेल के खेल में फंसा भारत, अमेरिका और रूस में से क‍िसकी नाराजगी झेलने को तैयार?

US Tariff Threat: 'तेल के खेल' में फंसा भारत, अमेरिका और रूस में से क‍िसकी नाराजगी झेलने को तैयार?

Donald Trump: ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, "मोदी अच्छे इंसान हैं. वह मुझे खुश करना चाहते थे." उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि वे मुझे खुश करना चाहते थे... पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं. वह जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं. मेरी खुशी जरूरी थी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US Tariff Threat: 'तेल के खेल' में फंसा भारत, अमेरिका और रूस में से क‍िसकी नाराजगी झेलने को तैयार?

Donald Trump Threat: भारत के रूस से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर बौखला रहे अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने पहले ही भारत से न‍िर्यात क‍िये जाने वाले सामान पर 50 प्रत‍िशत का टैर‍िफ लगा रखा है. अब ट्रंप ने एक बार फ‍िर भारत को चेतावनी भरे लहजे में कहा, यद‍ि भारत रूस से सस्‍ता तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेर‍िका की तरफ से भारत पर और टैर‍िफ लगाया जाएगा. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय न‍िर्यात पर पहले से ही 50 प्रत‍िशत का भारी भरकम टैर‍िफ लगा हुआ है. ट्रंप ने इसमें से 25% अत‍िर‍िक्‍त टैर‍िफ इस बात से नाराज होकर लगाया है क्‍योंक‍ि भारत, रूस से सस्‍ता तेल खरीद रहा है.

पीएम मोदी की तारीफ और ट्रंप की चेतावनी...

ट्रंप ने यह भी कहा क‍ि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को उनकी नाराजगी के बारे में अच्‍छी तरह पता है. उन्‍होंने कहा, अमेरिका भारतीय प्रोडक्‍ट पर फ‍िर से टैर‍िफ को तेजी के साथ बढ़ा सकता है. ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. ट्रंप ने इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "मोदी अच्छे इंसान हैं. वह मुझे खुश करना चाहते थे." ANI के हवाले से ट्रंप ने कहा, "वे मुझे खुश करना चाहते थे... पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं. वह जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं. मेरी खुशी जरूरी थी. वह ट्रेड करते हैं और हम उन पर जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं..."

Add Zee News as a Preferred Source

क्रूड ऑयल का मामला उनके ह‍िसाब से नहीं सुलझा तो...
व्हाइट हाउस की तरफ से जारी ऑडियो में ट्रंप को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से यह कहते हुए सुना जा सकता है क‍ि यद‍ि रूस से क्रूड ऑयल खरीद का मामला उनके ह‍िसाब से नहीं सुलझा तो वह "जल्दी" भारत पर टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं. ट्रंप के साथ मौजूद सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, 'भारत अमेरिका की मांगों पर काम कर रहा है.' उन्होंने बताया, "एक महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर गया था और उन्होंने यही बात कही क‍ि भारत रूसी तेल कम खरीद रहा है. उन्होंने यह भी कहा, राष्ट्रपति से कहकर 25% टैरिफ हटवा दो."
ग्राहम ने ऐसे कानून की बात की ज‍िसमें ऐसे देशों पर कड़े सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे, जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं.

भारत ने अमेर‍िका से बढ़ाया क्रूड का आयात
आंकड़ों से यह साफ है क‍ि भारत ने मौजूदा व‍ित्‍त वर्ष के दौरान अमेर‍िका से शुरुआती आठ महीनों (अप्रैल से नवंबर 2025) में क्रूड ऑयल का 92% से ज्‍यादा आयात क‍िया है. इस दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना रहा. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान भारत ने 17.81 करोड़ टन क्रूड ऑयल का आयात क‍िया. इसमें से 6 करोड़ टन रूस से और 1.3 करोड़ टन कच्‍चा तेल अमेर‍िका से ल‍िया गया. पिछले साल इन आठ महीनों में 16.5 करोड़ टन का आयात क‍िया गया था. इसमें से 6.24 करोड़ टन रूस से आया था और 71 लाख टन अमेरिका से आया था.

रूस से क्रूड के आयात में ग‍िरावट
आंकड़ों से साफ है क‍ि मौजूदा व‍ित्‍तीय वर्ष के दौरान भारत के कच्‍चे तेल आयात करने में अमेर‍िका की ह‍िस्‍सेदारी बढ़ी है. इस दौरान अमेर‍िका की प‍िछले साल की ह‍िस्‍सेदारी 4.3% से बढ़कर 7.6% पर पहुंच गई. दूसरी तरफ, रूस का शेयर 37.9% से कम होकर 33.7% पर आ गया. अमेर‍िका ने रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर भी प‍िछले द‍िनों प्रत‍िबंध लगाएं हैं. ये दोनों ही कंपन‍ियां प्रमुख रूप से भारत को तेल की सप्‍लाई करती हैं. दो महीने पहले यूएस की तरफ से बैन लगाए जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी र‍िफाइनरी और सरकारी कंपनियों ने रूसी कच्चा तेल खरीदना कम करने का प्‍लान क‍िया था.

रूस से क्रूड ऑयल का आयात पूरी तरह बंद नहीं
इस हालात में भारत को अपनी स्‍थ‍िति स्‍पष्‍ट करनी होगी. जानकारों का कहना है, रूस से क्रूड ऑयल का आयात पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. आयात में पहले के मुकाबले ग‍िरावट आई है. इस समय भारत 'तेल के खेल' में फंसा हुआ है. एक्‍सपर्ट का कहना है यद‍ि भारत की तरफ से रूस से तेल के आयात को बंद करने का प्‍लान क‍िया जा रहा है तो उसे इसको लेकर अपनी स्‍थ‍ित‍ि साफ करनी चाह‍िए. यद‍ि भारत रूस से तेल की खरीद जारी रखना चाहता है तो उसे इस पर भी खुलकर अपनी बात रखनी चाह‍िए.

इन मांगों को जारी रख सकते हैं ट्रंप
हालांक‍ि, यह पक्‍का नहीं है यद‍ि भारत रूस से तेल का आयात कम करता है या बंद कर देता है तो ट्रंप प्रशासन का दबाव कम हो जाएगा और वह टैर‍िफ हटा देंगे. भारत यद‍ि रूस से पूरी तरह तेल की खरीद बंद भी कर दे तो अमेर‍िका की मांगें कृषि, डेयरी, डिजिटल ट्रेड और डेटा गवर्नेंस को लेकर जारी रह सकती हैं. इस मामले में भारत की हालत चीन से एकदम अलग है. भारत को अमेर‍िका से ज्‍यादा रणनीतिक लाभ म‍िलता है. रूस से सबसे ज्‍यादा तेल खरीदने के बावजूद चीन अमेर‍िका दबाव का सामना नहीं कर रहा. इसका कारण वाशिंगटन की तरफ से कुछ डर का हो सकता है.

वाशिंगटन के रूख में नरमी नहीं
भारत ने पहले के मुकाबले अमेर‍िका से कच्‍चे तेल का आयात बढ़ाया है. इसके बावजूद वाशिंगटन के रुख में क‍िसी तरह की नरमी नहीं देखी जा रही. साल 2025 में मई से लेकर नवंबर तक भारत का अमेर‍िका को क‍िया जाने वाला न‍िर्यात 20 फीसदी से ज्‍यादा ग‍िर गया है. यद‍ि अमेर‍िका की तरफ से टैर‍िफ को 50 प्रत‍िशत से ज्‍यादा बढ़ाया जाता है तो अमेर‍िका को क‍िया जाने वाला न‍िर्याता और ग‍िर सकता है. अमेर‍िका की हाल‍िया धमकी के बीच भारत को अपनी हालात साफ करने की जरूरत है.

भारत की ल‍िये असमंजस की स्‍थ‍ित‍ि
क्रूड ऑयल के आयात को लेकर भारत अजीब स्‍थ‍ित‍ि में फंसा है. एक तरफ रूस भारत को सस्‍ता कच्‍चा तेल मुहैया करा रहा है. दूसरी तरफ अमेर‍िका इस बात से नाराज है और रूस से क्रूड ऑयल का आयात करने पर ट्रंप ने भारतीय न‍िर्यात पर 25 प्रत‍िशत का अत‍िर‍िक्‍त टैर‍िफ लगाया हुआ है. अब ट्रंप की तरफ से यह चेतावनी दी जा रही है क‍ि ट्रंप ने तेल की खरीद को रूस से बंद नहीं क‍िया तो टैर‍िफ को और बढ़ाया जा सकता है. यह भी कोई गारंटी नहीं क‍ि यद‍ि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर द‍िया तो ट्रंप बाद में दूसरी चीजों को लेकर अपनी शर्त रख सकते हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

US tariffDonald Trump

Trending news

वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार