S&P Global Ratings: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने प‍िछले द‍िनों भारत की तरफ से अमेर‍िका को क‍िये जाने वाले न‍िर्यात पर 25 प्रत‍िशत टैर‍िफ का ऐलान क‍िया. इसके कुछ ही द‍िन बाद ट्रंप ने 25 फीसदी अत‍िर‍िक्‍त टैर‍िफ लगाने की बात कही. उनकी दोनों घोषणा के आधार पर टैर‍िफ का आंकड़ा बढ़कर 50 फीसदी पर पहुंच गया. हालांक‍ि, बाद वाला 25 प्रत‍िशत टैर‍िफ 27 अगस्‍त से लागू होगा. टैर‍िफ का ऐलान होने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं क‍ि इसका असर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पर क‍िस तरह पड़ेगा? हालांक‍ि आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा पहले ही यह कह चुके हैं क‍ि ट्रंप के इस फैसले से इंड‍ियन इकोनॉमी पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा.

पॉज‍िट‍िव सॉवरेन रेट‍िंग को क‍िसी तरह का खतरा नहीं

अब एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) की तरफ से भी कहा गया क‍ि ट्रंप सरकार का भारत पर 50% टैरिफ (25% बेस टैरिफ + रूस से क्रूड ऑयल कारोबार के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ) लगाने का फैसला इंड‍ियन इकोनॉमी पर क‍िसी तरह का कोई खास असर नहीं डालेगा. दरअसल, एस एंड पी ने यह भी कहा है कि अमेरिका के इन टैरिफ से भारत की पॉज‍िट‍िव सॉवरेन रेट‍िंग को क‍िसी तरह का खतरा नहीं है. पिछले साल मई के महीने में S&P ने भारत की 'BBB-' सॉवरेन रेट‍िंग्‍स को मजबूत और स्थिर आर्थिक वृद्धि के बेस पर पॉज‍िट‍िव कर दिया था. यह देश की इकोनॉमी के ल‍िए अच्छा संकेत है.

27 अगस्त से टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा

हाल ही में अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने 6 अगस्त को देश के सभी इम्‍पोर्ट पर 25% एक्‍सट्रा टैरिफ की घोषणा की, यह मौजूदा 25% टैर‍िफ से एक्‍सट्रा है. इसके बाद 27 अगस्त से कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा. व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम भारत की तरफ से रूस से तेल खरीदने के जवाब में उठाया गया है. S&P ग्लोबल रेट‍िंग्‍स के डायरेक्‍टर यीफार्न फुआ ने एशिया-पैसिफिक सॉवरेन रेटिंग्स वेबिनार में कहा क‍ि देश की इकोनॉमी व्यापार पर ज्यादा निर्भर नहीं है.

भारत की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी

अमेरिका को भारत की तरफ से क‍िया जाने वाला निर्यात जीडीपी का महज 2% है. फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख एक्‍सपोर्ट सेक्‍टर पर टैरिफ नहीं लगेगा. S&P की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर भारत की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी, यह पिछले साल के बराबर है. फुआ ने कहा क‍ि लंबे समय में टैरिफ का देश की इकोनॉमी पर बड़ा असर नहीं होगा.

फुआ ने बताया कि 'चाइना प्लस वन' स्‍ट्रेटजी के तहत कई ग्‍लोबल कंपनियां देश में ब‍िजनेस शुरू कर रही हैं. मुख्य रूप से स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए. भारत की बढ़ती मि‍ड‍िल क्‍लास आबादी निवेशकों को आकर्ष‍ित करने के लि‍ए काफी है. 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 186 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 86.5 बिलियन और आयात 45.3 बिलियन डॉलर था.