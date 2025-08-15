US Tariffs: वो हथियार जिसके दम पर अमेरिका से लड़ेंगे पीएम मोदी, किसानों से लेकर व्यापारियों तक को दी नई जिम्मेदारी

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद ग्लोबल व्यापारिक माहौल में हलचल मच गई है. ऐसे समय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से एक ऐसा संदेश दिया, जो न केवल अमेरिका को जवाब देने का संकेत है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई जिम्मेदारी भी तय करता है. यह जिम्मेदारी है ‘मजबूरी में नहीं, मजबूती से स्वदेशी अपनाने’ की.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि हर नागरिक का पर्सनल संकल्प बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट्स के आगे झुकने के बजाय भारतीय मेहनत और पसीने से बने सामान को गर्व से अपनाना होगा. उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाएं "यहां स्वदेशी माल बिकता है" ताकि संदेश साफ हो कि भारत अब अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा.

व्यापारियों से सीधी अपील

पीएम मोदी ने छोटे-बड़े सभी व्यापारियों से कहा कि वे स्वदेशी प्रोडक्ट्स को मजबूरी नहीं, बल्कि ताकत बनाएं. उन्होंने कहा, “जब हम छोटे थे तो दुकानों पर लिखा होता था 'घी की दुकान, फिर लिखा जाने लगा' शुद्ध घी की दुकान. अब समय आ गया है कि हम लिखें 'यहां स्वदेशी माल बिकता है'. यह न केवल गर्व का विषय है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का भी आधार है.

यह भी पढ़ें- 'मोदी दीवार बनकर खड़ा है'...लाल किले से PM ने कर दिया ट्रंप का इलाज! अमेरिकी टैरिफ का निकाल दिया तोड़

किसानों और कारीगरों के लिए संदेश

प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि आजादी के बाद अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनने का श्रेय भारतीय किसानों को जाता है. उसी तरह आज, किसानों, कारीगरों और उद्योगपतियों को मिलकर आत्मनिर्भर भारत का अगला अध्याय लिखना होगा. उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत’ का आधार ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही है, और यह केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रतीक है.

US टैरिफ का जवाब- लोकल को ग्लोबल बनाना

एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी का यह संदेश अमेरिका के 25% टैरिफ के जवाब में एक स्ट्रेटेजिक इशारा है. अगर भारत अपने घरेलू बाजार को मजबूत करता है और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड में बदल देता है, तो बाहरी दबावों का असर कम हो जाएगा. यह न केवल अमेरिकी आयात पर निर्भरता घटाएगा, बल्कि निर्यात बढ़ाने का रास्ता भी खोलेगा.

राजनीतिक दलों को भी चुनौती

पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को लेकर राजनीतिक दलों से भी अपील की. उनका कहना था कि स्वदेशी को बढ़ावा देना किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का शेयर मंत्र होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कोटि-कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत बन सकता है, तो कोटि-कोटि लोगों के संकल्प से रिच भारत भी बन सकता है.

गुलामी से आत्मनिर्भरता तक

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया. उन्होंने कहा कि गुलामी ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर किया था, लेकिन किसानों और श्रमिकों की मेहनत से देश ने अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की. अब यही मॉडल उद्योग, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में लागू करना होगा. अमेरिकी टैरिफ की चुनौती के बीच पीएम मोदी का यह संदेश साफ करता है कि भारत केवल कूटनीतिक बातचीत पर नहीं, बल्कि जनता की ताकत पर भरोसा करके आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है.