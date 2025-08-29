US Tariff Effect: भारत के रूस से तेल आयात करने पर नाराज अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर टैर‍िफ बढ़ाकर 50 प्रत‍िशत कर द‍िया है. इसका असर भारत के अलग-अलग सेक्‍टर पर पड़ने की संभावना है. जानकारों के अनुसार अगले छह महीने में अमेरिका के टैरिफ के कारण भारत के करीब एक-चौथाई कपड़ा निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा. भारत के सबसे बड़ा एक्‍सपोर्ट मार्केट में से एक अमेरिका में ऑर्डर कैंस‍िल होने से कारोबारी काफी परेशान हैं.

अगले छह महीने में 20-25% एक्‍सपोर्ट पर असर पड़ेगा

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेक्रेटरी चंद्रिमा चटर्जी ने कहा, 'अगर हम नए मार्केट की तरफ से रुख करते हैं तो अगले छह महीने में 20-25% एक्‍सपोर्ट पर असर पड़ेगा. अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने प्रधानमंत्री को च‍िट्ठी लिखकर कहा कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय प्रोडक्‍ट के कॉम्‍पटीशन पर बुरा असर पड़ेगा. इससे एक्‍सपोर्टर और कस्‍टमर दोनों को नुकसान होगा.

इंडस्ट्री टैरिफ हाइक के असर का सामना कर रही

उन्होंने कहा क‍ि हमारी इंडस्ट्री पहले ही टैरिफ हाइक के असर का सामना कर रही है, ऑर्डर रद्द हो रहे हैं. हम ऑप्‍शनल मार्केट और पॉल‍िसी पर काम कर रहे हैं. सेखरी ने बताया कि टेक्सटाइल और कॉमर्स म‍िन‍िस्‍ट्री के साथ चर्चा चल रही है और सरकार की तरफ से हर संभव समर्थन का आश्‍वासन द‍िया गया है. आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार से भारतीय निर्यात पर 25% एक्‍सट्रा टैरिफ लागू किया. इससे कुछ शिपमेंट पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% तक पहुंच गया है.

भारत पर ग्‍लोबल लेवल पर सबसे ज्‍यादा टैर‍िफ

अमेर‍िका की तरफ से भारत पर लगाया गया टैर‍िफ ग्‍लोबल लेवल पर सबसे ज्‍यादा और ब्राजील के बराबर है. कपड़ा, जेम्‍स और ज्‍वैलरी, शूज, स्‍पोर्ट आइटम, फर्नीचर और रसायन जैसे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा. इससे हजारों छोटे निर्यातकों और नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. गुरुवार को भारत सरकार ने कपड़ा निर्यातकों को समर्थन देने के लिए कपास के ड्यूटी फ्री इम्‍पोर्ट को 31 दिसंबर तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया. पहले यह छूट 30 सितंबर तक थी.

चटर्जी ने कहा क‍ि पहले की छूट नए ऑर्डर के लिए फायदेमंद नहीं थी, क्योंकि कपास शिपमेंट में 45-50 दिन लगते हैं. अब यह लंबी अवधि नए ऑर्डर के लिए मददगार होगी. गौरतलब है क‍ि साल 2024-25 में देश का कपड़ा और गारमेंट सेक्‍टर 179 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 142 बिलियन डॉलर का घरेलू बाजार और 37 बिलियन डॉलर का निर्यात शामिल है.