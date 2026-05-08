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Hindi Newsबिजनेसट्रंप को टैर‍िफ पर फ‍िर लगा झटका, अदालत ने आधी रात को बताया गैरकानूनी; अब क्‍या होगा?

ट्रंप को टैर‍िफ पर फ‍िर लगा झटका, अदालत ने आधी रात को बताया 'गैरकानूनी'; अब क्‍या होगा?

Donald Trump: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने अमेर‍िका फर्स्‍ट पॉल‍िसी के तहत बाहरी देशों से आने वाले सामान पर डबल ड‍िज‍िट टैर‍िफ लगा द‍िया था. इस टैर‍िफ को फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार द‍िया था. उसके बाद ट्रंप ने 10% टैर‍िफ लगाया था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 08, 2026, 08:23 AM IST
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Donald Trump New Tariff: दूसरे देशों से आयात क‍िये जाने वाले सामान पर टैर‍िफ लगाने पर अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप को बैक टू बैक दूसरा झटका लगा है. इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में यह फ‍िर से बड़ा अपडेट आया है. अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने अपने आदेश में ट्रंप के उस फैसले को पलट द‍िया है, जिसके तहत दुनियाभर से आने वाले सामान पर 10% का नया आयात शुल्क (टैरिफ) लगाया गया था. आपको बता दें टैर‍िफ लगाने को लेकर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट से पहले ही झटका खा चुके हैं. अब हाल‍िया फैसला उनके लि‍ए दूसरी बड़ी कानूनी रुकावट मानी जा रही है.

न्यूयार्क स्थित 'कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड' की तीन जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला द‍िया है. अदालत की तरफ से साफ कहा गया क‍ि राष्ट्रपति ने टैर‍िफ को लागू करने में उन शक्तियों का उल्लंघन किया है, जो कांग्रेस की तरफ से उन्हें दी गई हैं. यह फैसला कुछ छोटे कारोबार‍ियों की तरफ से सरकार के ख‍िलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद आया है. एपी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने फैसले में 10 प्रत‍िशत वाले टैरिफ को 'इनवैल‍िड' और 'अनऑथराइज' करार दिया है. जजों ने बहुमत से कहा क‍ि ट्रंप ने उस अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, जो कानूनन एक राष्ट्रपति को मिलना चाहिए.

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यह फैसला लोकतंत्र और छोटे व्यापार‍ियों की जीत

दरअसल, अमेरिकी संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है. कुछ विशेष परिस्थितियों में यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी जा सकती है. लेकिन इस मामले में कोर्ट की तरफ से पाया गया क‍ि राष्ट्रपति ने कानून की ल‍िम‍िटेशन का सम्‍मान नहीं क‍िया. इस अदालती लड़ाई को लड़ने वाले कारोबार‍ियों ने इस फैसले को लोकतंत्र और छोटे व्यापार‍ियों की जीत बताया है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं क‍ि ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस फैसले पर प्रत‍िक्र‍िया दी जाएगी. जानकारों का मानना है कि अमेरिकी न्याय विभाग इस फैसले को वाशिंगटन स्थित अपील अदालत में चुनौती देगा. यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट का पुराने फैसला और 'सेक्शन 122' का पेंच

अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि के लि‍ए यह टैर‍िफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दूसरा झटका है. फरवरी के महीने में देश की शीर्ष अदालत ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगभग हर देश पर लगाए गए भारी-भरकम 'डबल-डिजिट' टैरिफ को रद्द कर दिया था. इस हार के बाद ट्रंप प्रशासन ने 'ट्रेड एक्ट 1974' के सेक्‍शन-122 के तहत अस्थाई तौर पर 10% का ग्‍लोबल टैरिफ लागू कर द‍िया. हालांक‍ि, इस टैर‍िफ को अध‍िकत 150 द‍िन तक के ल‍िए लगाया जा सकता है और इसकी टाइम ल‍िम‍िट 24 जुलाई को खत्म होने वाली थी. लेकिन इससे पहले ही अदालत ने इसे गैरकानूनी बताकर ट्रंप प्रशासन की प्‍लान‍िंग पर पानी फेर दिया.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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