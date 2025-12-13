Advertisement
America GDP: अमेरिकी ट्रेड डेफ‍िस‍िट 2020 के म‍िड के बाद से सबसे निचले लेवल पर आ गया है. पिछले साल के मुकाबले अमेर‍िका के व्यापार घाटे में 35 प्रतिशत से ज्‍यादा की कमी आई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:18 PM IST
अमेर‍िका के ल‍िए 'वरदान' बना ट्रंप का टैर‍िफ, GDP को बूस्‍ट; 5 साल के निचले लेवल पर ट्रेड डेफ‍िस‍िट

US Tariff Update: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई देशों पर टैर‍िफ लगाए जाने के बाद ग्‍लोबल मार्केट में कयास लगाये जा रहे थे क‍ि ट्रंप की इस पॉल‍िसी से अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा. लेकिन इससे उलट अमेरिकी ट्रेड डेफ‍िस‍िट 2020 के म‍िड के बाद से सबसे निचले लेवल पर आ गया है. पिछले साल के मुकाबले व्यापार घाटे में 35 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है. व्हाइट हाउस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बेस्‍ड ट्रेड पॉल‍िसी की वजह से अमेरिकी इकोनॉमी में मजबूती आई है.

अमेरिकी एक्सपोर्ट में 6 प्रतिशत का उछाल

ट्रंप प्रशासन ने कहा कि निर्यात बढ़ाने, इम्‍पोर्ट में कमी और चीन के साथ व्यापार घाटे में तेजी से कमी की वजह से ट्रेड परफारमेंस में सुधार दिखाई दे रहा है. उसने इन आंकड़ों को इस बात का और सबूत बताया कि राष्ट्रपति का 'अमेरिका फर्स्ट' ट्रेड एजेंडा सालों की उन पॉल‍िसी के बाद नतीजे दे रहा है, जिनसे, उसके विचार में अमेर‍िकी उत्पादकों को नुकसान होता था. रिलीज में कहा गया कि अमेरिकी एक्सपोर्ट एक साल पहले की तुलना में 6 प्रतिशत बढ़ा है.

कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट को सबसे बड़ा बताया
महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किये गए कंज्यूमर गुड्स के एक्सपोर्ट को अब तक का सबसे बड़ा बताया गया, जो प्रशासन की तरफ से अमेरिकी प्रोडक्‍ट की बढ़ती ग्‍लोबल ड‍िमांड के रूप में द‍िखाए जा रहे रुझान को दिखाता है. इसी समय, चीन के साथ मौसम के हिसाब से एडजस्ट किया गया अमेरिकी ट्रेड घाटा 2009 के बाद से अपने दूसरे सबसे छोटे स्तर पर आ गया. प्रशासन ने चीन के साथ ट्रेड को फिर से बैलेंस करने को अपनी आर्थिक रणनीति का मुख्य स्तंभ बनाया है.

अमेरिका ने टैरिफ के दबाव का यूज किया
बाजार तक पहुंच और ट्रेड प्रैक्टिस में बदलाव के लिए अमेरिका ने टैरिफ के दबाव का इस्तेमाल किया. रिलीज के अनुसार, 2025 की तीसरी तिमाही में वास्तविक निर्यात 4.1 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ा, जबकि आयात में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक प्रतिशत प्वाइंट का इजाफा हुआ. व्हाइट हाउस ने कहा कि नवंबर माह के व्यापार घाटे में पिछले साल इसी महीने की तुलना में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई और इस तेजी से सुधार का श्रेय टैरिफ रेवेन्यू में बढ़ोतरी को दिया. उसने तर्क दिया कि ज्यादा निर्यात, कम आयात और बढ़े हुए टैरिफ का संयोजन अमेरिकी वर्कर्स, किसानों और मैन्युफैक्चरर्स के लिए समान अवसर बनाने में मदद कर रहा है.

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी व्यापार से जुड़े ताजा हालात दशकों पुरानी उन कमजोर व्यापार पॉल‍िसी से उलट हैं, जब दूसरे देशों को अमेरिकी बाजारों में अपने उत्पाद लाने को ज्यादा तवज्जो दी गई और अमेरिकी उत्पादकों की पहुंच को सीमित किया गया था. इस परिपाटी को बदलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेडिंग पार्टनर्स को बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया और घरेलू उद्योगों के लिए राह आसान की.

रिलीज में कहा गया कि अप्रैल में जिसे ऐतिहासिक ट्रेड एजेंडा कहा गया था, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को नए और बेहतर ट्रेड डील हासिल करने के लिए अलग ताकत दी है. ये समझौते ग्लोबल जीडीपी के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं और इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, जापान, चीन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे प्रमुख पार्टनर शामिल हैं. (IANS)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

US tariff

