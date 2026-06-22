/अमेरिका ने ईरानी तेल से हटाया प्रतिबंध, भारत के लिए क्यों है यह खुशखबरी? जानिए कैसे पड़ सकता है असर

US issues Iran Oil Sanctions Waiver : अमेरिका ने ईरान के तेल क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देने का अहम फैसला लिया है. वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हाल ही में हुए अंतरिम समझौते के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 60 दिनों के लिए एक विशेष लाइसेंस जारी किया है. इसके तहत ईरानी कच्चे तेल और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, परिवहन और बिक्री से संबंधित कई गतिविधियों को अनुमति दी गई है.
ये अस्थायी राहत 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि के दौरान विभिन्न देशों को ईरान से तेल खरीदने की मंजूरी होगी, जबकि बैंकिंग, बीमा और शिपिंग जैसी संबंधित सर्विसेज पर भी कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी.
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि यह फैसला अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ताओं में हुई प्रगति के बाद लिया गया है. उनके अनुसार, ईरान ने होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने यहां पहुंच की अनुमति देने पर सहमति जताई है. इसी कूटनीतिक फ्रेमवर्क के तहत ट्रेजरी विभाग ने 60 दिनों का जनरल लाइसेंस जारी किया है. इससे ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से जुड़े कई प्रतिबंधित लेनदेन अस्थायी रूप से संभव हो सकेंगे.
नई व्यवस्था के तहत ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, डिलीवरी और परिवहन से जुड़े लेनदेन को सीमित अवधि के लिए मंजूरी दी गई है, साथ ही उन व्यापारिक सौदों को पूरा करने के लिए आवश्यक बैंकिंग, बीमा और लॉजिस्टिक सेवाओं को भी राहत दी गई है.
ईरानी तेल की सप्लाई बढ़ने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता सुधरेगी, इससे कीमतों पर दबाव कम हो सकता है. दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल भारत को इससे सीधा फायदा मिलने की संभावना है.
अगर भारतीय रिफाइनरियां फिर से प्रतिस्पर्धी दरों पर ईरानी तेल खरीदने में सक्षम होती हैं, तो देश का आयात खर्च घट सकता है. इससे राजकोषीय दबाव कम होने के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलने की संभावना भी बढ़ेगी. इसके अलावा, ऊर्जा लागत कम होने से महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है.
अमेरिका और ईरान के बीच यह अस्थायी व्यवस्था किसी स्थायी समाधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते की दिशा में जारी कूटनीतिक प्रयासों का एक अंतरिम चरण मानी जा रही है. आने वाले हफ्तों में होने वाली वार्ताएं तय करेंगी कि यह राहत आगे बढ़ेगी या नहीं.