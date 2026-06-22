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अमेरिका ने ईरानी तेल से हटाया प्रतिबंध, भारत के लिए क्यों है यह खुशखबरी? जानिए कैसे पड़ सकता है असर

वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हाल ही में हुए अंतरिम समझौते के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 60 दिनों के लिए एक विशेष लाइसेंस जारी किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 22, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:35 PM IST
अमेरिका ने ईरानी तेल से हटाया प्रतिबंध, भारत के लिए क्यों है यह खुशखबरी? जानिए कैसे पड़ सकता है असर
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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