/अमेरिका ने ईरानी तेल से हटाया प्रतिबंध, भारत के लिए क्यों है यह खुशखबरी? जानिए कैसे पड़ सकता है असर

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि यह फैसला अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ताओं में हुई प्रगति के बाद लिया गया है. उनके अनुसार, ईरान ने होर्मुज में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने यहां पहुंच की अनुमति देने पर सहमति जताई है. इसी कूटनीतिक फ्रेमवर्क के तहत ट्रेजरी विभाग ने 60 दिनों का जनरल लाइसेंस जारी किया है. इससे ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से जुड़े कई प्रतिबंधित लेनदेन अस्थायी रूप से संभव हो सकेंगे.