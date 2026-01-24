Advertisement
Hindi Newsबिजनेसक्रूड इम्‍पोर्ट में कमी या कुछ और? अमेर‍िका ने द‍िया भारत पर लगे एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ को हटाने का इशारा

क्रूड इम्‍पोर्ट में कमी या कुछ और? अमेर‍िका ने द‍िया भारत पर लगे एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ को हटाने का इशारा

Donald Trump: अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावोस में टैर‍िफ घटाने का इशारा करते हुए कहा क‍ि भारत पर लगाए जाने वाले एक्‍स्‍ट्रा 25% टैरिफ को हटाया जा सकता है. इसका कारण बताते हुए उन्‍होंने कहा क‍ि भारतीय तेल कंपन‍ियों ने रूस से तेल काफी कम खरीदा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 24, 2026, 02:13 PM IST
US Tariff on India: अमेर‍िका की तरफ से प‍िछले द‍िनों भारतीय न‍िर्यात पर लगाए गए 25 फीसदी के अत‍िर‍िक्‍त टैर‍िफ को ट्रंप प्रशासन हटाने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावोस में इसको लेकर इशारा क‍िया. उन्‍होंने कहा क‍ि भारत पर लगाए गए एक्‍स्‍ट्रा 25% टैरिफ को हटाया जा सकता है. इसका कारण बताते हुए उन्‍होंने कहा क‍ि भारतीय तेल कंपन‍ियों ने रूस से तेल काफी कम खरीदा है, यही अमेरिका के लिए 'बड़ी सफलता' है. बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा क‍ि भारत की र‍िफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीद को लगभग बंद कर द‍िया है. इसल‍िए अब टैरिफ हटाने पर व‍िचार क‍िया जा रहा है.

रूस से क्रूड ऑयल लेने पर लगाया था 25% टैरिफ

बेसेंट ने यह भी बताया क‍ि अमेरिकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने भारत पर रूसी से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगाया था. इसके बाद भारतीय रिफाइनर‍ियों ने रूसी तेल की खरीद 'कोलैप्स' (तेल की खरीद में बड़ी ग‍िरावट) कर द‍िया. उन्होंने इसे 'चेक एंड ह्यूज सक्सेस' बताया. उन्‍होंने यह भी क‍ि भारतीय न‍िर्यात पर अभी टैरिफ बरकरार हैं. लेकिन यद‍ि भारत अपनी पावर सोर्सिंग बदलता रहा तो धीरे-धीरे टैरिफ हटाने का रास्ता साफ है. इससे अमेरिकी इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है.

भारत पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा

भारत की तरफ से पहले भी साफ कहा गया है क‍ि 140 करोड़ देशवास‍ियों के लिए सस्ती ऊर्जा का व‍िकल्‍प सुन‍िश्‍च‍ित करना चाहता है. इसल‍िए भारत रूस से तेल की खरीद जारी रखेगा. विदेश मंत्रालय के स्‍पोक्‍सपर्सन रंधीर जायसवाल ने कहा क‍ि अमेर‍िकी कांग्रेस में प्रस्‍ताव‍ित बिल की जानकारी है और भारत की तरफ से घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है. प‍िछले द‍िनों जनवरी के महीने में सीने टर लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस सैंक्शंस बिल को मंजूरी दी है. उन्‍होंने कहा था इस ब‍िल के जर‍िये भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव पड़ेगा, ज‍िससे क‍ि वे रूसी तेल नहीं खरीदें.

बैन के बाद बढ़ गया रूस से इम्‍पोर्ट?

बेसेंट ने यूरोपीय देशों की आलोचना करते हुए कहा क‍ि वे भारत से रिफाइंड रूसी तेल खरीदकर 'अपने खिलाफ जंग को फाइनेंस' कर रहे हैं. उन्होंने कहा यूक्रेन जंग से पहले भारत में केवल 2-3% रूसी तेल आता था. लेक‍िन प्रत‍िबंध के बाद यह बढ़कर 18-19% तक पहुंच गया. भारत के र‍िफाइनर‍ियों ने रूस से भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदकर मोटा प्रॉफ‍िट कमाया. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है क‍ि यूरोप भी भारत से बने रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीद रहा है. बेसेंट ने कहा अमेरिका की तरफ से भारत पर रूसी तेल खरीद कम करने के लिए दबाव डाला गया. अब इसमें कामयाबी म‍िलने पर टैरिफ हटाने का संकेत द‍िया है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

