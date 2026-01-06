Advertisement
trendingNow13065873
Hindi Newsबिजनेसअमेरिका-वेनेजुएला संकट के बीच चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, अभी खरीदें या करें इंतजार? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

अमेरिका-वेनेजुएला संकट के बीच चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, अभी खरीदें या करें इंतजार? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक, मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट के लिए MCX चांदी की कीमतें मंगलवार को 3.9% या ₹9,645 प्रति किलोग्राम बढ़कर ₹255,800 प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं. जबकि पिछले मार्केट बंद होने पर ये ₹246,155 प्रति किलोग्राम थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका-वेनेजुएला संकट के बीच चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, अभी खरीदें या करें इंतजार? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

US-Venezuela Crisis :  भारत के मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें मंगलवार यानी 6 जनवरी 2026 को इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के दौरान ₹9,600 प्रति किलोग्राम से अधिक बढ़ने के बाद एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं. ऐसा अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के कारण भू-राजनीतिक तनाव की वजह से हुआ. एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक, मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट के लिए MCX चांदी की कीमतें मंगलवार को 3.9% या ₹9,645 प्रति किलोग्राम बढ़कर ₹255,800 प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं. जबकि पिछले मार्केट बंद होने पर ये ₹246,155 प्रति किलोग्राम थी.

क्या चांदी में निवेश करने का यह सही समय है?

VT मार्केट्स के रॉस मैक्सवेल ने कहा कि सोने की कीमतों के साथ-साथ कमोडिटी में भी बढ़ती अनिश्चितता के बीच शॉर्ट टर्म में बढ़ोतरी की उम्मीद है. कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट को उम्मीद है कि चांदी की स्थिति मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड से जुड़ी होगी, जिसका मतलब है कि लंबे समय तक अस्थिरता या ग्लोबल ग्रोथ में मंदी सोने की तुलना में कीमत पर दबाव डाल सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना ये स्टेट

कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट को उम्मीद है कि चांदी की स्थिति मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड से जुड़ी होगी, जिसका मतलब है कि लंबे समय तक अस्थिरता या ग्लोबल ग्रोथ में मंदी से सोने की तुलना में कीमत पर दबाव पड़ सकता है. ऑगमोंट की हेड ऑफ रिसर्च रेनिशा चैनानी ने कहा कि चांदी की कीमतों को $79 प्रति औंस या ₹251,000 प्रति किलोग्राम पर रेजिस्टेंस मिल रहा है. हालांकि, अगर कमोडिटी की दरें इस लेवल से ऊपर बनी रहती हैं, तो अगला टारगेट प्राइस बढ़कर $82 प्रति औंस या ₹255,000 प्रति किलोग्राम और उससे भी अधिक हो जाएगा. कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट ने कहा, 'अगर कीमतें इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर बनी रहती हैं, तो देखने लायक अगला लेवल $82 (₹255,000) और $84 (₹260,000) होगा.'

लोग चांदी में निवेश क्यों करते हैं?

चांदी एक कीमती मेटल है. इसका निवेशकों के बीच बहुत अधिक ट्रेड होता है. ऐतिहासिक रूप से इसे वैल्यू स्टोर करने और लेन-देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. हालांकि, ये सोने जितनी लोकप्रिय नहीं है, फिर भी ट्रेडर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में विविधता लाने, इसकी असल कीमत या अधिक महंगाई के समय संभावित बचाव के तौर पर चांदी की ओर रुख कर सकते हैं. निवेशक फिजिकल चांदी, सिक्कों या बार के रूप में खरीद सकते हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे तरीकों से इसमें ट्रेड कर सकते हैं.

FAQS

सवाल : MCX पर चांदी की कीमत रिकॉर्ड हाई पर क्यों पहुंची?

उत्तर: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले के बाद भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जिससे निवेशकों ने सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के तौर पर चांदी की ओर रुख किया. इसी वजह से MCX पर चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचीं.

सवाल : MCX पर चांदी कितनी महंगी हुई?

उत्तर: मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट के लिए MCX चांदी की कीमत ₹9,645 प्रति किलो यानी करीब 3.9% बढ़कर ₹2,55,800 प्रति किलो के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई.

सवाल : क्या इससे पहले चांदी का भाव कितना था?

उत्तर: पिछले कारोबारी सेशन के बंद होने पर MCX पर चांदी की कीमत ₹2,46,155 प्रति किलो थी, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान तेज उछाल देखने को मिला.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

US-Venezuela Crisis

Trending news

अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी