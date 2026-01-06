अमेरिका-वेनेजुएला संकट के बीच चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, अभी खरीदें या करें इंतजार? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

US-Venezuela Crisis : भारत के मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमतें मंगलवार यानी 6 जनवरी 2026 को इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के दौरान ₹9,600 प्रति किलोग्राम से अधिक बढ़ने के बाद एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं. ऐसा अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के कारण भू-राजनीतिक तनाव की वजह से हुआ. एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक, मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट के लिए MCX चांदी की कीमतें मंगलवार को 3.9% या ₹9,645 प्रति किलोग्राम बढ़कर ₹255,800 प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गईं. जबकि पिछले मार्केट बंद होने पर ये ₹246,155 प्रति किलोग्राम थी.

क्या चांदी में निवेश करने का यह सही समय है?

VT मार्केट्स के रॉस मैक्सवेल ने कहा कि सोने की कीमतों के साथ-साथ कमोडिटी में भी बढ़ती अनिश्चितता के बीच शॉर्ट टर्म में बढ़ोतरी की उम्मीद है. कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट को उम्मीद है कि चांदी की स्थिति मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड से जुड़ी होगी, जिसका मतलब है कि लंबे समय तक अस्थिरता या ग्लोबल ग्रोथ में मंदी सोने की तुलना में कीमत पर दबाव डाल सकती है.

लोग चांदी में निवेश क्यों करते हैं?

चांदी एक कीमती मेटल है. इसका निवेशकों के बीच बहुत अधिक ट्रेड होता है. ऐतिहासिक रूप से इसे वैल्यू स्टोर करने और लेन-देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. हालांकि, ये सोने जितनी लोकप्रिय नहीं है, फिर भी ट्रेडर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में विविधता लाने, इसकी असल कीमत या अधिक महंगाई के समय संभावित बचाव के तौर पर चांदी की ओर रुख कर सकते हैं. निवेशक फिजिकल चांदी, सिक्कों या बार के रूप में खरीद सकते हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे तरीकों से इसमें ट्रेड कर सकते हैं.

FAQS

सवाल : MCX पर चांदी की कीमत रिकॉर्ड हाई पर क्यों पहुंची?

उत्तर: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले के बाद भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जिससे निवेशकों ने सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के तौर पर चांदी की ओर रुख किया. इसी वजह से MCX पर चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचीं.

सवाल : MCX पर चांदी कितनी महंगी हुई?

उत्तर: मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट के लिए MCX चांदी की कीमत ₹9,645 प्रति किलो यानी करीब 3.9% बढ़कर ₹2,55,800 प्रति किलो के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई.

सवाल : क्या इससे पहले चांदी का भाव कितना था?

उत्तर: पिछले कारोबारी सेशन के बंद होने पर MCX पर चांदी की कीमत ₹2,46,155 प्रति किलो थी, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान तेज उछाल देखने को मिला.