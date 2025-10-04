Advertisement
पहले से कर्ज के पहाड़ पर बैठा अमेरिका, अब ट्रंप ने लंका लगा दी, हर घंटे हो रहा ₹3698650000 का नुकसान, टैरिफ भी नहीं कर सकेगा भरपाई

Why US Shutdown:  अमेरिका में शटडाउन को तीन दिन बीत गए हैं, लेकिन मसला अब तक नहीं सुलझा है. जिस तरह से शटडाउन लंबा खींच रहा है उसका असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनियाभर पर दिख सकता है. जो अमेरिका पहले से ही भारी कर्ज के बोझ से है, उस पर इस शटडाउन का खतरनाक असर होने वाला है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 04, 2025, 02:10 PM IST
US Shutdown Effect: अमेरिका में शटडाउन को तीन दिन बीत गए हैं, लेकिन मसला अब तक नहीं सुलझा है. जिस तरह से शटडाउन लंबा खींच रहा है उसका असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनियाभर पर दिख सकता है. जो अमेरिका पहले से ही भारी कर्ज के बोझ से है, उस पर इस शटडाउन का खतरनाक असर होने वाला है. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का हंटर चलाने में व्यस्त हैं तो दूसरी ओर कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा है. अब शटडाउन ने अमेरिका की मुश्किल को और बढ़ा दी है.  

अमेरिका में शटडाउन क्यों ?  

  अमेरिका में 1 अक्टूबर से न वित्त वर्ष की शुरुआत होती है और उससे पहले 30 सितंबर तक बजट पास कराना पड़ता है, लेकिन सीनेट बजट पर सहमत नहीं बनने की वजह से खर्च बिल पास नहीं हुआ और जिसके चलते सरकार को मिलने वाला पैसा रुक गया है.पैसा रुकने से जरूरी सेवाएं, सरकारी सेवाएं थम जाती है. कर्मचारियों की सैलरी रोक दी जाती है.टैरिफ लगाने में मशरूफ ट्रंप  अपने दी देश में संकट से घिर गए. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद बजट पर सहमति नहीं बनने से अमेरिकी में सरकारी कामकाज 1 अक्टूबर से ठप हैं. रूसी तेल पर अटकी है ट्रंप की गड्डी, अब भारत के मुंह में जबरन मक्का ठूंसने को बेताब अमेरिका, क्या फिर फंस गई ट्रेड डील?

अमेरिकी की इकोनॉमी को कितना नुकसान  

अमेरिकी शटडाउन से सरकारी कामकाज , बेरोजगारी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात-आयात, कस्टम्स और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं में देरी का नुकसान हो रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं शटडाउन के चलते 87 फीसदी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया, जिससे कई जरुरी सेवाएं रुक गई है.  7 लाख से अधिक कर्मचारी बिना सैलरी रहने को मजबूर है.द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शटडाउन से अमेरिका को हर हफ्ते 7 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है. जिसकी भरपाई ट्रंप का टैरिफ भी नहीं कर सकता है. हवाई यातायात में दिक्कत आ सकती है. बिना सैलरी काम कर रहे कर्मचारी छुट्टी पर जा सकते हैं.  

 अमेरिका की GDP पर असर  

CBO की रिपोर्ट के मुताबिक शटडाउन से अमेरिकी इकोनॉमी और जीडीपी को बड़ा नुकसान हो सकता है. साल 2018-19 में लगे शटडाउन ने अमेरिका के GDP को 11 अरब डॉलर का झटका दिया था. शटडाउन के दौरान सर्विसेस, दफ्तर, पार्क, म्यूजिम, एयरपोर्ट जैसी सर्विसेस पर असर पड़ने से राजस्व में कमी आएगी. कंसल्टिंग फर्म EY-Parthenon ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा मौजूदा शटडाउन  में हर हफ्ते अमेरिकी इकोनॉमी को 7 अरब डॉलर का नुकसान होगा. अमेरिकी जीडीपी वृद्धि में 0.1 प्रतिशत अंकों की कमी आने की आशंका है. हर दिन अमेरिका को लगभग 8800 करोड़ और हर घंटे लगभग 3698650000 रुपये का नुकसान हो रहा है. 

अमेरिका पर पहले से कर्ज का पहाड़  
 
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर पहले से कर्ज का भारी रकम पहाड़ है. अब इस शटडाउन से स्थिति और बिगड़ सकती है.अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 30 ट्रिलियन डॉलर वाली अमेरिकी इकोनॉमी 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है. अगर भारतीय रुपये में देखें तो आंकड़ा 3236 लाख करोड़ रुपये के पार चला जाता है. यानी हर अमेरिकी नागरिक के माथे पर करीब 1 लाख डॉलर मतलब 87 लाख रुपये से अधिक का कर्ज है. ऐसे में अगर ये शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो अमेरिकी इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है.  

About the Author
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

