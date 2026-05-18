USD vs Rupee Update: ग्‍लोबल मार्केट में मची उथल-पुथल और क्रूड ऑयल की आसमान छूती कीमत के चलते भारतीय रुपये पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार (18 मई) को यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया टूटकर अब तक के सबसे निचले रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. ईरान संकट और वेस्‍ट एश‍िया में जारी तनाव की वजह से दुनियाभर के मार्केट में अनि‍श्‍च‍ितता का माहौल है. इससे निवेशकों का भरोसे बुरी तरह डगमगा गया है. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 20 पैसे की कमजोरी के साथ 96.17 पर खुला था. लेकिन कुछ ही देर में यह 31 पैसे तक लुढ़ककर 96.27 के नए र‍िकॉर्ड लेवल को छू गया.

2026 में भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन बेहद चिंताजनक रहा है. बीते 28 फरवरी को ईरान जंग की शुरुआत के बाद से अब तक रुपया 5.5 प्रतिशत तक कमजोर हो गया है. इसके चलते यह इस साल एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है. सोमवार को लगातार पांचवां ऐसा कारोबारी सत्र रहा, जब रुपये ने गिरावट का नया रिकॉर्ड बनाया. रुपये की ग‍िरावट को थामने के लि‍ए आरबीआई (RBI) लगातार कोशिश कर रहा है.

यह भी पढ़ें : ग‍िरावट के बीच सुनील म‍ित्‍तल की बल्‍ले-बल्‍ले, HDFC को पछाड़कर बनाया यह र‍िकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

आरबीआई लगातार डॉलर की बिक्री कर रहा

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले शुक्रवार को भी केंद्रीय बैंक ने बाजार में दखल दिया था. इससे रुपया वापस 96 के लेवल के ऊपर आने में कामयाब रहा था. बढ़ती तेल कीमत के असर को कम करने के ल‍िए आरबीआई लगातार डॉलर की बिक्री कर रहा है. रुपये की बदहाली के पीछे ग्‍लोबल फाइनेंश‍ियल मार्केट में आ रहे बदलाव भी हैं. सोमवार को अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी (सरकारी बॉन्ड) यील्ड 4 बेसिस प्‍वाइंट बढ़कर 4.6250% पर पहुंच गई. पिछले शुक्रवार को भी इसमें 14 बेसिस प्‍वाइंट का बड़ा उछाल आया था.

दुनियाभर में महंगाई बढ़ने का डर सता रहा

क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत की वजह से दुनियाभर में महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है. इससे निवेशक बॉन्ड बेच रहे हैं और इसका असर केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूरोप, ब्रिटेन और जापान की बॉन्ड यील्ड पर भी दिख रहा है. पिछले हफ्ते तक ईरान संघर्ष के बावजूद अमेरिकी यील्ड एक सीमित दायरे में थी, क्योंकि मार्केट की स्थिति सुधरने की उम्मीद थी. लेकिन हालात बदल चुके हैं और यील्ड तेजी से ऊपर भाग रही है.

यह भी पढ़ें : जंग से चौपट हुआ ज्‍वैलरी ब‍िजनेस! अप्रैल में 9 फीसदी ग‍िरा गहनों का एक्‍सपोर्ट​

न‍िवेशक सुरक्षित जगह पर कर रहे न‍िवेश

बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता के दौर में न‍िवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर लगा रहे हैं. इससे यूएस डॉल्‍र को मजबूती मिल रही है. सुरक्षित निवेश की बढ़ती ड‍िमांड के चलते डॉलर इंडेक्स उछलकर 99.30 के करीब पहुंच गया. इससे भारतीय रुपये जैसी उभरती इकोनॉमी की मुद्राओं पर भारी दबाव बना रहा है. इसके साथ ही, अमेरिकी इकोनॉमी से जुड़े मजबूत आंकड़ों ने भी डॉलर को सहारा दिया है.

फेड की तरफ से ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम

अप्रैल 2026 में अमेरिका का इंडस्‍ट्र‍ियल प्रोडक्‍शन 0.7% बढ़ा है. यह 14 महीने में सबसे तेज बढ़ोतरी है और मार्केट के 0.3% के अनुमान से कहीं ज्यादा है. इस आर्थिक प्रदर्शन के कारण अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में जल्द कटौती की उम्मीद कम हैं. रुपये के कमजोर होने और देश से बाहर जा रहे डॉलर को रोकने के लिए सरकार ने मोर्चा संभाल ल‍िया है. फॉरेन ट्रेड बैलेंस बनाए रखने के लिए सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिए हैं. इस कदम का मकसद गैर-जरूरी चीजों के आयात को रोकना और डॉलर की बचत करना है.

यह भी पढ़ें : ईरान जंग की आहट से सेंसेक्‍स-न‍िफ्टी धड़ाम, म‍िनट भर में डूब गए 8 लाख करोड़​