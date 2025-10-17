Advertisement
100 रुपए से कम के पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज, इस एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

Credit Card Small Transaction Guide: छोटे खर्चों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से करना जरूरी है. कभी-कभार कार्ड स्वाइप करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जरा सी अनदेखी या लापरवाही बड़े नुकसान में भी डाल सकती है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:12 AM IST
आज के कैशलेस दौर में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लगभग हर चीज के लिए आम बात हो गई है. फ्लाइट बुक करना हो, कॉफी लेना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करना, कार्ड स्वाइप करना लगभग आदत बन गई है. लेकिन क्या यह सही है कि आप बहुत छोटे खर्चों, जैसे एक बोतल पानी या 100 रुपये से कम की कोई चीज के लिए भी कार्ड का इस्तेमाल करें?

पहली नजर में यह कोई नुकसान जैसा नहीं लगता है. आखिर 30 रुपये की चाय या 50 रुपये की ऑटो राइड में क्या बड़ी बात है? लेकिन छोटे-छोटे लेन-देन लगातार करते रहने से इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. आज हम आपको इस लेख में क्रेडिट कार्ड को सही समय पर इस्तेमाल करने के बारे में बता रहे हैं.

छोटे पेमेंट के बड़े फायदे

क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके हर लेनदेन पर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक कमा सकते हैं. यदि आपका कार्ड हर ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड देता है, तो छोटे खर्च भी समय के साथ बढ़कर अच्छे रिवॉर्ड्स में बदल सकते हैं. कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा खर्च करने पर एक्स्ट्रा बोनस देते हैं.

खर्चों का डिजिटल ट्रैक

क्रेडिट कार्ड खर्चों का डिजिटल ट्रैक रखने में मदद करता है. बजट बनाने या खर्चों को ट्रैक करने के लिए यह बहुत काम में आता है. जिन लोगों को अपनी वित्तीय आदतों पर कंट्रोल रखना पसंद है, उनके लिए यह सुविधा बहुत मददगार होती है, क्योंकि नकद में अक्सर छोटे खर्चों का हिसाब रह जाता है. इसके साथ ही पैसों की चोरी या गुम होने का जोखिम कम हो जाता है.

नुकसान भी है

छोटे खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी हैं. सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ज्यादा लेन-देन करने पर पूरे खर्च पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है. और महीने के अंत तक बड़ा बिल बन सकता है. इसके अलावा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यानी आपके कुल क्रेडिट की तुलना में कितना उपयोग हो रहा है, भी प्रभावित हो सकता है. छोटे लेन-देन अकेले इसे ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन यदि बिल समय पर नहीं भरा जाता और ब्याज बढ़ता है, तो समस्या हो सकती है. एक और नुकसान यह है कि कुछ छोटे व्यापारी कम मूल्य के लेन-देन पर क्रेडिट कार्ड शुल्क बढ़ा देते हैं. ऐसे में कार्ड का इस्तेमाल नकद या UPI के मुकाबले महंगा पड़ सकता है.

इस बात का ध्यान रखें

यदि आप हर महीने पूरा बिल चुकाते हैं और रिवॉर्ड्स का ध्यान रखते हैं, तो छोटे खर्चों के लिए कार्ड का इस्तेमाल समझदारी हो सकती है. लेकिन यदि आप अक्सर अधिक खर्च करते हैं, समय पर बिल नहीं चुकाते या क्रेडिट में फंस जाते हैं, तो बेहतर है कि कार्ड का इस्तेमाल केवल जरूरी और योजना बनाकर किए जाने वाले खर्चों तक सीमित रखें.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

