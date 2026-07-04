इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, अब हर मैच से होगी 'नोटों की बारिश'

Vaibhav Sooryavanshi Debut : भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया. इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्हें भारत की ओर से डेब्यू करने का मौका मिला. मैदान पर उतरते ही वैभव ने इतिहास रच दिया और भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए.
IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद उनके इंटरनेशनल डेब्यू की लगातार चर्चा हो रही थी. आयरलैंड दौरे के लिए टीम में चुने जाने के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. लेकिन, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया. हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला है. वे केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए. विल जैक्स ने उन्हें आउट किया है. वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए.
BCCI की मौजूदा मैच फीस व्यवस्था के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से भुगतान किया जाता है.
टेस्ट मैच: ₹15 लाख प्रति मैच
वनडे (ODI): ₹6 लाख प्रति मैच
टी20 इंटरनेशनल: ₹3 लाख प्रति मैच
ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को भी हर टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने पर ₹3 लाख मैच फीस मिलने की संभावना है.
मैच फीस के अलावा खिलाड़ियों की बड़ी कमाई BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से होती है। इसमें खिलाड़ियों को अलग-अलग ग्रेड में रखा जाता है.
ग्रेड A+: ₹7 करोड़ सालाना
ग्रेड A: ₹5 करोड़ सालाना
ग्रेड B: ₹3 करोड़ सालाना
ग्रेड C: ₹1 करोड़ सालाना
फिलहाल वैभव का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट घोषित नहीं हुआ है. अगर भविष्य में उन्हें किसी ग्रेड में शामिल किया जाता है तो मैच फीस के अलावा सालाना करोड़ों रुपये की अतिरिक्त कमाई भी होगी.
वैभव सूर्यवंशी ने महज 14 साल की उम्र में IPL में डेब्यू किया था. राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2025 की नीलामी में 30 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले वैभव को ₹1.10 करोड़ में खरीदा था. IPL 2026 में भी वो इसी रकम पर टीम का हिस्सा रहे. इस तरह सिर्फ दो IPL सीजन की फीस से ही वैभव ₹2.20 करोड़ की कमाई कर चुके हैं.
कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले वैभव सूर्यवंशी से भारतीय क्रिकेट को बड़ी उम्मीदें हैं. अगर उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहता है तो मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए उनकी कमाई आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सकती है.