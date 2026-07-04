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इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, अब हर मैच से होगी 'नोटों की बारिश'

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में सबसे कम उम्र में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी. IPL के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट से भी बढ़ेगी कमाई.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 04, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:37 PM IST
इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, अब हर मैच से होगी 'नोटों की बारिश'
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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