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Hindi Newsबिजनेसवैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों के साथ हो रही ठगी, ₹550 करोड़ की चांदी बस 30 करोड़ की निकली!

वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों के साथ हो रही ठगी, ₹550 करोड़ की चांदी बस 30 करोड़ की निकली!

Fake Metal Donation: हर साल ज‍िस मां के दर पर करोड़ों भक्‍त उम्‍मीद लगाकर जाते हैं. वहां से चंद कदम दूरी पर उनके साथ ठगी हो रही है, यह उन्‍होंने कभी सोचा भी नहीं होगा. मामला सामने आया तो लाखों भक्‍तों के पैरों तले की जमीन ख‍िसक गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 21, 2026, 03:00 PM IST
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Vaishno Devi Silver Scam: अगर आप अक्‍सर जम्मू-कश्मीर स्‍थ‍ित माता वैष्‍णो देवी के दर्शन करने जाते रहते हैं तो यह खबर आपको चौंका देगी. जी हां, वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे को लेकर हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सरकारी टकसाल (Mint) की जांच में सामने आया क‍ि मंद‍िर प्रांगण में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए 'चांदी' के आभूषण और सिक्के असली नहीं, बल्कि लोहे और जहरीली 'कैडमियम' को म‍िलाकर तैयार क‍िये गए हैं. इससे करोड़ों रुपये का वित्तीय घोटाला सामने आने के साथ ही गंभीर खतरे का भी पता चला है.

ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार वैष्‍णो देवी मंद‍िर की व्यवस्थाओं  को मैनेज करने वाले श्राइन बोर्ड ने मंदिर में चढ़ावे में आई करीब 20 टन चांदी को गलाने और सुरक्ष‍ित रखने के लिए सरकारी टकसाल भेजा था. बोर्ड की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी क‍ि इसमें से प्‍योर चांदी कीमत करीब 500 से 550 करोड़ रुपये होगी. लेकिन जांच में अध‍िकार‍ियों के होश उड़ गए. चांदी मानकर द‍िये गए 20 टन मचरे में से असली चांदी केवल 5 से 6 प्रतिशत ही न‍िकली. आसान शब्‍दों में बात करें तो 70 किलो चांदी के लॉट में से शुद्ध चांदी महज 3 क‍िलो ही न‍िकली.

कैसे सामने आई धांधली

  • श्राइन बोर्ड ने 20 टन चांदी को टकसाल में गलाने के ल‍िए भेजा था

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  • 500 से 550 करोड़ रुपये कीमत होने का अनुमान जताया था

  • गलाने के बाद शुद्ध चांदी 30 करोड़ रुपये कीमत की न‍िकली

  • 70 किलो चांदी के लॉट में से 3 क‍िलो ही शुद्ध चांदी न‍िकली

क‍िन मंद‍िरों में हो रही धांधली?

  • तिरुपति और सिद्धिविनायक जैसे मंद‍िरों में भी भक्‍त चांदी का दान करते हैं.

  • वहां पर इकट्ठा होने वाली चांदी में इस तरह की मिलावट सामने नहीं आई.

  • आशंका यह जताई जा रही है क‍ि वैष्णो देवी और कटरा के आसपास के दुकानदार नकली चांदी की ब‍िक्री कर रहे हैं.

टकसाल कर्मचारियों पहले गलाने से कर द‍िया था इनकार

श्राइन बोर्ड ज‍िस खजाने को 550 करोड़ का मान रहा था, उसकी अनुमान‍ित कीमत घटकर महज 30 करोड़ रुपये रह गई है. जांच में सबसे डरावनी बात यह सामने आई क‍ि चांदी के नाम पर बेचे गए इन नकली आभूषणों को तैयार करने में भारी मात्रा में कैडम‍ियम (Cadmium) का इस्‍तेमाल क‍िया गया था. कैडमियम बहुत ही जहरीली धातु है. सरकारी टकसाल के कर्मचारियों की तरफ से पहले तो इसे गलाने से मना कर दिया था. इसे गर्म करने पर निकलने वाला धुआं कैंसर को बढ़ावा देता है. इस धुएं से फेफड़ों और किडनी को भारी नुकसान पहुंचता है.

कर्मचारियों के ल‍िए खरीदा 25 लाख का स्‍पेशल सेंसर

बाद में कर्मचारियों की सेहत को ध्‍यान में रखकर टकसाल को 25 लाख रुपये के स्‍पेशल सेंसर और स‍िक्‍योर‍िटी इक्‍युपमेंट खरीदने पड़े ताकि कर्मचारियों को सुरक्ष‍ित रखते हुए जहरीली धातु को अलग किया जा सके. जांच रिपोर्ट से सामने आया क‍ि इस तरह की प्रॉब्‍लम तिरुपति या सिद्धिविनायक मंद‍िर में नहीं देखी गई. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है क‍ि नकली चांदी का यह खेल कटरा और वैष्णो देवी मार्ग के आसपास ही चल रहा है.

कार्रवाई के ल‍िए एलजी को ल‍िखी च‍िट्ठी

यह भी शक है क‍ि लोकल दुकानदार और ज्वैलर्स अनपढ़ या अनजान भक्तों को चांदी के नाम पर लोहे और कैडमियम म‍िक्‍स गहनों की बि‍क्री कर रहे हैं. कैडम‍ियम से बनी ज्‍वैलरी द‍िखने में बिल्कुल चांदी की तरह लगती है, इसलिए भक्तों को शक भी नहीं होता और वे आसानी से जालसाजी का श‍िकार हो जाते हैं. खबर के अनुसार सरकारी टकसाल ने पिछले एक साल के दौरान कई बार एलजी (LG) कार्यालय और श्राइन बोर्ड को इस बारे में च‍िट्टी लेकर चेताया है. लेक‍िन अभी तक नकली और जहरीले सामान की बि‍क्री पर क‍िसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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