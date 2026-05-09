जम्मू-कश्मीर रूट पर सुरक्षा का नया कवच; वंदे भारत के लोको पायलट्स पहनेंगे बुलेटप्रूफ जैकेट-हेलमेट

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Vande Bharat Express : जम्मू से श्रीनगर के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है. 30 अप्रैल 2026 को इस बहुप्रतीक्षित रेल सेवा की शुरुआत जम्मू तवी से श्रीनगर तक की गई, जिससे जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से तेज और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी मिली. यह ट्रेन कश्मीर घाटी में पर्यटन, व्यापार और विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट
इसी बीच, रेलवे द्वारा इस रूट पर ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट्स को सुरक्षा के मद्देनजर बुलेटप्रूफ जैकेट और बुलेटप्रूफ हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं. संवेदनशील जम्मू-कश्मीर रूट को देखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोको पायलट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. वहीं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी ट्रेन में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जानकारी के मुताबिक इस वंदे भारत ट्रेन में RPF के एलीट CORAS (Commandos for Railway Security) कमांडोज को तैनात किया गया है. ये कमांडोज आधुनिक हथियारों और विशेष सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं और यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखेंगे.
मल्टी-लेयर सिक्योरिटी ग्रिड
इसके अलावा पूरे रेल रूट, सुरंगों, पुलों और रेलवे स्टेशनों पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी ग्रिड तैयार किया गया है. कई संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है, जबकि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सघन जांच, CCTV मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पॉन्स टीम्स की तैनाती भी की गई है. रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू से श्रीनगर तक शुरू हुई यह आधुनिक रेल सेवा यात्रियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित, भरोसेमंद और सुचारु बनी रहे.