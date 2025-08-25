Vande Bharat Express: वंदे भारत की बढ़ी रफ्तार, अब 70-75 नहीं 130KM/H की रफ्तार से दौड़ रही हैं ये पांच ट्रेनें

Vande Bharat Train Speed: भारतीय रेलवे की सबसे ज्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग ट्रेन वंदे भारत की रफ्तार बढ़ने वाली है. यूं तो रेलवे की प्रीमियम और सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किमी प्रति घंटे की है, लेकिन वो पटरी पर 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है. अक्सर वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार को लेकर सवाल उठते रहे हैं. लोगों की शिकायतें रही है कि बाकी ट्रेनों के मुकाबले अधिक किराया चुकाने के बावजूद वंदे भारत आम सुपरफास्ट ट्रेनों की रफ्तार से चलती हैं. ऐसे में इस ट्रेन से चलने का फायदा क्या ?

130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन

मौजूदा वक्त में रेलवे की ओर से 150 वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही है. इन ट्रेनों को अधिकतम 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन ट्रेनें इस स्पीड से दौड़ नहीं रही है. अब रेलवे इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. ट्रैक की स्थिति, रूट पर स्टॉपेज और रेलवे सेक्शन में मेंटेनेंस के चलते वर्तमान में इन ट्रेनों की रफ्चार 70-80 किमी प्रति घंटे की है. अब कुछ वंदे भारत ट्रेनों को 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की तैयारी है.

कहां चलती है 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से

पांच वंदे भारत ट्रेनें ऐसी हैं, जो अब अपने पूरे रूट में 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं.

ट्रेन नंबर 20825/20826 बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22347/22348 हावड़ा-पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22962/22961 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22303/22304 हावड़ा-गया-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20101/20102 नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस

बढ़ रही है वंदे भारत की रफ्तार

गौरतलब है कि देश के कुछ वंदे भारत ट्रेनें ऐसी भी हैं, जो अपने रूट के कुछ हिस्से में 130 किमी की रफ्तार से दौड़ती है. जैसे नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रयागराज वाराणसी के बीच 110 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है. इसी तरह से नई दिल्ली कटरा वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से लुधियाना के बीच 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है.