माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचना होगा और आसान...11 अगस्त से चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन, टाइमिंग से लेकर स्टॉपेज की पूरी डिटेल

Vande Bharat Express for Mata Vaishno Devi: माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचना अब और आसान हो जाएगा. रेलवे की ओर से कटरा के लिए नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त को श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशन से अमृतसर स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. 11 अगस्त से ये ट्रेन आम लोगों के लिए चलने लगेगी. कटड़ा के साथ-साथ दो और वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है.

एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा

10 अगस्त को पीएम मोदी तीन नए वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करेंगे. कटड़ा से अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस, बेंगलुरु-बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस, अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है. इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के बाद माता वैष्णो देवी तक पहुंच और आसान हो जाएगा. रेलवे की ओर से इस ट्रेन के उद्घाटन की जानकारी साझा की गई है. पढ़ें- 200 किमी/घंटे की रफ्तार, 50 मिनट में 11 शहरों को पार कर मंजिल पर पहुंचेगी ये ट्रेन, 17 साल में बनकर हुआ तैयार...सफर में मिलेंगे नवाबी ठाठ

वैष्णो देवी, कटड़ा के लिए नई वंदे भारत ट्रेन



कटरा-अमृतसर के बीच 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन(26406 ) 11 अगस्त से आम यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी. ट्रेन के टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 6:40 बजे कटड़ा से चलेगी और दोपहर 12:20 पर अमृतसर पहुंचेगी. वहीं वापसी में अमृतसर से शाम 4:25 पर चलेगी और रात 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी पहुंचेगी. यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन सफर करने वाली है. रास्ते में यह ट्रेन जलंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी में रुकेगी. बता दें कि इस ट्रेन के शुरुआत के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी.

वंदे भारत ट्रेनों में क्या है खास ?

सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी सुविधाओं और हाई स्पीड के लिए रेलवे के सबसे चर्चित और लोकप्रिय ट्रेनों में शामिल है. एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑटो टेम्प्रेचर कंट्रोल, पर्सनल इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, LED और एम्बिएंट लाइट्स, ऑटोमैटिक स्लाइडिंग दरवाजे, बायो-वैक्यूम टॉयलेट, , कवच प्रणाली, फायर सेफ्टी, CCTV निगरानी, हर कोच में इंटरकॉम सिस्टम जैसी तमाम सुविधाएं हैं, जो इस ट्रेन को लोकप्रिय बनाती है.